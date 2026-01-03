Издателя, критика и публициста Михаила Каткова называют одним из главных продюсеров национальной словесности. В созданном им журнале «Русский вестник» печатались выдающиеся литераторы той эпохи: Лесков, Аксаков, Достоевский, Гончаров, Толстой. Об их великих романах узнали страна и мир.

Как Катков выстраивал отношения с писателями и становился ли их соавтором? Получалось ли у Михаила Каткова влиять на министров и политику властей? Почему роман «Анна Каренина» впервые был опубликован без эпилога?

Разбираемся в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио Sputnik.

Гость выпуска: доцент кафедры истории журналистики СПбГУ, доктор филологических наук Ольга Кругликова.

