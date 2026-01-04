Гейм овер, Каракас. Почему видео «штурма» столицы Венесуэлы выглядит как плохой ИИ-боевик
Алгоритмы модерации просто не выдержали столкновения с реальностью.
В первые часы после заявления Дональда Трампа о поимке венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супруги соцсети захлестнула волна ложной информации. Видеоролики, созданные с помощью нейросетей, старые записи, выданные за свежие кадры из Каракаса, а также вымышленные сцены ареста начали быстро набирать популярность на TikTok, Instagram* и X.
Американские военные действия и последовавшее задержание Мадуро стали поводом для активизации пользователей, стремящихся нажиться на резонансной теме. Специалисты отмечают, что платформы не справились с контролем над распространяемыми материалами, несмотря на многократные случаи дезинформации, сопровождающие крупные международные события в последние годы.
Среди прочего в соцсетях активно публиковали якобы документальные свидетельства участия агентов Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в операции. Однако одно из таких изображений, где Мадуро стоит в окружении сотрудников силовых структур, оказалось подделкой. Проверка при помощи SynthID — технологии компании Google DeepMind — показала, что картинка была сгенерирована ИИ. Невидимый цифровой маркер, встроенный в изображение, подтвердил её искусственное происхождение.
Ранее другие инструменты на базе искусственного интеллекта, включая чат-боты Google и X, также указывали на сфабрикованность материалов. Хотя в ряде случаев сами алгоритмы допускали ошибки, утверждая, что изображение лишь отредактировано и взято из других событий, таких как задержание мексиканского наркобарона в 2017 году.
На фоне этой дезинформационной волны TikTok и Instagram стали площадками для размещения десятков видеороликов, смонтированных на основе поддельных изображений. На одном из них, опубликованном пользователем по имени Рубен Дарио, якобы запечатлён момент ареста венесуэльского лидера. Этот контент был просмотрен более 12 тысяч раз на Instagram и быстро разошёлся по другим платформам.
Некоторые участники распространяли материалы, давно не имеющие отношения к текущим событиям, выдавая их за кадры с места событий в Каракасе. Например, влиятельная сторонница Трампа Лаура Лумер опубликовала видео с удалением плаката Мадуро, сопровождая его комментариями о «народных празднованиях» в связи с задержанием. Позже выяснилось, что видео снято в 2024 году, и запись была удалена.
Тем временем другой аккаунт, называющий себя «Военная разведка», выложил клип, якобы отражающий штурм столицы Венесуэлы, который на самом деле был впервые опубликован ещё в ноябре 2025 года. Несмотря на сомнительное происхождение, это видео собрало более двух миллионов просмотров и продолжает находиться в открытом доступе.
Скорость распространения цифровых фальшивок уже давно опережает проверку фактов, а в моменты глобальных кризисов это превращается в инструмент влияния на восприятие реальности. Без ответственной модерации платформы становятся не только средой общения, но и полем для манипуляций.
* Компания Meta и её продукты признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ.
В этой статье, как в калейдоскопе, сталкиваются сразу несколько современных проблем: технологическая сложность цифровой среды, человеческая склонность к доверчивости и бурное развитие инструментов дезинформации. На первый план выходит идея: то, что мы видим — фрагменты потоков данных, прошедших через призму не только искусственного интеллекта, но и человеческих желаний, страхов, предвзятых ожиданий.
Примечательна аналогия с продажей иллюзий: так же как идеализированные отношения зачастую заслоняют реального человека, ленты соцсетей под видом "реальности" транслируют нам тщательно скомпилированную, зачастую лживую картину мира. Здесь граница между правдой и вымыслом растворяется, а сама истина становится чем-то ситуативным и недостижимым — она где-то существует, но оказаться в одной точке с ней крайне сложно.
Вся эта история демонстрирует ограниченность и алгоритмов, и человеческого восприятия: и те, и другие легко сбить с толку. Множество параллелей можно провести и с философией: по сути, мы наблюдаем современную версию философской "пещеры" Платона, где тени на стенах благодаря технологиям становятся все более яркими и правдоподобными, а распознавание источника тени — все более затруднительным. Можем ли мы сохранить внутреннюю свободу и критическое мышление в информационном шуме? Как нам отличать не только правду от лжи, но и подлинное от поддельного внутри самих себя?
Пожалуй, задачи "модерации внутренней реальности" (осознанного отношения к своему восприятию) становятся так же важны, как и фильтры социальных сетей. Если в каждом из нас есть маленький "алгоритм правды", будет ли он достаточно гибким и внимательным, чтобы не проспать момент, когда реальность становится фейком?
А вы умеете замечать, когда ваше восприятие реальности начинает формироваться не вашими глазами, а чужими алгоритмами — и насколько осознанно вы подходите к выбору того, чему верить?