«Трамп рискнул и победил: Мадуро продали, а армия даже не стреляла». Олег Царев проводит жесткую параллель между успешной операцией США в Венесуэле и началом СВО на Украине: почему у американцев получилось купить элиты, а у нас — нет? Действительно ли захват Венесуэлы — это часть плана Трампа по уходу из Европы и "сдаче" Украины России? Почему, несмотря на тактический успех, время гегемонии США уходит, а их ВПК не может производить гиперзвуковое оружие без мигрантов? И какой прогноз дает Царев: ждать ли договорняка или готовиться забирать свое силой?
00:00 – Спецоперация в Венесуэле: Мадуро предали и продали
02:50 – Параллели с Украиной: почему мы не смогли купить элиты в 2022 году
05:44 – Риск Трампа: захват Мадуро мог закончиться импичментом
09:25 – Ошибки политтехнологов: мы сами поверили в миф о непобедимости
14:33 – Ящик Пандоры открыт: США пойдут на Кубу и в Иран?
18:30 – Слабость гегемона: почему у России есть гиперзвук, а у США — нет
24:58 – Нефть Венесуэлы: Трамп хочет снизить цены, а не повысить их
30:47 – Рейтинг президента США зависит от цены на бензин
36:31 – Доктрина Монро: Трамп уходит из Европы, чтобы заниматься Америкой
42:11 – Европа не потянет войну: у них нет денег и ядерного зонтика
46:47 – Суд над Мадуро: его ждет судьба Норьеги
50:50 – Кирилл Дмитриев и тайная дипломатия: как договариваться с врагом
56:43 – Прогноз Царева: подарков не будет, заберем только силой
Комментарий редакции
1. Операция США в Венесуэле как показатель силы и "мастер-класс" для мира
В беседе подробно разбирается быстрая и почти бескровная спецоперация США, в результате которой был задержан Николас Мадуро. Подчеркивается, что успех операции во многом обеспечен заранее проведённой работе с элитами и предательством ближайшего окружения Мадуро. Армия не сопротивлялась, страна не встала на защиту лидера, что свидетельствует о том, что режим был "дутым": у него не оказалось тех, кто был бы готов умирать за идею.
2. Сравнение с украинским сценарием и уроки для России
Рассказывается о том, как в 2022 году Россия рассчитывала на подобный успех в начале СВО, предполагая, что элиты и население Юго-Востока Украины в основном поддержат смену власти, и флаги будут вывешиваться сами собой. Однако эти представления оказались иллюзорными: сопротивление оказалось сильнее, значительная часть элит не оказалась лояльной к России, украинская армия была закалена предыдущими конфликтами. Подчеркивается опасность самообмана и идеализированной картины, рисуемой для себя и внутриэлитного круга.
3. Роль элит и проблемы идеологического вакуума
На примере Венесуэлы обсуждается проблема "купленности" и продажности элит, их неспособности жертвовать ради идей. Приводится мысль, что в идеологическом плане Запад до сих пор может предложить привлекательную для элит модель, а альтернатива ей не столь убедительна. Повторяется мысль о критической важности лояльности элит и необходимости постоянно их контролировать.
4. Американский прагматизм, инструментализация морали и "правосудие по-американски"
Обсуждается, что для США любые моральные или юридические конструкции лишь инструмент для легализации интересов: обвинения Мадуро в наркоторговле стали поводом для интервенции и захвата. Царев говорит о полном отсутствии морали в современной международной политике — важна только возможность реализовать свои решения "практически". Это сравнивается и с советско-китайской моделью: меньше громких заявлений, больше молчаливых и целенаправленных действий.
5. Доктрина Монро, перераспределение внимания Америки и выгоды для России
Текущие действия Трампа трактуются как следование обновленной доктрине Монро: концентрация на решениях в западном полушарии и попытка сбросить "европейский груз", в частности, войну в Украине. Перевод акцента США на Латинскую Америку может дать России "временный выигрыш" в Украине. Однако бенефиты этого ограничены и не дают радикального изменения баланса.
6. Прогнозы, выводы и отсутствие "волшебных решений"
Царёв скептически оценивает идеи "размена" Венесуэлы на уступки в Украине — считает, что сверхдержавам никто ничего "не дарит", и вся борьба идёт в жёсткой логике интересов. Подчеркивается, что и в дальнейшей борьбе России нужно рассчитывать только на свои силы, не ждать подарков или чуда от переговоров, а переходить к более реалистичной, прагматичной тактике. Масштабная роль экономических и технологических факторов (например, проблемы США с производством, вопрос о мигрантах, индустриализации, ценах на нефть и т.п.) при этом не упускается из виду.
7. Контраст между риторикой, реальностью и внутренней работой
Отмечается, что существует различие между публичными заявлениями и реальными задачами: риторика Дмитрия Медведева направлена на внутреннюю аудиторию, а дипломатия и экономические контакты — на внешний мир. Эффективность определяется не громкими словами, а системной работой на всех уровнях. Каждому институту — будь то военный, дипломатический, аналитический — отводится своя функция, и перекладывать ответственность нельзя.
---
Вывод
Беседа иллюстрирует "отделённость" дипломатической, военной, политической и медийной реальностей друг от друга и от наивных ожиданий общества. Демонстрируется, как успех или поражение складывается из совокупности: преданности элит, подготовленности общества, способности использовать идеологию как инструмент или же выходить за её пределы, а также — дисциплины, трезвой оценки сил и ситуационной гибкости. Подчеркивается, что истина любой войны и политической борьбы — не в лозунгах, не в схематичных объяснениях, а в ежедневной реалистичной работе, где каждый должен делать своё дело без лишних иллюзий.
Особенно любопытен философский момент — поиск "правильной стороны истории" здесь оказывается также инструментальным и ситуативным: и Запад, и Восток апеллируют к морали, но под ней всегда скрывается борьба за интерес, а истина всегда ускользает в диалоге противоположных идей. Остаётся вопрос: может ли быть в принципе "честная" политика, или всякая политика — всегда игра масок, где смысл и правда уступают место прагматике и симулякрам?
Открытый вопрос для размышления
Если устойчивость политической системы и даже судьбы государств определяет не столько мораль или идеология, сколько способность к внутренней солидарности и реальной, а не декларируемой лояльности элит и народа, то в какой мере возможна настоящая, соединяющая людей идея, не превращающаяся рано или поздно в пустой лозунг? Может ли политическая система, опирающаяся только на цинизм прагматиков или только на "чистоту" идеалов, быть жизнеспособной в долгосрочной перспективе? Где проходит граница между необходимым реализмом и саморазрушительным отказом от доверия и идеи?