О вторжении США в Венесуэлу то, что можно понять на данный момент

О вторжении США в Венесуэлу то, что можно понять на данный момент:

  1. Право России на СВО после этого ещё больше укрепилось. Трамп напомнил, что США так поступают легко и регулярно. Но если в после 1991 года так поступать могли только Штаты (+НАТО, Израиль), то сейчас это право есть у России. Китай следующий?

  2. В отличие от России, вторжение США не оправдано защитой американцев. Обвинение Мадуро в наркоторговле нелепо, особенно в сравнении с преступлениями киевского режима. Именно на этом надо делать акцент, а не восхищаться "эффективностью США". Это "эффективность" мирового бандита, который избивает очередную жертву. Вам это нравится? Значит, вы подлец.

  3. Слабость Венесуэлы перед военной мощью США была понятна изначально. Единственное, что могло её защитить – это военный фактор России и Китая, поскольку свержение Мадуро (как ранее, Асада) – это косвенный удар по новому многополярному миропорядку. Почему мы это допустили, пока непонятно. Но то, с какой лёгкостью Мадуро захватили, наталкивает на мысль о договорняке.

  4. Сравнивая быстрый результат вторжения США с началом нашей СВО, надо учитывать, что Москва не стала целью свержение Зеленского. Целью броска под Киев было принуждение Зели к переговорам, и наши военные этого добились. Другое дело, что затем нас в очередной раз обманули. И началась затяжная война.

  5. С учётом беспорядков в Иране 2026-й год начался для нас неважно, с пропущенных ударов. Напомню, что так же начинался 2025 год. Но Россия уметь держать удары и даже пытаться оборачиваться поражения в некий сносный итог (как пока что в Сирии).

Главное, не спешить хоронить наших союзников и хвалить США, как это делают некоторые эксперты. А то получается, что мы радуемся успеху врага и не ценим тех, кто хоть как-то пытается ему сопротивляться. Вспомните, как хоронили тот же Иран в первые дни агрессии, но в итоге он выстоял.

Комментарий редакции

1. США регулярно вторгаются в другие страны — по мнению автора, вторжение в Венесуэлу продолжает традицию американских военных интервенций, что отметил и Трамп.

2. После 1991 года право на подобные действия было преимущественно у США и их союзников, сейчас, по мнению автора, такое "право" появилось и у России, что "укрепляет" легитимность её СВО.

3. Вторжение США в Венесуэлу не оправдано защитой американцев — официальные поводы, вроде обвинений Мадуро в наркоторговле, кажутся автору необоснованными, особенно в сравнении с теми преступлениями, в которых обвиняют другие режимы (например, киевский).

4. Эффективность США — это не достоинство, а проявление мирового бандитизма; поддержка подобных действий — моральное падение.

5. Слабость Венесуэлы предопределяет исход — страна не могла противостоять США без поддержки России или Китая; падение Мадуро — удар по идее многополярного мира.

6. Есть подозрение в "договорняке" (закулисном соглашении) — неожиданно быстрая захват Венесуэлы вызывает у автора сомнение в чистоте происходящего.

7. Сравнение с российской СВО: цель России не была свержение Киева, а давление на переговоры; затяжная война — следствие обмана.

8. Во внешней политике важно не спешить "хоронить" союзников — опыт показывает, что даже в кризисных ситуациях (пример Ирана) исход может измениться.

9. Не стоит восхищаться успехами противников и пренебрегать союзниками — поддержка сопротивляющихся важна, даже если они терпят временные поражения.

Вывод


Статья проникнута скептицизмом по отношению к западной (особенно американской) внешней политике и ищет оправдания аналогичным действиям России, апеллируя к изменяющейся парадигме международных отношений. Автор подчеркивает историческую повторяемость американских интервенций и своеобразное "распространение права на силу" теперь уже на Россию (а, возможно, в будущем и на Китай).

Автор призывает не участвовать в очернении собственных союзников и не поддаваться на соблазн восхищения эффективностью противника, даже если результат кажется предрешённым или ожидаемым.

С философской точки зрения — мы наблюдаем здесь вечную борьбу за истолкование "справедливости" через призму своих интересов и коллективной идентичности. Объективная истина (правомерность той или иной интервенции) ускользает, растворяясь в геополитических нарративах, аналогично тому, как в философии морали размывается разница между "должным" и "бытийным" в зависимости от позиции наблюдателя или участника событий.

Практический смысл


Политическая реальность требует гибкости взгляда: идеализация — как противника, так и союзника — всегда опасна. Осмысленное отношение к событиям начинается с признания ограниченности собственного знания и интереса. Вместо поспешных суждений важно помнить: сегодняшние поражения могут обернуться будущими уроками, а восхищение "эффективностью врага" — быть признаком кризиса собственной идентичности и мотивации.

Но здесь возникает вопрос, достойный размышления всеми, кто следит за подобными конфликтами:
Что важнее для мирового порядка — эффективность, с которой действуют сильные государства, или справедливость мотивов и непредвзятость наших собственных суждений о происходящем? И можно ли в мире, где истина постоянно ускользает, вообще говорить об объективной справедливости во внешней политике?
    марина 22 мин. назад

      Жирик же пояснил это заранее…https://rurik-l.livejournal.com/5345130.html

        маринамарина только что

          п.с. И как я понимаю,все адекватные сегодня с единым мнением о случившемся:andrey_kuprikov 3 января 2026, 13:06
          СОБЫТИЕВ У ЛЮДЕЙ, СОБЫТИЕВ
          В Венесуэле карнавал. Тамошний предводитель Мадуро долго торговался в пиндосами на предмет с каким объемом бабла и при каких гарантиях он может свалить с трона и начать наслаждаться жизнью миллионера, ну и таки договорился.

          Операция по отходу в пампасы была устроена в лучших традициях Голливуда, с вертолетами, обстрелами, спецназом и якобы захватом идейного боливарианца, стойкого социалиста, но не чуждого любви к денежным знакам и торговле веществами растительного происхождения.

          Дымовая завеса получилась что надо. Пиндостан окончательно закрепил свои права над главной нефтеносной жилой планеты, в соответствие с их доктриной Монро, по которой всё в западном полушарии по умолчанию ихнее.

          МИД РФ выступил с ленивым, чисто протокольным возмущением, заранее согласованным с пиндосами, мол как нехорошо свергать власть на суверенно-сувенирных территориях, это фу как неинтеллигентно и бе как некультурно, но если сильно надо, то и хрен с ним.””
          п.п.с. похоже даже ИГОРЕША не опровергнет это.А где коммунисты наши..

