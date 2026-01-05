БЕГСТВО ИЗ ЕВРОПЫ. «Германия стала тюрьмой для нормальных людей» | Роман Алябьев
«25 лет в эмиграции — это срок пожизненного заключения. Ты никогда не станешь там своим». Роман Алябьев, автор канала о переселенцах, честно рассказывает, почему поток людей из благополучной Германии в Россию не иссякает. Правда ли, что простые немцы в соцсетях пишут, что предпочли бы власть Кремля войне с Россией? Почему Россия стала единственным «Ковчегом» для тех, кто хочет спасти детей от навязывания нетрадиционных ценностей? И как наша страна может стать экономической сверхдержавой, если увеличит население до 400 миллионов человек?
00:00 – Обратная миграция: почему люди бегут из «сытой» Германии
01:41 – «Пожизненное заключение»: ассимиляция невозможна
05:47 – Германия изменилась: диктатура во время пандемии и давление
08:29 – Европейцы боятся войны: разговор с жителем Лихтенштейна
12:06 – «Лучше под властью Кремля»: что пишут простые немцы в комментариях
16:18 – России нужно 400 миллионов жителей для мощной экономики
20:41 – Обязаловка Запада vs Русская вольница
25:20 – «Чужие деревья»: почему душа не на месте в эмиграции
32:45 – Россия как Ковчег: спасение детей от пропаганды в школах
37:26 – Кто сейчас едет: богатые профессионалы или бедные работяги?
47:17 – Совет молодежи: жену можно только вымолить у Бога
Комментарий редакции
Ключевые тезисы беседы
1. Опыт долгосрочной эмиграции и обратной миграции
- Гость, Роман Альябьев, прожил в Германии более 20 лет, последние несколько лет — в Москве. На своем канале фокусируется на реальных историях переселенцев: почему уезжали и почему возвращаются.
2. Главные причины переезда — далеко не только материальные
- Вопреки стереотипам, мотивация переселенцев связана не только с экономикой или бытовыми неудобствами (стоимость ЖКХ, ЛГБТ и т.д.). Гораздо важнее субъективное ощущение того, что «душа не на месте», отсутствие настоящей принадлежности, искомого внутреннего комфорта и идентичности.
3. Пределы ассимиляции
- По мнению гостя, глубокая ассимиляция взрослых переселенцев крайне редка: спустя 20-25 лет приходит осознание, что ты всё равно «чужой». Существует некий «лимит ожидания», после которого люди либо возвращаются домой, либо остаются навсегда в роли чужака.
4. Разочарование в европейской модели
- Иллюзия «витринной» Европы, где процветают свобода, равенство и изобилие, сталкивается с реальностью отсутствия «своих» и давления государства (особенно проявившегося в период ковидных ограничений). Обсуждается растущее вмешательство государства в личную свободу и ужесточение регламентов.
5. Восприятие России и Германия
- Образ России на Западе искажён и демонизирован, но обычные немцы всё чаще сомневаются в этом нарративе. Некоторые считают, что жизнь «под Кремлём» ничем не хуже, а возможно и лучше нынешних западных реалий. Многие, прожившие в Германии, мечтают вернуться именно в Россию, а не в Казахстан, Украину или другие постсоветские страны.
6. Россия как «ковчег» и пространство свободы
- Россия воспринимается как страна, где есть внутренняя свобода, возможно «жить для души». Это ощущение выражается и в мелочах («свои» деревья, отсутствие тотального контроля), и в более общем восприятии — здесь ты дома, даже если сталкиваешься с бюрократией или сложностями.
7. Сложности обратной миграции
- Бюрократия в России столь же громоздка, как и в Германии, хотя приоритеты на уровне государственных решений часто более разумны. На практике исполнение законов оставляет желать лучшего: на местах царит самоуправство чиновников. Тем не менее, для тех, кто имеет профессию, достаток или важные связи, интеграция проходит лучше.
8. Тенденции в среде переселенцев
- Обратная миграция становится всё более заметна, но успех зависит от ресурсов — переезжают зачастую более обеспеченные и профессионально востребованные люди, они интегрируются скорее. Немаловажны психологические и семейные риски — именно иммиграция часто разрушает семьи.
9. Зов души, идентичность и духовность
- Феномен «зова души» — переживания ностальгии, уникального родного ощущения, которое невозможно объяснить сугубо рационально или экономически, но которое толкает возвращаться. Ощущение «своего» пространства невозможно «купить» и трудно сформулировать логически.
10. Будущее и призыв к рефлексии
- Точные прогнозы практически невозможны: меняется и ситуация в Европе, и регуляторная среда в России. Процессы миграции, скорее всего, будут продолжаться, но характер их и мотивация останутся сложными и многослойными.
---
Аналитический разбор
Если рассмотреть проблему через призму междисциплинарного анализа, становится очевидно, что феномен миграции и обратной миграции — это не просто социальный, но и глубоко психологический, исторический, философский и даже духовный вопрос.
1. Антропологический аспект:
Как и у любого процесса, связанного с идентичностью, у миграции есть индивидуальное «ядро смысла» — поиск дома, принадлежности, «своих». Это наполовину иррационально: человек может обустроить быт где угодно, но чувство укоренённости не возникает да и не продаётся за экономические преимущества.
2. Психологически:
Миграция — стресс не только «логистический», но и экзистенциальный. Человек, долго живущий «не дома», может быть успешен внешне, но чувствовать внутреннюю «изоляцию» или «отчуждение», что сродни описанным у Виктора Франкла «экзистенциальной фрустрации».
3. Экономически:
Интеграция в экономику новой страны требует ресурсов, квалификации, но даже если они есть, не каждый сможет прижиться. Капитал и востребованная профессия облегчают переход, но гарантий счастья не дают — даже если цифры на счету растут.
4. Политически и культурно:
И Германия, и Россия — эти страны сегодня находятся в потоке перемен, и обе испытывают давление внешней и внутренней идеологии. Европа реагирует ужесточением регламентов, Россия — периодическими волнами централизации и регламентации. Образ «душной» Европы и «вольной» России — это, конечно, стереотип, но он отражает реальный контраст в ощущениях переселенцев.
5. Духовно-философски:
Тема «зова души» — термин, который сложно формализовать, но легко почувствовать. Здесь мы идём от Сократа («познай себя») к Бакунину («единственная подлинная свобода — внутренняя»), от Экхарта Толле к Достоевскому. Можно ли измерить или рационализировать такие переживания? Вероятно, нет. Но они становятся ключевой мотивацией переломных решений.
---
Практичные выводы
- Выбор места жизни — это не только прагматика, но и внутренний диалог с собой, со своей культурой, своей историей, духовной родиной.
- Настоящая интеграция в культуру и общество иной страны — редкость, особенно во взрослом возрасте; поэтому стоит быть честным с собой в своих ожиданиях.
- Экономический расчет важен, но не единственный критерий для жизненных решений; ощущение дома и покоя — не менее значимы.
- Государственная политика по отношению к мигрантам и возвращающимся соотечественникам должна быть продуманной и эмпатичной: бюрократия демотивирует и тормозит приток нужных стране людей.
- Внутренний зов — будь то тоска, ностальгия, тяга к духовным корням или ощущение внутренней несвободы — это опыт субъективный, но влиять на миграционные потоки он может куда сильнее, чем любые рациональные стимулы.
---
Открытый вопрос
Если столь многое в выборе жизненного пути определяется не рациональным расчётом, а внутренним чувством, зовом души, неуловимой идентификацией — можем ли мы когда-либо полностью понять мотивы других людей и эффективно строить общество, не принимая в расчет эту «иррациональную» составляющую? Возможно, настоящая свобода — это не только внешние условия, но и внутреннее умение услышать свой подлинный голос. Как различить, где зов подлинного «я», а где — навязанный нам культурой образ идеальной жизни?
,..,Здравствуй’те,..,
!!! Нет слов – ОДНИ Плюсы(+++++)!!!
(как МНОГО можно было-бы Сказать…..)
= С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон.Канада. 05-1-26