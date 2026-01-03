Служба забытых цитат: царь Салтан как предтеча Штирлица
Сегодня «Сказку о царе Салтане» отнесли бы к жанру стёба. Безо всяких оговорок. Сказки Пушкина – это если и не аналог знаменитого многотомного прогона про Штрилица («За окном шел дождь и рота красноармейцев…»), то очень близки к этому.
Нет, в самом деле, аналогия почти полная. Берется бешено популярное в народе культовое произведение и пишется всякая забавная хрень про персонажей из него. Тут некоторые вспомнят "Повесть о царе Шахрамане, сыне его Камар аз-Замане и царевне Будур" из "1001 ночи" (почти полная аналогия с официальным названием сказки Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеде») – но будут неправы! Речь вовсе не об арабских сказках.
Как мне верно объяснили когда-то умные люди, основой и для «Салтана», и для «Золотого петушка» стала наипопулярнейшее народное чтиво, бестселлер XVII века, напалмом жгущий палп-фикшен того времени «Сказка о славном и храбром богатыре Бове королевиче и о прекрасной королевне Дружневне; и о смерти отца его Гвидона». Вот оттуда Пушкин и наворовал чуть не всех своих персонажей - и Салтана, и Гвидона, и Додона, и Чернавку.
В сказках Пушкин, по сути, просто стебался, он вообще был изрядный приколист и лоботряс. Другое дело, что он был еще и гений, поэтому даже стёб у него получился гениальный. Но, так или иначе, к своим «Сказкам» Пушкин относился не очень серьезно и, думаю, очень бы удивился, узнав, что они пережили века.
Именно этим несерьезным отношением объясняются и наигрубейшие ляпы в сказки. Хотя не возьмусь утверждать, баг это или фича, и не специально ли солнце нашей поэзии насовал кучу багов прямо в первую фразу. И здесь опять прямая аналогия со «Штирлицем»: «Три девицы под окном пряли поздно вечерком» мало чем отличаются от "За окном шел дождь и рота красноармейцев».
Во-первых, какая нормальная крестьянка прядет поздно вечерком, когда темно? Во-вторых, где они это делали? Если в избе, то поздно вечерком под окном самое темное место в избе. Если на улице на завалинке под окошком, то время года не способствует. Нам точно известно, когда происходил разговор царя с девицами: «И роди богатыря мне к исходу сентября». Девять месяцев от сентября отнять не трудно, и получаем, что завалинку для девиц, похоже, расчищали от снега, а царь стоял позадь забора на исходе декабря. И все иллюстрации, как вы видите, это подтверждают.
Там вообще со временем что-то неладное творится. «Царь недолго собирался, в тот же вечер обвенчался» - при том, что история и без того началась «поздно вечерком». И это только первая фраза.
От этого же несерьезного отношения и дичайшая мешанина языческих, западноевропейских, азиатских и русских мотивов в этой сказке. В самом деле – почему бы и не учинить «ирландское рагу», раз все равно прикалываемся? Вы только имена посмотрите – тут тебе и западный Гвидон (от французского от Guido, Ги де Лузиньян Иерусалимский, например, очень часто именно Гвидоном по-русски транскрибировался, и русская Лебедь, и азиатский Салтан.
Сейчас это просто одна из форм имени Султан, примерно как популярный в Казахстане Мамбет – вариант Мухамеда. Но раньше это слово имело строго определенное значение. В русском языке, как известно, существует достаточно много слов для обозначения сына владыки, причем они зависят от вероисповедания. Для западно-христианских правителей это либо собственное «принц», либо производное «королевич». Для восточно-христианских – «царевич». Думаю, вы уже догадались. Да, слово «салтан», во множественном числе «салтаны» - это сын или дети мусульманского правителя, имеющие право на престол, но пока еще не взошедшие на него. К примеру, в сибирских летописях есть рассказ про пленение «царевича Казачьи орды Салтана», которого на самом деле звали Ораз- Мухаммед, а «царевич» и «салтан» - его титулы, показывающие, что он чингизид и сын хана.
Но есть одно но. Не забывайте, что Пушкин отстоит от нас довольно далеко – как никак двести лет назад родился. А с учетом того, что пародировал он лубок, сказку полувековой давности, то текст его сказок даже тогда был нарочито архаичен. Грубо говоря, иногда он писал не то, что мы у него читаем.
Часто это даже вызывает курьезы. Довольно широко известен, например, прокол «Большой Советской энциклопедии». Статью «тавтология» неведомый гений почему-то решил проиллюстрировать строчкой из этой сказки: «Вот на берег вышли гости, Царь Салтан зовёт их в гости». Над этим смеялись еще в советское время, потому как здесь что угодно, только не тавтология.
Гости, которые вышли на берег – это вовсе не визитеры твоего дома. «Гостями» тогда назывались богатые купцы, отсюда же, кстати, и все эти «Ой вы, гости-господа, долго ль ездили? Куда?», и ария индийского гостя в "Садко". Это омонимы, и по сути, строчка звучит как «вот на берег вышли купцы, царь Салтан зовет их в гости».
А еще мне когда-то рассказали, что во времена Пушкина ходил "русифицированный" перевод с французского - "Прежалостная история девицы Марии Лесковой и кавалера Петра Гринева, расказанная батюшкой Превотом". В нём, в частности, бедную Манон ссылают не в Америку, а в... Оренбургскую губернию. Я еще не проверял, но если это и не правда, то могло бы быть правдой, и вполне в разгильдяйском духе Пушкина.
Юмор ситуации, конечно, оценят не все, но растолковывать специально не буду. Зато те, кто возьмут на себя труд если не прочитать, то хотя бы погуглить словосочетание «Манон Леско», получат большое удовольствие и с чистой совестью скажут: «Ай да Пушкин, Пушкин жжот!!!».
Комментарий редакции
1. Сказки Пушкина как стёб:
Автор утверждает, что сказки Пушкина, включая "Сказку о царе Салтане", по сути — литературный стёб, и если бы они были написаны сегодня, их воспринимали бы как иронию и пародию на массовую культуру.
2. Аналогия со "Штирлицем":
Проводится прямая аналогия между "Сказкой о царе Салтане" и юмористическим прогонами про Штирлица — оба произведения основаны на осознанной игре с клише и культурными штампами.
3. Влияние лубочного народного чтива:
Источником персонажей и сюжетов Пушкина становится не только фольклор, но и конкретные литературные образцы XVII века, такие как "Сказка о Бове-королевиче", откуда он "заимствует" имена и фабулы.
4. Несерьёзное отношение самого Пушкина:
Пушкин, по мнению автора, относился к своим сказкам достаточно легкомысленно, смешивая мотивы, образы и культурные коды, что приводило к ляпам и намеренным "багам" в тексте.
5. Пародия и стилистическая мешанина:
В "Сказке о царе Салтане" наблюдается эклектика — западные, восточные и русские мотивы, имена с разной культурной коннотацией, сознательная языковая и сюжетная путаница.
6. Архаичность языка и смысловых структур:
Для современного читателя многие абзацы, слова, обороты приобретают иронический флёр, а некоторые недопонимания (например, про "гостей") — результат исторической смены значений слов.
7. Курьёзы восприятия и лексические парадоксы:
Приведён пример с неверным истолкованием слова "гость" в советской энциклопедии, а также пример с русифицированным переводом европейских романов, что забавно иллюстрирует культурную игру текста.
---
Вывод:
Автор статьи подчеркивает, что пушкинские сказки — это не строгие эпопеи, а скорее интеллектуальный "стёб" над культурными шаблонами и устоявшимися нарративами. В "Сказке о царе Салтане" смешиваются времена, мотивы и архетипы, а за видимой наивностью прячется ироничный взгляд автора, своеобразная игра с формой и содержанием, гениальное "лоботрясство", превращающее банальности и несостыковки в художественную ценность.
Ограниченность нашего современного взгляда на тексты Пушкина связана с исторической дистанцией и изменением лексических смыслов, что само по себе — отдельный повод для ироничного наблюдения.
Философский ракурс и аналогии:
Восприятие сказок, как и любого культурного текста, в значительной степени субъективно. То, что для одних — шедевр и глубокомысленный эпос, для другого — пародия, игра и даже насмешка. Слишком серьёзное отношение к любому культурному феномену чревато идеализацией, которая затем рушится, когда мы узнаём подоплёку или иной смысл. Проекции этого процесса можно найти в программировании: код, задуманный в шутку, иногда становится главным продуктом; или в психологии — наши "серьёзные" убеждения, нередко оказываются детскими защитными реакциями.
Пушкин, кажется, призывает нас относиться к жизни с иронией: ценя самоиронию и лёгкость, не забывая при этом о гениальности простой игры со смыслами. Неслучайно его "баги" в тексте превращаются в "фичи" литературного кода.
Открытый вопрос читателю:
Может ли истинная глубина заключаться именно в иронии и игре — или мы напрасно ищем "серьёзную" мудрость там, где смысл открыт и подвижен, как сама жизнь?