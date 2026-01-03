Созидатель
Об учёном, обществоведе и публицисте Сергее Георгиевиче Кара-Мурзе говорим с модератором форумов Кара-Мурзы Ольгой Козыревой. Ведущий – журналист, шеф-редактор сайта «Завтра.ру» Андрей Смирнов.
1. Происхождение и семейные корни КармурзыВ обсуждении особое внимание уделяется генеалогии Сергея Георгиевича Кармурзы. Его семья — типичный пример неоднородности российской интеллигенции XX века: среди предков были как либерально настроенные, так и просоветские деятели, люди репрессированные и те, кто проникся октябрьской революцией, интегрировался в советскую систему. Семейная история Кармурзы пересекается с ключевыми коллизиями XX века: революцией, репрессиями, гражданской войной, становлением и падением советской гражданственности. Такой “семейный сплав” рождает в нем умение видеть сложность, диалектичность, неоднозначность исторических процессов — и уводит его от догматизма.
2. Научное мышление как основа аналитикиОтмечается, что Кармурза по образованию — химик, ученый-естественник, и именно эта база дает ему дисциплину мышления, умение строить и проверять модели, критически относиться к концептам (“соотносить с реальностью”). Это важный междисциплинарный аспект — его гуманитарные труды несут на себе печать научной строгости и критичности, оберегая от сползания в умозрительный идеализм или публицистический пафос.
3. Энциклопедичность и широта интересовКармураза глубоко погружался не только в отечественную мысль (марксизм, народники, евразийцы, Бердяев и др.), но и в западную социологию, культурологию, социальную психологию (Чалдини и другие). Для него важен не авторитет, а качество и жизнеспособность идеи, умение “брать у всех понемногу и синтезировать целое”.
4. Критика и пересборка исторических и идеологических штамповВажнейшая особенность Кармурзы — он не боялся рушить устоявшиеся “огрубевшие” схемы, переосмысливать как советское, так и постсоветское наследие, отделять марксизм Маркса от догматического марксизма, видеть различия между западными и российскими путями развития, говорить о сложности февральской и октябрьской революций и о цивилизационной особенности России. Его взгляд чужд как официозной апологетике, так и линейному диссидентству.
5. Главные работы и идейное наследие- “Манипуляция сознанием” — книга, ставшая учебником не только для политических активистов, но и для широкого круга интересующихся психологией влияния, построением реальности в медиапространстве.
- “Советская цивилизация” — комплексный анализ советского опыта, показанная не как недоразвитый Запад, а как особая, глубоко укорененная в российской истории модель коллективизма, опирающаяся на общинный тип человека.
- “Демонтаж народа” — исследование наций, национализма, различий между этническим и гражданским национализмом (последний Кармурза считал предпочтительным как цементирующий общество).
- Работы о советской экономике, критика способов модернизации (быстрая индустриализация, разрушившая крестьянскую солидарность — то, что обеспечивало устойчивость советского строя).
6. Социология как царица гуманитарных наукВ изложении идей Кармурзы подчеркивается фундаментальный характер социологии: любая экономика, политика, культура завязаны на социальную ткань. Построение советской плановой экономики — отражение старой, общинной модели хозяйства, его “натуральности”, передачи коллективных практик в гигантский экономический организм.
7. Слабые места российской модернизацииКармурза видел причины распада советского строя не только в социально-экономических разрывах, но и в отсутствии инструмента “осмысляющего общества” — настоящей, глубокой отечественной социологической теории, которая бы критически описывала и объясняла уникальность российского пути. Без этой теории общество обречено повторять ошибки.
8. Практические выводыКармурза полагал, что ключевые базовые сферы (ЖКХ, образование, здравоохранение) не могут работать на принципах прибыли — их функция в российской модели в другом: жизнеобеспечение, воспроизводство, коллективная безопасность. Для сохранения социума (и элементарно выживания в непростом климате) необходимо вернуться к коллективистским элементам — не в смысле возврата к СССР, а в смысле рефлексии своей истории и умения критически наследовать успешные практики.
9. Открытость к диалогу, долгий путь к истинеКармурза не собирал “поклонников” и не стремился создать круговую поруку единомышленников. Для него было важно обсуждение, полемика, непредвзятый обмен мнениями (в том числе благодаря интернету). Он использовал широкое общение для проверки своих идей, переосмысляя, совершенствуя их. Важно, что конечная истина для него была недостижима, истина — процесс, путь, а не финал.
10. Лирика и эмпатия, внимание к повседневностиВ его сочинениях много внимания к деталям реального человеческого опыта, этюдам жизни, эпизодам, которые становятся ключами к пониманию больших социальных процессов (например, наблюдения за работой на целине и “незаметный саботаж”, бросающий свет на механизмы реформ и сопротивление им). Эта житейская “социологичность” делает его анализ жизнеспособнее, приземленнее, но не менее философским.
---
Вывод и открытый вопрос для размышления:
Личная, научная и интеллектуальная судьба Сергея Георгиевича Кармурзы демонстрирует редкий пример органичного соединения строгого научного подхода, эмпатии к социальной реальности и открытости к пересмотру “недавних” и “давних” истин. Его главная идея — необходимость постоянного осмысления общества, наследования и ревизии традиций с учетом специфики страны, недоверия к универсальным рецептам, чужим нам по историческим, климатическим, культурным основаниям.
По Кармурзе, истинная наука о человеке социальной общности не может строиться на экспортированных идеологиях или застывших догмах — она всегда процесс, борьба за соотнесение моделей с реальностью, честный разговор о собственном коллективном опыте. Его взгляд иллюстрирует хрупкость любых абстракций перед многообразием и упрямством живой жизни.
Но встает вопрос, актуальный и сегодня: способен ли российский (или любой другой) социум создать свою глубокую, самостоятельную теорию общества, не копируя чужие и не предавая свой жизненный опыт? Может ли общество, минуя очередное “импортозамещение” идей, обрести собственную, живую и рефлексивную науку о себе самом? Не является ли поиск такой науки и есть главный путь к подлинной социальной зрелости и внутренней свободе?