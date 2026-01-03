Сегодня «Сказку о царе Салтане» отнесли бы к жанру стёба. Безо всяких оговорок. Сказки Пушкина – это если и не аналог знаменитого многотомного прогона про Штрилица («За окном шел дождь и рота красноармейцев…»), то очень близки к этому.

Нет, в самом деле, аналогия почти полная. Берется бешено популярное в народе культовое произведение и пишется всякая забавная хрень про персонажей из него. Тут некоторые вспомнят "Повесть о царе Шахрамане, сыне его Камар аз-Замане и царевне Будур" из "1001 ночи" (почти полная аналогия с официальным названием сказки Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеде») – но будут неправы! Речь вовсе не об арабских сказках.

Иллюстрация К. Кузнецова Иллюстрация К. Кузнецова

Как мне верно объяснили когда-то умные люди, основой и для «Салтана», и для «Золотого петушка» стала наипопулярнейшее народное чтиво, бестселлер XVII века, напалмом жгущий палп-фикшен того времени «Сказка о славном и храбром богатыре Бове королевиче и о прекрасной королевне Дружневне; и о смерти отца его Гвидона». Вот оттуда Пушкин и наворовал чуть не всех своих персонажей - и Салтана, и Гвидона, и Додона, и Чернавку.

В сказках Пушкин, по сути, просто стебался, он вообще был изрядный приколист и лоботряс. Другое дело, что он был еще и гений, поэтому даже стёб у него получился гениальный. Но, так или иначе, к своим «Сказкам» Пушкин относился не очень серьезно и, думаю, очень бы удивился, узнав, что они пережили века.

Иллюстрация Александра Куркина (школа Палеха) Иллюстрация Александра Куркина (школа Палеха)

Именно этим несерьезным отношением объясняются и наигрубейшие ляпы в сказки. Хотя не возьмусь утверждать, баг это или фича, и не специально ли солнце нашей поэзии насовал кучу багов прямо в первую фразу. И здесь опять прямая аналогия со «Штирлицем»: «Три девицы под окном пряли поздно вечерком» мало чем отличаются от "За окном шел дождь и рота красноармейцев».

Во-первых, какая нормальная крестьянка прядет поздно вечерком, когда темно? Во-вторых, где они это делали? Если в избе, то поздно вечерком под окном самое темное место в избе. Если на улице на завалинке под окошком, то время года не способствует. Нам точно известно, когда происходил разговор царя с девицами: «И роди богатыря мне к исходу сентября». Девять месяцев от сентября отнять не трудно, и получаем, что завалинку для девиц, похоже, расчищали от снега, а царь стоял позадь забора на исходе декабря. И все иллюстрации, как вы видите, это подтверждают.

иллюстрация Ивана Билибина иллюстрация Ивана Билибина

Там вообще со временем что-то неладное творится. «Царь недолго собирался, в тот же вечер обвенчался» - при том, что история и без того началась «поздно вечерком». И это только первая фраза.

От этого же несерьезного отношения и дичайшая мешанина языческих, западноевропейских, азиатских и русских мотивов в этой сказке. В самом деле – почему бы и не учинить «ирландское рагу», раз все равно прикалываемся? Вы только имена посмотрите – тут тебе и западный Гвидон (от французского от Guido, Ги де Лузиньян Иерусалимский, например, очень часто именно Гвидоном по-русски транскрибировался, и русская Лебедь, и азиатский Салтан.

Сейчас это просто одна из форм имени Султан, примерно как популярный в Казахстане Мамбет – вариант Мухамеда. Но раньше это слово имело строго определенное значение. В русском языке, как известно, существует достаточно много слов для обозначения сына владыки, причем они зависят от вероисповедания. Для западно-христианских правителей это либо собственное «принц», либо производное «королевич». Для восточно-христианских – «царевич». Думаю, вы уже догадались. Да, слово «салтан», во множественном числе «салтаны» - это сын или дети мусульманского правителя, имеющие право на престол, но пока еще не взошедшие на него. К примеру, в сибирских летописях есть рассказ про пленение «царевича Казачьи орды Салтана», которого на самом деле звали Ораз- Мухаммед, а «царевич» и «салтан» - его титулы, показывающие, что он чингизид и сын хана.

Иллюстрация Г. Спирина Иллюстрация Г. Спирина

Но есть одно но. Не забывайте, что Пушкин отстоит от нас довольно далеко – как никак двести лет назад родился. А с учетом того, что пародировал он лубок, сказку полувековой давности, то текст его сказок даже тогда был нарочито архаичен. Грубо говоря, иногда он писал не то, что мы у него читаем.

Часто это даже вызывает курьезы. Довольно широко известен, например, прокол «Большой Советской энциклопедии». Статью «тавтология» неведомый гений почему-то решил проиллюстрировать строчкой из этой сказки: «Вот на берег вышли гости, Царь Салтан зовёт их в гости». Над этим смеялись еще в советское время, потому как здесь что угодно, только не тавтология.

Иллюстрация Н. Богатова Иллюстрация Н. Богатова

Гости, которые вышли на берег – это вовсе не визитеры твоего дома. «Гостями» тогда назывались богатые купцы, отсюда же, кстати, и все эти «Ой вы, гости-господа, долго ль ездили? Куда?», и ария индийского гостя в "Садко". Это омонимы, и по сути, строчка звучит как «вот на берег вышли купцы, царь Салтан зовет их в гости».

иллюстрация Ивана Билибина иллюстрация Ивана Билибина

А еще мне когда-то рассказали, что во времена Пушкина ходил "русифицированный" перевод с французского - "Прежалостная история девицы Марии Лесковой и кавалера Петра Гринева, расказанная батюшкой Превотом". В нём, в частности, бедную Манон ссылают не в Америку, а в... Оренбургскую губернию. Я еще не проверял, но если это и не правда, то могло бы быть правдой, и вполне в разгильдяйском духе Пушкина.

Юмор ситуации, конечно, оценят не все, но растолковывать специально не буду. Зато те, кто возьмут на себя труд если не прочитать, то хотя бы погуглить словосочетание «Манон Леско», получат большое удовольствие и с чистой совестью скажут: «Ай да Пушкин, Пушкин жжот!!!».