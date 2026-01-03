Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Телеграм-канал Олега Царёва: https://t.me/olegtsarov

Выпустить книгу: https://www.idtion.ru/avtoram/

«Трамп рискнул и победил: Мадуро продали, а армия даже не стреляла». Олег Царев проводит жесткую параллель между успешной операцией США в Венесуэле и началом СВО на Украине: почему у американцев получилось купить элиты, а у нас — нет? Действительно ли захват Венесуэлы — это часть плана Трампа по уходу из Европы и "сдаче" Украины России? Почему, несмотря на тактический успех, время гегемонии США уходит, а их ВПК не может производить гиперзвуковое оружие без мигрантов? И какой прогноз дает Царев: ждать ли договорняка или готовиться забирать свое силой?

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 – Спецоперация в Венесуэле: Мадуро предали и продали

02:50 – Параллели с Украиной: почему мы не смогли купить элиты в 2022 году

05:44 – Риск Трампа: захват Мадуро мог закончиться импичментом

09:25 – Ошибки политтехнологов: мы сами поверили в миф о непобедимости

14:33 – Ящик Пандоры открыт: США пойдут на Кубу и в Иран?

18:30 – Слабость гегемона: почему у России есть гиперзвук, а у США — нет

24:58 – Нефть Венесуэлы: Трамп хочет снизить цены, а не повысить их

30:47 – Рейтинг президента США зависит от цены на бензин

36:31 – Доктрина Монро: Трамп уходит из Европы, чтобы заниматься Америкой

42:11 – Европа не потянет войну: у них нет денег и ядерного зонтика

46:47 – Суд над Мадуро: его ждет судьба Норьеги

50:50 – Кирилл Дмитриев и тайная дипломатия: как договариваться с врагом

56:43 – Прогноз Царева: подарков не будет, заберем только силой

#ОлегЦарев #Венесуэла #Мадуро #Трамп #СВО #Украина #Геополитика #США #Россия #Элиты #КнижныйДень #Delib