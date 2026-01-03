Международное право уничтожили Горбачев с Ельциным
Однако давайте не будем себя обманывать.
Международное право было уничтожено задолго до Трампа. И сделали это Горбачев с Ельциным.
Во-первых, международное право действует только в условиях баланса сил между великими державами.
Только когда великие державы не могут перерезать друг другу горло, им приходится договариваться о принципах вынужденного сосуществования – это и есть международное право.
Во-вторых, нарушение баланса сил закономерно, а не из-за чьей-то злой воли, приводит к прекращению действия международного права.
Миру неизбежно будут предписывать жить по правилам гегемона. Причем эти правила не будут кодифицироваться (в отличие от международного права), так как такая кодификация ограничивала бы волю гегемона.
Поэтому агрессия против Венесуэлы, как до этого агрессия против Югославии, Ирака. Ирана (список огромен) – прямой результат краха СССР и ликвидации баланса сил в мире, превращения Запада во главе с Америкой в доминирующий центр силы.
После убийства СССР, совершенного ради реставрации капитализма в России, международное право закономерно было отправлено в мусорную корзину и заменено «порядком, основанным на правилах», т.е. на воле гегемона в каждый конкретный момент.
Америка не наносит удары по Москве, подобно тому как делает это по Каракасу, только и исключительно по причине наличия у России стратегических ядерных сил.
При этом надо опять-таки не предаваться иллюзиям. Невозможность прямой агрессии не означает того, что Запад откажется от планов нанести России стратегическое поражение.
Попробовали сделать это через Гибридную войну – не получилось.
Значит будут применять другие средства, а их в арсенале США немало.
Поэтому происходящее сейчас в Венесуэле это не только про Венесуэлу. Это и про Россию.
Анализ и вывод:
Ключевая идея статьи строится на понимании международного права как отражения равновесия между основными центрами силы. Исторический анализ связывает гибель этого принципа с крахом Советского Союза, когда отошли в прошлое рамки «вынужденного соглашательства»: не потому, что государства внезапно перестали ценить правила, а потому что исчезла необходимость в них. В вакууме баланса появление гегемона естественным образом приводит к подмене принципов – “порядком, основанным на правилах”, где сами правила выстраиваются в зависимости от интересов сильнейшего. Это явление не ново: в истории балансы сменялись гегемонией и наоборот, по сути повторяя шаблоны как внутри политики, так и в экономике или социальной психологии.
Любопытно, что концепция «международного права» в таком подходе оказывается не собственной ценностью, а инструментом вынужденного компромисса. Так же, как в межличностных отношениях договоры работают там, где силы примерно равны, и исчезают, когда один обладает явным преимуществом. И здесь встаёт вопрос иллюзий: идеализированное восприятие “справедливого мира” сменяется признанием реальной динамики власти.
Можно провести параллель с работой компьютерных сетей: протоколы безопасности и общения устанавливаются, пока существует риск вторжения или обмана — как только угроза исчезает и остается абсолютный админ, необходимость в протоколах отпадает, на первый план выходит воля или произвол одного субъекта. Так же и в международных делах.
Вывод авторской позиции достаточно однозначен: если мы говорим о международном праве как о реальности, оно возможно лишь как компромисс между сопоставимыми силами. Его возрождение возможно только в условиях нового баланса, что требует либо ослабления лидера-гегемона, либо формирования коалиции иных центров силы.
Практический аспект:
Для человека, ищущего опору в «правилах игры» — будь то в отношениях, бизнесе либо публичной политике — важно помнить о контекстуальности договорённостей и не строить иллюзий насчёт их бессмертия. Правила соблюдаются не в силу их морали или красоты, а из-за необходимости и соотношения сил.
Может ли что-либо, кроме равновесия сил, породить устойчивую систему справедливых правил между государствами или людьми? Или всё же истина реальных отношений — всегда в балансе интересов, а не в отвлечённых принципах? Где проходит грань между справедливостью как мечтой и справедливостью как результатом прагматичной необходимости?