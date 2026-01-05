Телеграм-канал Романа: https://t.me/roman11795

«25 лет в эмиграции — это срок пожизненного заключения. Ты никогда не станешь там своим». Роман Алябьев, автор канала о переселенцах, честно рассказывает, почему поток людей из благополучной Германии в Россию не иссякает. Правда ли, что простые немцы в соцсетях пишут, что предпочли бы власть Кремля войне с Россией? Почему Россия стала единственным «Ковчегом» для тех, кто хочет спасти детей от навязывания нетрадиционных ценностей? И как наша страна может стать экономической сверхдержавой, если увеличит население до 400 миллионов человек?

00:00 – Обратная миграция: почему люди бегут из «сытой» Германии

01:41 – «Пожизненное заключение»: ассимиляция невозможна

05:47 – Германия изменилась: диктатура во время пандемии и давление

08:29 – Европейцы боятся войны: разговор с жителем Лихтенштейна

12:06 – «Лучше под властью Кремля»: что пишут простые немцы в комментариях

16:18 – России нужно 400 миллионов жителей для мощной экономики

20:41 – Обязаловка Запада vs Русская вольница

25:20 – «Чужие деревья»: почему душа не на месте в эмиграции

32:45 – Россия как Ковчег: спасение детей от пропаганды в школах

37:26 – Кто сейчас едет: богатые профессионалы или бедные работяги?

47:17 – Совет молодежи: жену можно только вымолить у Бога

