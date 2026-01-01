Михаил Хазин об Украине, Европе и кризисе долларовой системы
TG-канал Михаила Хазина: https://t.me/khazinml
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_hazin10.mp3
Комментарий редакции
Ключевые идеи беседы
1. Глубокий кризис и "грандиозный шухер" глобальной системы
Михаил Хазин обращает внимание на уникальность текущего исторического момента — крах старых экономических и политических моделей, в первую очередь долларовой системы и доминирования Запада. Сравнивая это с "грандиозной встряской", он отмечает близость "великих изменений".
2. Проблема элит и управляемости
Хазин и Дёмушкин обсуждают российские, украинские и западные элиты как "Вась Пупкиных": глубоко некомпетентных, фальшивых, вынужденных врать разному аудитории разное — и неизбежно запутывающихся в собственных мифах. Эта смесь подлинной некомпетентности и симуляции управления делает любые долгосрочные стратегические действия невозможными не только в России, но и на Западе и в Украине.
3. Вопрос ресурсов и ограничений развития
Острейшей проблемой становится исчерпаемость ресурсов для поддержания сложных систем (например, потребность дата-центров и ИИ в энергии и воде; невозможность быстро нарастить промышленность даже при политической воле). Хазин подчеркивает ограниченность возможностей Европы и США по сравнению с восточными игроками.
4. Иллюзорность технологических прорывов
Рефлексия по поводу хайпа вокруг искусственного интеллекта, "рейлганов", гиперлупа: инновации на практике чаще всего оборачиваются освоением бюджетов, повторяющимися попытками реализовать старые фантазии, а реальная польза скромнее рекламных лозунгов.
5. Психология упадка: деградация элит и разрушение моделей
Ключевой вопрос — почему западные (и местные) элиты кажутся всё более слабыми и недееспособными. Приводится пример замены компетентных "членов банды" на слабых наёмников. Система, живущая в долг (в экономике, государственном долге, доверии), рано или поздно доедает свой запас и становится архаичной.
6. Закат долларовой системы и формирование валютных зон
Констатируется, что Pax Americana ушёл в прошлое; США переходят к политике энергетической сверхдержавы (замкнутый "забор" с тремя "краниками"). Близится переход к самостоятельным валютным зонам — структурным ядрам, в которых играют США, Китай, Индия, Россия; Евросоюз, как таковой, проиграл.
7. Европа как аномалия и исторический паразитизм
Европа показана как уникальный и нестабильный исторический продукт — прогресс и богатство были обеспечены тысячелетиями грабежа внешнего мира, не собственным трудом. Исчезновение притока ресурсов ведёт к стагнации и развалу.
8. Управляемость и циклы истории
Приводятся примеры исторических циклов — как даже мощные системы могут быть сведены на нет из-за управленческих, элитных, ресурсных ошибок. Украина, по мнению Хазина, является примером такого процесса — деконструкция, ведущая к обескровливанию, разрушению общества и запросу к русскому миру.
9. Осознанность и готовность действовать в новых условиях
Крах старого мира рассматривается не как апокалипсис, а как окно возможностей: главным преимуществом будет быстрота и смелость перехода к новым моделям, а не цепляние за уходящие кормушки и стереотипы. Новые элиты формируются по принципу инициативы, а не по наследству или конформизму.
10. Ценность личного пути, антиутопии грантов, ловушка "кормушек"
Критика жизни "на грантах", привязанности к внешним финансовым потокам, эскапизма — и выражение уважения к самостоятельности, честной работе и личной ответственности за судьбу.
---
Выводы и философское обобщение
В этой беседе Хазин предлагает диагноз эпохи: мы на пороге разрушения мировой долларовой, западноцентричной модели, которая исчерпала не только экономические, но и культурные, управленческие и элитные ресурсы. По сути, речь идёт об экзистенциальном кризисе мировой системы, переходе в многополярность, где новые зоны и элиты могут возникнуть только при условии отказа от старых иллюзий, смелости к действию и способности мыслить шире узких национальных интересов.
Заметна также сквозная мысль — влияние иллюзий, самоуспокоенности и цикла "перекладывания ответственности" на все уровни общества — будь то политики, инженеры, управленцы или простые люди, ищущие "кормушку". Старые стереотипы и рефлексы больше не работают, и вера в консервативные рецепты оказывается ловушкой.
Хазин выступает как своего рода анти-утопист: не идеализирует прошлое и не предлагает абстрактных, лёгких решений для будущего. Он подчеркивает, что будущее принадлежит тем, кто первым осмелится выйти за пределы привычного, взять на себя ответственность за новый порядок и новые смыслы — не только на уровне наций, но и на индивидуальном уровне.
Любопытно, что даже обсуждение технологий — ИИ, инновационных вооружений, гиперлупа — приводится как пример человеческой склонности к повторению мифов и суете ради "освоения бюджета", а не ради реального прогресса. Контраст между поверхностной модернизацией и реальными ограничениями (ресурсными, умственными, нравственными) транслируется на всё устройство общества.
---
Открытый вопрос для размышления
Если старая мировая и личная реальность рушится — экономически, политически, культурно, в поколениях и элитах — то где лежат критерии новой ценности и новой истины?
Достаточно ли просто быть "первым, кто перескочит"? Или нужна некая глубокая, сознательная установка, которая позволит избежать повторения старых ошибок — на новом уровне, новой траектории?
И что для каждого из нас становится отправной точкой для такого выбора — страх потерять прошлое или внутреннее чувство свободы и ответственности за будущее?