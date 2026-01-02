Начать стоит даже не с Мессинга сразу, а со старинной философской притчи:

– Товарищ Сталин! Там ясновидящий пришёл. Принять просит. Говорит, будущее знает.

– Расстрэлать! Обманщик он. Знал бы, не пришёл бы.

Вот, как-то так.

Миф о великом гипнотизёре (и ясновидящем) Вольфе Мессинге один из немногих, момент появления которых, историю развития и даже авторство можно указать точно. Содержащие канон легенды мемуары артиста, написанные сотрудником «Комсомольской Правды» Хвастуновым, были опубликованы в журнале «Наука и религия» в 1955 году. Но, разумеется, это не был свободный полёт фантазии, – если иметь ввиду фантазию именно Хвастунова. Сам Мессинг, воспоминания которого, якобы, легли в основу повествования, свои «мемуары» совершенно точно читал. И, значит, либо действительно участвовал в их сочинении, либо, как минимум, не был против.

А почему бы эстрадному гипнотизёру возражать против такой рекламы? До 1955 года, – то есть, ещё до того, как широким массам стало известно о длительной (телепатической) переписке Вольфа Мессинга с Эйнштейном и Зигмундом Фрейдом, о личном же конфликте провидца с Гитлером, назначившим за голову Мессинга награду в 200 тысяч рейхсмарок, о множестве услуг оказанных Мессингом Сталину (в Кремль к которому артист проходил без пропуска), об эпичном получении в «Сбербанке» Мессингом 100 тысяч рублей по пустому листу бумаги, – он не был особенно знаменит… Хотя да. В советское время, – с 20-х и до конца эпохи, – «чтение мыслей» и «гипноз» был популярным эстрадным и цирковым жанром… О чём, кстати, и у Булгакова можно прочитать.

«Маги» являлись иллюзионистами и свои выступления сопровождали антирелигиозной лекцией… И этом, собственно, объясняется появление мемуаров. Сейчас кажется непонятным, какое отношение описание приключений Вольфа Мессинга может иметь к упомянутой в названии журнала «науке». Кое-где, трюки разоблачаются, – якобы, в основе способности к «чтению мыслей» лежит наблюдательность артиста, позволяющая понять все по неосознанной мимике и микродвижениям… Однако, научного объяснения телепатии и внушению в мемуарах не даётся. Мессинг лишь говорит, что это не волшебство, а некая естественная способность человека.

Редакция сочла такое объяснение достаточным. Ну, если сам ясновидящий говорит, что предсказания будущего – не волшебство, то почему бы читателю ему не поверить? Собрав байки о, как теперь бы выразились, «экстрасенсах», вместо того, чтобы опровергать их, Хвастунов устами Мессинга, как казалось идеологам антирелигиозной борьбы в СССР, обесценил пласт этого материала. Показав, что пророчества бытия Бога не доказывают, – раз уж прорицать может и безбожник.

Мемуары появились потому что борьба с мракобесием в Советском Союзе узко понималась, как борьба с религией.

И тогда трюк сработал, – как работали простейшие комбинации с «подсадкой» в зале и у самого Мессинга. Советский, – а в известной мере и постсоветский, – читатель был склонен писанному верить. Ведь, если книга издана, то она прошла цензуру, а значит, факты кто-то там проверял… Таким образом, миф о Мессинге получил официальный статус и стал базой для ряда вторичных, развившихся в советский период мифов. В частности, здравые представления о гипнозе, как о медицинской практике с очень ограниченными возможностями, – а не как о необъяснимой с научной точки зрения паранормальной способности, ни чем, по сути, не отличающейся от волшебства, восторжествовали уже только в новом тысячелетии...

Только в новом же тысячелетии напрягать читателя начал и тот факт, что о подвигах Мессинга известно лишь со слов самого Мессинга (а о рассказанном им, в свою очередь, исключительно со слов Хвастунова).

...Попытка проверки предсказуемо показала, что вымыслом в этой истории, видимо, является всё. Всё – прописью. В «Сбербанке», судя по ошибкам в описании приключения, крупных сумм никогда в жизни не получали ни Мессинг, ни Хвастунов. Сталин о существовании Мессинга даже не догадывался. Гитлер – за головой артиста не охотился… Ну, или о назначении награды он сообщил только самому Мессингу телепатически… И тогда легко понять, почему награда не была вручена. Кроме Мессинга никто в мире о ней не знал, а сам гипнотизёр ценил свою голову дороже.

То есть, вымыслом оказалось всё, – включая способность иллюзиониста работать со случайными людьми, а не играющими свою роль подсадками. Когда другие иллюзионисты обвинили Мессинга в безбожном хвастовстве, доказать свои способности, сработав честно, артист отказался…

И главное, – обещанное «удивительное» – вовсе не в этом. Настоящим открытием стало то, что чистым вымыслом оказался и Вольф Мессинг сам по себе. До получения советского паспорта на это имя в 1939 году такого человека просто не существовало. Или, как минимум, не существовало такого иллюзиониста. Исследование довоенных польских (и других европейских) журналов показало, что ни один из работавших за рубежом «магов» не мог быть Вольфом Мессингом. Скорее всего, Мессинг уже только в СССР начал заниматься эстрадным гипнозом.