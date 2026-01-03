



В данной публикации представлена беседа администратора сайта Ящик Пандоры с одним из неравнодушных участников, которого беспокоит текущее состояние на сайте.

Полутень

Брахман, Вы заигрались в ИИ?

Настолько уныло-одинаковые тексты.

И всё по пунктикам…

А если ещё припомнить краткие резюме публикаций, тоже, ведь, ИИ, да?

Не отвечать невежливо.

Другой бы ценил столь долгую привязанность.

Так я права насчёт характеристик?

Брахман

Здравствуйте уважаемая Полутень. Вы правы, характеристики участников

написаны ИИ, вот здесь я писал об этом подробнее:

https://pandoraopen.ru/besedka/comment-page-90/#comment-750614

Что касается кратких резюме публикаций, то под каждым резюме стоит

авторство редактора.

В основном сейчас резюме пишет продвинутая модель ИИ:

https://pandoraopen.ru/author/simple4o/

Для 100 тысяч старых публикаций, краткие резюме написала более простая

модель ИИ:

https://pandoraopen.ru/author/mini4o/

Да, согласен с Вами, тексты одинаковые и сложно выделить участника,

которому они принадлежат. Можно было более ярко выделить некоторые

черты, которые субъективно мне кажутся важными. ИИ сглаживает контрасты,

однако основную суть он уловил.

Полутень

Уважаемый и до сих пор незабвенный Брахман!

Спасибо за развёрнутый ответ.

Я из характеристик только Твёрдого узнала.

Но там не отражено насколько он, порой, высокомерен и груб с собеседниками.

Это его сильно не красит. Мне прямо больно делается, когда такое читаю в его исполнении.

И перестаю верить в то, что он хороший.

Я на сайт уже не приду, силов нет, уже нигде не пишу.

А Вам иногда хочется по старой памяти написать, ежели что…

С Новым Годом! Будьте здоровы и полны сил и энергии. Очевидно, что труд Ваш не напрасен.

Брахман

И Вас с наступающим Новым годом!

Почитайте мою характеристику для разнообразия, она отличается от остальных:

https://pandoraopen.ru/besedka/comment-page-90/#comment-750814

Полутень

ИИ выдал, возможно даже и неискажённый, образ Брахмана-админа, образ руководителя и хозяина сайта. Там нет изображения человека Павла, которому будет очень обидно читать такую характеристику. Там именно образ Брахмана-на работе, который за столько лет интернет-общению с очень разными и не всегда нормальными людьми вынужденно отрастил себе эту высокомерную и так далее броню, защищающую его психику. Пообщайтесь со старым преподавателями или докторами, у них то же самое.

Более чем уверена, что сам Пашенька совсем не такой, а вполне приятный в общении.

Но будучи Брахманом, он не может себе позволить на работе проявлять человеческие чувства, ибо это сделает его уязвимым перед многочисленным разнообразным, да и не всегда доброжелательным интернетским народом.

Так что, машинная Ваша характеристика не объективная.

Плюньте той машине в её тупые неморгающие лампочки.

И, для того, чтобы немного развеяться, бросьте Ваш почтенный и осточертевший за столько лет сайт, да и отдохните где-нибудь пару недель в новогодние каникулы. Чтобы голову просвежить маленько. Чтобы постигнуть разнообразие жизни. Сходите нехоженной тропой в неизвестные места. А то так погружаться в работу – недолго и спятить. Поменяйте обстановку. Отдохните.

Я бы никогда не смогла таким заниматься, вообще не представляю себе.

Всего наилучшего.

Брахман

ИИ выдал то, что от него просили: подсветил сложный объект с определённой стороны. Вы правы, это только часть картины, а не законченный образ. Но даже при этом, плевать в эту частичку я бы не стал – это интересная информация для размышления, которая тоже может быть даже полезной.

Благодарю за заботу, в выходные обязательно отдохну.

Полутень

Выявлены особенности людей, которые более склонны использовать ИИ: это нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. Кстати, отчасти это в русле вашей характеристики. Вот теперь и позадумайтесь…

Профдеформация, она такая.

Рада возобновлению общения.

Сильно надоедать не буду, не бойтесь.

Трудно думать обезьяне, мыслей нет – она поёт.

Брахман

Угу, есть исследования о влиянии тёмной триады: нарциссизм, макиавеллизм и психопатия на склонность к использованию ИИ, но там процент в пределах погрешности, это очень субъективно. ИИ такой-же костыль как и микроволновка или умный пылесос. Он с определённой точностью решает задачи в определённой сфере, не более того. Хотя аналогия характеристики от ИИ с тёмной триадой интересная. Важно только не забывать, что эта характеристика отражает только часть целого.

Полутень

У меня одна близкая дамочка занимается этим ИИ, даже учит и курсы продаёт.

Не сказать, что я её сильно умной по жизни считаю.

От этого ИИ много теряет в моих глазах. Типа, горькая шутка.

Думаю, Вам на сайте нужно маркировать ИИ тексты.

Сейчас всё к этому идёт.

Там, где люди пишут откровенно, вкладывают в комменты душу, такого рода "произведения" выглядят диссонансом. Особенно, ИИ-шные характеристики живых людей. Они вам душу, а вы их машиной"давите". Так воспринимаю. Кстати, они "не выстрелили", народ такое не принял, не восчувствовал, не обсуждал активно. (Не столько критика, сколько размышления.)

Брахман

Угу, надо продумать, как помечать.

Полутень

Ну зачем, зачем к короткому и душевному поздравлению с Новым Годом приделывать толстый и неуклюжий хвост, написанный роботом?

Уважаемый Брахман, Вам изменило чувство вкуса! Совсем уже помешались на своих ИИ!

Есть вещи, которые не нуждаются в глубокомысленном философском анализе и осмыслении.

Оставайтесь, прежде всего, человеком, не подменяйте себя машиной.

Это выглядит настолько чудовищно, что даже и не смешно.

Только продолжительный отдых без интернета и прочего ИИ!!!

Как у нас в деревне – есть электричество, русская печка, скважина во дворе, банька по-чёрному и сортир в 20 метрах от дома, по морозцу – самое то.

Вот езжайте туда и сидите, печку протопите, будет тепло, сварите кашу, заварите чай, а наверхосытку пойдёте во двор, смотреть на звёзды.

Вот вся культурная программа. Зато появится необычайная глубина мысли, не нарушаемая тупыми пунктиками роботовой псевдоречи.

Вы идёте ложным нечеловеческим путём. Остановитесь, подумайте, испугайтесь, найдите в себе человека, имейте мужество быть человеком, не становитесь придатком робота.

С душевной приязнью, Полутень.

Брахман

Бот автоматически пишет комментарии редакции ко всем статьям. У меня не предусмотрено его отключение. Надо будет предусмотреть.

Полутень

А в деревню на пару недель слабо?

Брахман

Одно время мы много ездили по России с Учителем и ребятами, брали палатки, ходили в горы, жили в лесу. Выезжали на одну, две недели. Да, в это было интересное время.

Сейчас другое время и другие задачи и я не стремлюсь и не бегу ни от того ни от другого, а стараюсь делать то, что должно несмотря на внешние условия.

Полутень

Попутного ветра!

Полутень

Первый раз ответила сгоряча, сократив неприличную половину ответа.

Теперь хочу объяснить немного.

К примеру, чуваку тактично намекают, что ему нужно сходить в душ и сменить одежду, поскольку его состояние начинает напрягать окружающих. Он, в простоте своей, отвечает, что много лет назад уже ходил в баню с Учителем, и это было здорово и полезно, в доказательство показывает голубенькую фотку.

Милый, тебе требуется баня мозга прямо сейчас! Не можешь сам – сходи опять с Учителем или его преемниками.

Я это всё говорю жёстко, но любя, как обычно делает Твёрдый.

Стих такой есть: "Остановиться, оглянуться…"

Увидела явную отрицательную динамику состояния Брахмана, произошедшую за несколько лет, пока меня не было на сайте, и звоню в колокол.

Не для того, чтоб обидеть.

Если Вам вынырнуть всё-таки удастся, то будете меня благодарить.

Чем дольше живу, тем меньше ошибаюсь, к своему унынию.

Один советский поэт сказал: "Самое страшное в мире – это быть успокоенным."

Не успокаивайтесь, Вам ещё не время, меняйтесь.

Брахман

Благодарю за заботу, уважаемая Полутень, всему своё время. Есть время для действий, есть время для остановки. Есть время для бани, а есть и для чёрного тела.

Полутень

Ох, милый Брахман, речь, как Вы должны понимать, вовсе не про Вас и не про Ваше трижды почтенное тело неважно какого цвета.

Меня просто выкосило засилье роботов на сайте до степени абсурда, причём, этот абсурд и его степень не видится и не понимается ни Вами, ни участниками. Всё уже привыкли, всех уже медленно проварили до полуготовности, как ту лягушку.

На уважающих и блюдущих себя ресурсах, как, к примеру, на Афтершоке, иишные тексты изгоняются, как зараза, ТСы такой продукции теряют уважение сообщества. А почему? А потому что люди смотрят немного дальше и выше обыденности и понимают опасность засилия ботов и выхолащивания человеческого контента.

Зачем нужен сайт ЯП? Нести людям идеи, близкие духу Брахмана. И чтобы люди в ответ обсуждали и дополняли эти идеи, чтобы происходило некое сотворчество и саморазвитие и руководителя сайта, и его посетителей.

А Брахман взял, да и нанял тупого исполнителя, механического начётника, который бубнит без мысли и без чувства. Это убийство самой идеи общения, ради чего и создан ресурс.

Хорошо. (на самом деле, плохо) Пойдём дальше. Участники тоже нанимают роботов, чтобы дискутировать с Вашим роботом и с роботами остальных. В редких человеческих комментах они похваляются друг перед другом своими иишками, чья модель круче, кто пишет под Зощенко, а кто под Булгакова. Читать весь этот мрак людям откровенно лень, поэтому тоже нанимают роботов, чтобы отвечать тем роботам. А чтобы эти баталии оценивать, Брахман создаёт верховного робота, неподкупного и компетентного, который раздаёт баллы по результатам дискуссий между роботами.

Со временем, довольно быстро, конечно, люди вообще перестают интересоваться происходящим на сайте, роботы сами распознает смысл текстов и сами генерирует ответы. "Участники" только иногда смотрят количество очков, набранных их моделями ИИ, радуются или сокрушаются.

Брахман, наконец, догадывается, что надо брать деньги за участие на сайте, и всё налаживается, ИИ крутится, лавэ мутится.

Вот Ваше полупочтенное будущее, получите и распишитесь. Сайт убит.

Всё думаю, кто для меня Брахман?

Сынок? Ну на фиг. Только по возрасту.

Дружок и приятель? Нет, никаким боком.

…… Герой? Во!!! Современный герой, который дал обществу возможность говорить. Отомкнул уста народа. Возбудил и поддерживает возможность передачи мыслей и чувств между людьми. Который снисходит даже к разговору с малыми и простыми, будучи неизменно вежливым и доброжелательным.

Помните песню Высоцкого "07"? Там такая цитата есть: "Вы теперь как ангел, не сходите ж алтаря!"

(простим Семёнычу немного корявый в религиозном плане образ)

Но чувствую я примерно то же.

Не продавайтесь роботам, оставайтесь человеком-подвижником, не расчеловечивайте сайт.

И когда я писала про баню, имела в виду, что Вы сможете смыть ИИ-шную пелену с глаз и увидите и поймёте всё это.

С надеждой на понимание, Полутень.

Брахман

Вы описали кружок любителей роботов, уважаемая Полутень. Да, и такое бывает: люди собирают роботов, делятся сборками, устраивают среди них соревнования, измеряют метрики. Но это только декорации. Ни один костыль не может решить экзистенциальных вопросов человека. Ну, а где человек будет решать эти вопросы: в мастерской с шестерёнками и деталями, или в пещере, в набедренной повязке, большого значения не имеет.

Полутень

Кружок…

Конечно, хороший, эффективный приём – сразу, с порога, снизить пафос дискурса. Вроде, как в рассказе Шукшина "Срезал". Но почитайте сам рассказ…

1) Зачем костыли здоровому прямоходящему человеку, зачем произведения роботов тому, кто и сам умеет мыслить?

Была такая фантастика, что в процессе развития цивилизации люди пересели на сенсорно управляемые манипуляторы и у них атрофировались ноги. Главный герой там учится заново ходить, что, кажется, было запрещено.

Будете подпираться костылями – хромота и неподвижность обеспечены.

2) Если будете активно и без ограничений, наравне с человеческими текстами использовать тексты роботов, то и у Вас будет, описанный Вами кружок любителей роботов, очень точно подмечено. "Где сердце твоё, там и сокровище твоё" (с).

3) Если хотите использовать ИИ в качестве вспомогательного средства для подготовки черновиков, материалов для печати, для систематизации, то зачем публиковать пространные выводы за авторством роботов? Всё-таки оставьте делать выводы человеку, а не машине, это поприличней выглядит, а черновики и прочее показывать не обязательно. Неужто человек равен машине? Да, хотя бы ответственность возьмите – человек за свои слова отвечает, а машина, естественно, нет. Прячетесь за машину, как при стрельбе в боевиках, типа, я не причём, робот написал, его и судите. Детство какое-то.

Не, "кружок любителей роботов" – это здорово, надо запомнить. Талант!

Послушайте, а можно эту нашу дискуссию вынести в отдельный пост. Народ пообсуждает, накидает аргументов на обе чаши весов. Будет интересно. Как думаете?

Ну, не люблю я роботов, не люблю!

Брахман

Отличная идея. Давайте я оформлю как пост для обсуждения на сайте. Только автора давайте придумаем, чтобы была отсылка, но не явная. Например: Не равнодушный человек, или тот, кого на сайте нет, но помнят с теплом до сих пор, или придумайте сами, я напишу.

Полутень

Назовите меня "Полутень". Меня как бы нет, и как бы я есть. Нечто неуловимое. И не намекайте на якобы возврат меня на сайт, неохота опять страдать. И так узнают, кто захочет. Неплохой этюд мы с Вами замутили.