Новая серия документального цикла Студии Аркадия Мамонтова «Железные наркомы» называется «Живи, Ленинград!». И посвящена она героической истории подвига жителей блокадного города и его руководства. В фильме рассказывается о том, как было организовано выживание и обеспечение голодающего города, как строились оборонительные сооружения и контролировались поставки продуктов и топлива. Как ленинградцы стремились поддерживать друг друга, даже если приходилось делить оставшиеся 125 граммов черного блокадного хлеба.

В течение первых 3-х недель ВОВ из Ленинграда вывезли более 300 тысяч человек. 80% из них были дети. А всего за время блокады было вывезено в безопасные регионы страны более 1 300 000 человек, это – половина населения города. За каждый день и час противостояния Ленинграда врагу отвечал один из самых приближенных к Сталину людей, его друг и соратник – Андрей Александрович Жданов, первый секретарь Ленинградского горкома и обкома ВКП(б). С сентября 1941 года он стал начальником всех без исключения государственных и экономических структур города. По распоряжению Жданова на военные рельсы были переведены практически все предприятия и научные учреждения города. Даже артель «Металлоигрушка» перешла на производство рукоятей для гранат. Жданов за все время блокады и обороны Ленинграда редко выходил за пределы Смольного, дневал и ночевал на работе, спал урывками, чем серьезно подорвал свое здоровье. Астма, сахарный диабет и два инфаркта, пережитые им во время войны, не дали ленинградскому наркому прожить дольше 3-х лет после долгожданной Победы. Но именно его можно поставить в первый ряд «железных» сталинских наркомов за сохраненный и выживший город-герой.

За бесперебойную связь осажденного Ленинграда с Большой Землей во время ВОВ отвечал еще один сталинский нарком – Иван Терентьевич Пересыпкин. На должность наркома связи был назначен в 1939 году – согласился, зная, что семеро его предшественников на этом посту были расстреляны. Под его руководством менее чем за месяц в октябре 1941-го года по дну Ладожского озера был проложен 4-хжильный 40-ка километровый кабель. Беспроводная связь была налажена на весь период войны.

«Железные наркомы» — цикл документально-постановочных фильмов, подготовленный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Этот проект — аналитический взгляд на деятельность ключевых наркоматов СССР, которые в годы войны обеспечивали бесперебойную работу промышленности, транспорта и снабжения. Кто стоял за Победой и отвечал за каждое решение своей головой? Проект рассказывает о тех, кто взял на себя колоссальную ответственность в самый критический момент истории и сделал всё возможное, чтобы страна выстояла.

