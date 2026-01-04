Главная » Видео

⚡️АКАДЕМИК РЕДЬКО О СОВЕЩАНИИ У ПУТИНА, ГОДЕ ЦЕННОСТЕЙ ГОЛИКОВОЙ И КИРИЕНКО

0 0

Будьте здоровы! А.Редько https://t.me/budte_zdorovi_vse

Поддержать мою деятельность вы можете тут:
⚡️ Сбербанк карта 2202200297360974 (Павел Андреевич И.)
⚡️ Подписка на бусти https://boosty.to/audioarticles
⚡️ BTC 1N9Ajm93LCevn5JdEttocGLrz7HKG6JY3x

Подписывайтесь на нас:
Телеграм: https://t.me/a_articles
VK https://vk.com/pavelivanovarticles
Бастион https://bastyon.com/pavelaudiostatji

Аудиостатьи, Аудио Статьи, Павел Иванов, Павеливанов

П/И youtube.com/user/biohimick
И/Live youtube.com/channel/UCp6KXhxSs-Kyh17S3JMcJQQ
неАС youtube.com/channel/UCip8ocHZcYKTMyz80YLTU5w
неИ youtube.com/channel/UCAOBxIKec52ZfchA37PWW1w

Комментарий репостера

Беседа с Александром Алексеевичем Редько.
Доктор медицинских наук, хирург высшей категории. Возглавляет Санкт-Петербургскую профессиональную ассоциацию медицинских работников с 1993 года. Является автором более 70 научных работ.
Также занимает должность медицинского эксперта в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.
Репостер: KT

Комментарий редакции

Ключевые идеи и тезисы обсуждения:

1. Ситуация в российском здравоохранении и смена руководства:
- Увольнение Гинзбурга с поста главы Центра Гамалеи — не настоящее реформирование, а формальная “смена декораций”. Автор не видит в этом глубокой сути или реального прогресса — меняются фигуры, а проблемы системы остаются прежними.
- Проблемы здравоохранения глубже персонифицированных конфликтов: идет речь не о людях, а о сломе самой системы.

2. Проблемы нормативного и административного устройства:
- Продолжающиеся ограничения и чрезвычайные меры, часто не обоснованные ни эпидемиями, ни официальными заявлениями (часто не отменяются и годами).
- Возникает «локальная феодализация» — регионы начинают устанавливать собственные правила, не соблюдая федеральное законодательство.
- Представлены примеры абсурдных административных барьеров, связанных с невозможностью проведения научных и общественных мероприятий из-за необоснованных карантинных норм.

3. Кризис кадров и аккредитации:
- Массовая проблема с аккредитацией медицинских специалистов — до 50% врачей в некоторых учреждениях лишены права работать из-за бюрократических процедур.
- Аккредитация стала заформализованной, не соответствует закону (по закону должна быть в профессиональных ассоциациях, на деле — в федеральных центрах). В результате квалифицированные врачи фактически отстранены, а из Средней Азии специалисты проходят аккредитацию непонятно как и занимают рабочие места.
- Это ведет к острому дефициту кадров, снижению качества медицинской помощи, выгоранию персонала.

4. Цифровизация здравоохранения:
- Внедрение государственных цифровых платформ привело к тому, что врачи тратят до 80% рабочего времени на заполнение бессмысленных информационных систем (“чёрная дыра”), лишаясь личного контакта с пациентом.
- Эти системы совершенно не упрощают, а напротив, усложняют работу, приводят к выгоранию и абсурду, когда бумажная работа дублирует цифровую.

5. Финансирование и “система болезни”:
- Система ОМС и финансирования построена так, что “деньги идут за больным”. Это порождает заинтересованность не в снижении заболеваемости, а наоборот — в росте числа обращений.
- С падением реального финансирования на медицину (в долларах оно в 10 раз меньше 90-х годов) уровень удовлетворённости населения становится резко отрицательным, несмотря на формальное улучшение инфраструктуры.

6. Утраченные профессиональные и нравственные ориентиры:
- Смысл и высшая задача медицины подменяются следованием “методичкам”, “протоколам”, “рекомендациям”, которые лишают врача профессиональной свободы и мышления: творчество и интуиция вытесняются следованием схемам.
- Аккредитация напоминает ЕГЭ или “угадайку”, вопросы составляют люди, не связанные с медициной — как будто это копипаст из Википедии.

7. Коммерциализация, вакцинация и паника:
- Обязательная вакцинация обсуждается как коммерческий проект, выгодный производителям, а не как здравый шаг по улучшению здоровья населения.
- Примеры с ВПЧ и попытками нормировать антибиотики в воде — по сути, очередная попытка продавить расходы государства или населения под лозунгами “заботы”.
- Вводится понятие: “обязательно” — это не для гражданина, а для государства, которое обязано бесплатно предоставить услугу, а гражданин всегда может отказаться.

8. Пути выхода и “островки позитивного”:
- Создание профессиональных и нравственных сообществ для горизонтального обмена знаниями, просвещению и сопротивлению деструктивным тенденциям системы.
- Пример: создание Национального университета здоровья с упором на профилактику, натуропатию, просвещение и принципиально иной взгляд на здоровье человека.
- Коллективное просветительство, поиск единомышленников, стремление к честному и ответственному диалогу внутри общества.

9. Рефлексия над действительностью и открытость к переменам:
- Опыт последних десятилетий подталкивает к внутренней консолидации, к необходимости роста не только профессионализма, но и нравственности.
- Необходимость неслепого подчинения “официальной правде”, а критического, осознанного отношения к информации, умения отличать истинно полезное от манипуляций и коммерческих интересов.

10. Умеренный оптимизм:
- Несмотря на видимое ухудшение, сохраняется вера в способность “самоочищения” системы и общества, если появится критическая масса просвещённых, этичных граждан.
- Главная надежда — на объединение усилий единомышленников (информационная и этическая консолидация) и движение к правде снизу.
- В призыве: “Жизнь — как вода, сама найдет путь очищения” — вербализована вера в естественную способность общества выйти к балансу через пробуждение самосознания.

---

Вывод:

В беседе остро и многогранно затрагиваются болезненные вопросы современной системы здравоохранения: бюрократизация, цифровизация ради отчётности, выхолащивание профессионализма, коммерциализация, неадекватность административных решений и потеря гуманистического содержания медицины. Проблемы медицинской аккредитации и кадрового “оттока” отражают кризис ценностей не только в медицине, но и в обществе в целом.

При этом за внешней критикой системы стоит призыв к этической и профессиональной консолидации, к развитию новых горизонтальных связей и возврату медицины к своей сути — заботе о человеке, а не о протоколах и отчетности. Важна не столько борьба “против”, сколько движение “к” — к просвещению, осознанности, взаимному доверию и уважению как между профессионалами, так и между врачом и пациентом.

Прозвучала мысль о том, что само “болезненное” устройство системы мешает выздоровлению общества в целом: если врача делегируют функции регистратора и клерка, а общество воспитывается в панике и слепом доверии рекламе или официальным “обязательствам”, исчезает почва для доверия, этики и смысла служения.

Сквозная нить размышлений — настороженность по отношению к любым идеализациям, к официальным схемам “для всех”, призыв к критическому мышлению, интуиции, опоре на сообщество людей, способных разделять ответственность и готовых действовать во имя общего блага, а не сиюминутной выгоды.

Может быть, именно здесь скрывается и самый глубокий философский вопрос, к которому подводит этот разговор: способны ли мы превратить общество, ведомое страхом, бюрократией и коммерцией, в сообщество, ориентированное на заботу, осознанность и внутреннее достоинство? Готовы ли — каждый — выбирать правду, пусть не всегда удобную, а истинно осознанную? И в каком моменте “масса критических мыслей и честных людей” вдруг становится тем самым переломным моментом, когда общество начинает исцеляться?

Как мы сами отличаем истинную заботу — о себе, о ближнем — от навязанной “правильности”? И где для каждого из нас проходит граница между принятием неизбежных несовершенств системы и участием в её преобразовании?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=X8oJa8iiYgs
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
У Соединённых Штатов чешутся руки развязать в Европе большую войну
О чем не успел рассказать маршал Голиков
«Ликвидация»: судьба российского образования. Четверикова О. Н.
«Реформы» образования – гибель России. Открытое письмо президенту РФ В.В. Путину
Чем больше у Сбера прибыли, тем больше денег высосано из реального сектора
«Академик Ломоносов» и перспективы малых АЭС
Советник Путина прокомментировал предложение Минфина заморозить расходы бюджета
Как убивали академика Легасова, который провел собственное расследование Чернобыльской катастрофы

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru