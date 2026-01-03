Международное право уничтожили Горбачев с Ельциным В связи с агрессией Соединенных Штатов против Венесуэлы сейчас много пишут о конце международного права.

Однако давайте не будем себя обманывать.

Международное право было уничтожено задолго до Трампа. И сделали это Горбачев с Ельциным.

Во-первых, международное право действует только в условиях баланса сил между великими державами.

Только когда великие державы не могут перерезать друг другу горло, им приходится договариваться о принципах вынужденного сосуществования – это и есть международное право.

Во-вторых, нарушение баланса сил закономерно, а не из-за чьей-то злой воли, приводит к прекращению действия международного права.

Миру неизбежно будут предписывать жить по правилам гегемона. Причем эти правила не будут кодифицироваться (в отличие от международного права), так как такая кодификация ограничивала бы волю гегемона.

Поэтому агрессия против Венесуэлы, как до этого агрессия против Югославии, Ирака. Ирана (список огромен) – прямой результат краха СССР и ликвидации баланса сил в мире, превращения Запада во главе с Америкой в доминирующий центр силы.

После убийства СССР, совершенного ради реставрации капитализма в России, международное право закономерно было отправлено в мусорную корзину и заменено «порядком, основанным на правилах», т.е. на воле гегемона в каждый конкретный момент.

Америка не наносит удары по Москве, подобно тому как делает это по Каракасу, только и исключительно по причине наличия у России стратегических ядерных сил.

При этом надо опять-таки не предаваться иллюзиям. Невозможность прямой агрессии не означает того, что Запад откажется от планов нанести России стратегическое поражение.

Попробовали сделать это через Гибридную войну – не получилось.

Значит будут применять другие средства, а их в арсенале США немало.

Поэтому происходящее сейчас в Венесуэле это не только про Венесуэлу. Это и про Россию.