Андрей Школьников: Победа одним уколом
Одним из положений психолога Л.С. Выготского, что смог в рамках догматических ограничений создать развивающуюся и актуальную на протяжении нескольких поколений теорию, является идея малых шагов и зона ближайшего развития. Учебные задачи должны опережать развитие, содержать препятствия, становиться источником развития. Первые шаги делаются при помощи и совместно с учителем, так как не могут ещё выполняться самостоятельно, опережение идёт не в области у горизонта, а на расстоянии «вытянутой руки».
Геостратегия говорит о будущем, сценариях и прогнозах, в её рамках нет задачи становиться харизматической личностью, источником сакральных знаний, оракулом, меняющим известность, уважение, ресурсы на «откровения», потакая детским и юношеским травмам. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Матф. 5:3), т.е. ум, талант, здоровье и т.д. даны нам Господом. При этом в основе геостратегии работа только в рамках рационального дискурса, без попыток стратегировать за Высшие силы.
Отрадно, что происходящее в Венесуэле не вызывает у аудитории шока, истерик и непонимания, основные принципы были разобраны многократно, текущие события лишь элемент в большой, стратегической игре США:
▪️Дональд Трамп поставлен элитами США под смену стратегии, от попыток спасения Pax Americana вынужденно отказались;
▪️США демонтирует глобальный миропорядок, планируя уйти на перезагрузку и обновление в Западное полушарие, бросив Восточное полушарие;
▪️у США две экзистенциальные угрозы (как им видится) – Китай, что стремится стать гегемоном в Восточном полушарии и в долгосрочной перспективе получить шанс на захват всего мира, и Кластер транснациональных картелей, что становится третьей силой в США. В реальности проблем больше, но в зоне ближайшего развития именно эти;
▪️в 2022-2025 гг. Россия чётко показала им потолок своих притязаний, амбиций, возможностей и высокий уровень договороспособности, они вычеркнули нас из списка экзистенциальных угроз, даже вопреки тому факту, что мы единственные реально можем уничтожить их в любой момент (красивая и тонкая игра);
▪️основным инструментом борьбы против Китая выбрано ресурсное удушение, тут в США увидели аналогию с Японией во ВМВ;
▪️оптимально завершение подготовительных работ к ноябрю в 2026 г. – внутренний, локальный дедлайн;
▪️Россия будет поставлять нефть и газ, с этим ничего не поделаешь, если только кратковременные теракты, но это не принципиально;
▪️в Персидском заливе опять начинают раздувать огонь, новый такт ещё больше подвинет ситуацию к блокировке, а потом и разрушению всего и вся;
▪️Нигерия сразу согласилась на всё, чётко понимая – взорвать её по религиозному принципу элементарно;
▪️из больших источников нефти осталась Венесуэла, гарантий от Николаса Мадуро, что он не будет сотрудничать с Китаем и слушаться США, оказалось недостаточно, было принято решение обезглавить стратегическое управление страной, сохранив оперативный уровень.
Захватом президента Венесуэлы с супругой США решили основную задачу, им не нужно приводить к власти «оппозицию», уровень субъектности страны резко упал, любые стратегические решения будут упираться в отсутствие воли, легитимности и консенсуса, очень быстро система власти распадётся на фракции, начнётся внутренняя борьба. Вне зависимости, будет ли главой военный или политический наследник, Венесуэла на долгое время превращается из слабого игрока в «болвана за столом», который не будет сметь ничего делать против США, пока новый руководитель не перехватит все нити власти и не зачистит оппозицию из числа бывших соратников.
В рамках инерционного сценария США ещё что-нибудь разнесут, объявят о победе, и тут они будут правы, после чего Каракас тоже заявит о своей победе, дескать отбил агрессию, и погрузится во внутриэлитные разборки.
И, да, это был точечный и выверенный укол в самое уязвимое место, из произошедшего надо делать выводы всем, ещё больше повышать уровни безопасности, так как устранение ключевых фигур теперь станут использовать все…Андрей Школьников
Комментарий редакции
---
Философский взгляд и аналогии
Здесь перекликаются концепты из психологии развития, истории и теории управления — малая прирученная динамика, спроецированная в мировую политику. Рационализм, отказ от сакрального подхода к стратегии напоминает научную строгость: не стоит исходить из чудес, следует работать с реальностью.
И идеи уязвимости элит важны не только для государств: как в психологии, так и в технологиях (например, ИИ — уязвимы не алгоритмы, а люди, принимающие решения о их внедрении), судьбу системы определяет тонкая, «человеческая» точка сбоя.
Любопытно сопоставить это с идеями йоги о балансе: если весь организм (или политическая система) опирается на один «центр», то его защита становится залогом гармонии. Но насколько оправдано такое сосредоточение власти? Или обществам, как и личностям, полезнее быть распределёнными, диверсифицированными?
И, в целом, если истина так изменчива и ситуативна в политике, означает ли это, что стремление к стабильности — лишь очередная иллюзия?
---
Какая же истина прочнее: истина силы и действий или истина баланса и гибкости? В какой момент малый шаг становится не развитием, а началом разложения?