⚡️АКАДЕМИК РЕДЬКО О СОВЕЩАНИИ У ПУТИНА, ГОДЕ ЦЕННОСТЕЙ ГОЛИКОВОЙ И КИРИЕНКО
Комментарий редакции
1. Ситуация в российском здравоохранении и смена руководства:
- Увольнение Гинзбурга с поста главы Центра Гамалеи — не настоящее реформирование, а формальная “смена декораций”. Автор не видит в этом глубокой сути или реального прогресса — меняются фигуры, а проблемы системы остаются прежними.
- Проблемы здравоохранения глубже персонифицированных конфликтов: идет речь не о людях, а о сломе самой системы.
2. Проблемы нормативного и административного устройства:
- Продолжающиеся ограничения и чрезвычайные меры, часто не обоснованные ни эпидемиями, ни официальными заявлениями (часто не отменяются и годами).
- Возникает «локальная феодализация» — регионы начинают устанавливать собственные правила, не соблюдая федеральное законодательство.
- Представлены примеры абсурдных административных барьеров, связанных с невозможностью проведения научных и общественных мероприятий из-за необоснованных карантинных норм.
3. Кризис кадров и аккредитации:
- Массовая проблема с аккредитацией медицинских специалистов — до 50% врачей в некоторых учреждениях лишены права работать из-за бюрократических процедур.
- Аккредитация стала заформализованной, не соответствует закону (по закону должна быть в профессиональных ассоциациях, на деле — в федеральных центрах). В результате квалифицированные врачи фактически отстранены, а из Средней Азии специалисты проходят аккредитацию непонятно как и занимают рабочие места.
- Это ведет к острому дефициту кадров, снижению качества медицинской помощи, выгоранию персонала.
4. Цифровизация здравоохранения:
- Внедрение государственных цифровых платформ привело к тому, что врачи тратят до 80% рабочего времени на заполнение бессмысленных информационных систем (“чёрная дыра”), лишаясь личного контакта с пациентом.
- Эти системы совершенно не упрощают, а напротив, усложняют работу, приводят к выгоранию и абсурду, когда бумажная работа дублирует цифровую.
5. Финансирование и “система болезни”:
- Система ОМС и финансирования построена так, что “деньги идут за больным”. Это порождает заинтересованность не в снижении заболеваемости, а наоборот — в росте числа обращений.
- С падением реального финансирования на медицину (в долларах оно в 10 раз меньше 90-х годов) уровень удовлетворённости населения становится резко отрицательным, несмотря на формальное улучшение инфраструктуры.
6. Утраченные профессиональные и нравственные ориентиры:
- Смысл и высшая задача медицины подменяются следованием “методичкам”, “протоколам”, “рекомендациям”, которые лишают врача профессиональной свободы и мышления: творчество и интуиция вытесняются следованием схемам.
- Аккредитация напоминает ЕГЭ или “угадайку”, вопросы составляют люди, не связанные с медициной — как будто это копипаст из Википедии.
7. Коммерциализация, вакцинация и паника:
- Обязательная вакцинация обсуждается как коммерческий проект, выгодный производителям, а не как здравый шаг по улучшению здоровья населения.
- Примеры с ВПЧ и попытками нормировать антибиотики в воде — по сути, очередная попытка продавить расходы государства или населения под лозунгами “заботы”.
- Вводится понятие: “обязательно” — это не для гражданина, а для государства, которое обязано бесплатно предоставить услугу, а гражданин всегда может отказаться.
8. Пути выхода и “островки позитивного”:
- Создание профессиональных и нравственных сообществ для горизонтального обмена знаниями, просвещению и сопротивлению деструктивным тенденциям системы.
- Пример: создание Национального университета здоровья с упором на профилактику, натуропатию, просвещение и принципиально иной взгляд на здоровье человека.
- Коллективное просветительство, поиск единомышленников, стремление к честному и ответственному диалогу внутри общества.
9. Рефлексия над действительностью и открытость к переменам:
- Опыт последних десятилетий подталкивает к внутренней консолидации, к необходимости роста не только профессионализма, но и нравственности.
- Необходимость неслепого подчинения “официальной правде”, а критического, осознанного отношения к информации, умения отличать истинно полезное от манипуляций и коммерческих интересов.
10. Умеренный оптимизм:
- Несмотря на видимое ухудшение, сохраняется вера в способность “самоочищения” системы и общества, если появится критическая масса просвещённых, этичных граждан.
- Главная надежда — на объединение усилий единомышленников (информационная и этическая консолидация) и движение к правде снизу.
- В призыве: “Жизнь — как вода, сама найдет путь очищения” — вербализована вера в естественную способность общества выйти к балансу через пробуждение самосознания.
---
Вывод:
В беседе остро и многогранно затрагиваются болезненные вопросы современной системы здравоохранения: бюрократизация, цифровизация ради отчётности, выхолащивание профессионализма, коммерциализация, неадекватность административных решений и потеря гуманистического содержания медицины. Проблемы медицинской аккредитации и кадрового “оттока” отражают кризис ценностей не только в медицине, но и в обществе в целом.
При этом за внешней критикой системы стоит призыв к этической и профессиональной консолидации, к развитию новых горизонтальных связей и возврату медицины к своей сути — заботе о человеке, а не о протоколах и отчетности. Важна не столько борьба “против”, сколько движение “к” — к просвещению, осознанности, взаимному доверию и уважению как между профессионалами, так и между врачом и пациентом.
Прозвучала мысль о том, что само “болезненное” устройство системы мешает выздоровлению общества в целом: если врача делегируют функции регистратора и клерка, а общество воспитывается в панике и слепом доверии рекламе или официальным “обязательствам”, исчезает почва для доверия, этики и смысла служения.
Сквозная нить размышлений — настороженность по отношению к любым идеализациям, к официальным схемам “для всех”, призыв к критическому мышлению, интуиции, опоре на сообщество людей, способных разделять ответственность и готовых действовать во имя общего блага, а не сиюминутной выгоды.
Может быть, именно здесь скрывается и самый глубокий философский вопрос, к которому подводит этот разговор: способны ли мы превратить общество, ведомое страхом, бюрократией и коммерцией, в сообщество, ориентированное на заботу, осознанность и внутреннее достоинство? Готовы ли — каждый — выбирать правду, пусть не всегда удобную, а истинно осознанную? И в каком моменте “масса критических мыслей и честных людей” вдруг становится тем самым переломным моментом, когда общество начинает исцеляться?
Как мы сами отличаем истинную заботу — о себе, о ближнем — от навязанной “правильности”? И где для каждого из нас проходит граница между принятием неизбежных несовершенств системы и участием в её преобразовании?
Комментарий репостера
Доктор медицинских наук, хирург высшей категории. Возглавляет Санкт-Петербургскую профессиональную ассоциацию медицинских работников с 1993 года. Является автором более 70 научных работ.
Также занимает должность медицинского эксперта в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.