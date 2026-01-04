Гейм овер, Каракас. Почему видео «штурма» столицы Венесуэлы выглядит как плохой ИИ-боевик

07:05 / 4 января, 2026 2026-01-04T07:05:10+03:00

Алгоритмы модерации просто не выдержали столкновения с реальностью.

В первые часы после заявления Дональда Трампа о поимке венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супруги соцсети захлестнула волна ложной информации. Видеоролики, созданные с помощью нейросетей, старые записи, выданные за свежие кадры из Каракаса, а также вымышленные сцены ареста начали быстро набирать популярность на TikTok, Instagram* и X.

Американские военные действия и последовавшее задержание Мадуро стали поводом для активизации пользователей, стремящихся нажиться на резонансной теме. Специалисты отмечают, что платформы не справились с контролем над распространяемыми материалами, несмотря на многократные случаи дезинформации, сопровождающие крупные международные события в последние годы.

Среди прочего в соцсетях активно публиковали якобы документальные свидетельства участия агентов Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в операции. Однако одно из таких изображений, где Мадуро стоит в окружении сотрудников силовых структур, оказалось подделкой. Проверка при помощи SynthID — технологии компании Google DeepMind — показала, что картинка была сгенерирована ИИ. Невидимый цифровой маркер, встроенный в изображение, подтвердил её искусственное происхождение.

Ранее другие инструменты на базе искусственного интеллекта, включая чат-боты Google и X, также указывали на сфабрикованность материалов. Хотя в ряде случаев сами алгоритмы допускали ошибки, утверждая, что изображение лишь отредактировано и взято из других событий, таких как задержание мексиканского наркобарона в 2017 году.

На фоне этой дезинформационной волны TikTok и Instagram стали площадками для размещения десятков видеороликов, смонтированных на основе поддельных изображений. На одном из них, опубликованном пользователем по имени Рубен Дарио, якобы запечатлён момент ареста венесуэльского лидера. Этот контент был просмотрен более 12 тысяч раз на Instagram и быстро разошёлся по другим платформам.

Некоторые участники распространяли материалы, давно не имеющие отношения к текущим событиям, выдавая их за кадры с места событий в Каракасе. Например, влиятельная сторонница Трампа Лаура Лумер опубликовала видео с удалением плаката Мадуро, сопровождая его комментариями о «народных празднованиях» в связи с задержанием. Позже выяснилось, что видео снято в 2024 году, и запись была удалена.

Тем временем другой аккаунт, называющий себя «Военная разведка», выложил клип, якобы отражающий штурм столицы Венесуэлы, который на самом деле был впервые опубликован ещё в ноябре 2025 года. Несмотря на сомнительное происхождение, это видео собрало более двух миллионов просмотров и продолжает находиться в открытом доступе.

Скорость распространения цифровых фальшивок уже давно опережает проверку фактов, а в моменты глобальных кризисов это превращается в инструмент влияния на восприятие реальности. Без ответственной модерации платформы становятся не только средой общения, но и полем для манипуляций.

* Компания Meta и её продукты признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ.