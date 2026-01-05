Отвечаем на вопросы зрителей

00:00:00 Вопрос о мире

00:04:25 Курс рубля

00:09:09 США – империалист?

00:10:36 Экспорт золота из России в Китай

00:12:23 Причины высокой цены бензина в России

00:17:05 Кризиса нет, вы просто лентяи

00:22:45 Роль блогеров в политике

00:24:24 Инфляция в Турции

00:29:01 Советы начинающим политологам

00:31:52 Взлом реестра повесток

00:34:39 Матриархат в России

00:39:08 Чей Крым?

00:40:05 Воспитание детей и литература

00:41:51 Искусственный интеллект и роботизация

00:48:41 Распределение ресурсов при социализме

00:51:51 Ограничение роскоши при социализме

00:54:26 Бренды и монопольная рента

00:57:01 Отношение к Николаю Бондаренко

00:58:34 Политическая позиция и эмиграция

01:00:20 Блокировки соцсетей и альтернативные решения

01:01:30 Леволибералы и Андрей Рудой

01:08:01 Перспективы развития России

01:09:54 Роль зуммеров в будущем России

01:12:40 Релокация и кризис

01:14:29 Влияние санкций на нефтегазовый сектор

01:18:04 Будущее образования в России

01:20:55 Болгария и еврозона

01:23:48 Проблемы вагоностроения в России

01:26:58 Монополизация и Steam

01:33:06 Исследования Простых чисел и гранты

01:35:01 Путин и олигархи

01:35:44 Что такое правящий класс

01:38:24 Проблемы российской экономики и курс рубля

01:41:22 Конкуренция и монополизм в розничной торговле

01:45:54 Самолетостроение и проблемы протекционизма

01:52:22 Налоговая нагрузка в России

01:55:16 Самоорганизация и борьба за права

01:56:20 Забастовка таксистов

01:58:07 Выгода банков от беспроцентных кредитов

02:01:00 Молодёжные социалистические организации

02:01:38 Перспективы революционной ситуации в России

02:03:54 О салатах и иноагентах

02:04:53 Феномен «людей-крыс» в Китае

02:07:02 Инвестиции в ВПК и военные действия

02:08:56 Альтернатива СВО

02:16:34 Легализация проституции

02:21:09 Проект «СоциализМЫ»

02:22:04 Повышение цен на связь

02:23:03 Печатание денег и инфляция

02:23:42 Участие в выборах в 2026 г.

02:25:23 Сколько стоит дом построить

