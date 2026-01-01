2026: Куда катимся? // Александр Батов. Что делать?
#зумеры #автоваз #инфляция
Близится Новый Год. Мандарины, хлопушки, праздник. Те, кому пришлось накрывать стол в кредит, загадывают, чтоб бой курантов всё исправил… Но после праздников исчезнет только селёдка под шубой. А накопившиеся за год проблемы войдут с нами в 2026-й.
И там нас ждёт дворянская Россия, где мы оказались в роли холопов. Банки бьют рекорды прибыли, депутаты хотят сделать нас нищими ради демографии, «Автоваз» предлагает смирить гордыню, а простых людей загоняют в крепостное право.
Куда мы катимся? Итоги года подводит Александр Батов, представитель Российского Трудового Фронта.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Экономическая ситуация и социальное расслоение
- Подчёркивается парадокс: несмотря на заявления о "росте" большинства отраслей, реально имеют место спады и "отрицательный рост".
- Усиливается социальное неравенство: Россия вышла на 4 место в мире по числу долларовых миллиардеров. Состояния элит растут, тогда как положение простых граждан ухудшается, а реальные доходы большинства падают.
2. Импортозамещение и "отечественный" автопром
- Господдержка промышленности, в первую очередь автопрома, увеличивается, но реальный эффект сомнителен: большинство "отечественных" товаров являются либо откровенно китайскими, либо собираются из иностранных комплектующих.
- Импортозависимость в большинстве секторов только растёт, и бюрократические и коррупционные схемы делают положение российских производителей уязвимым.
3. Проблемы государственной поддержки и коррупции
- Система госзакупок устроена так, что выиграть конкурс российскому заводу практически невозможно без "правильных" связей.
- Рост закупок "своим" компаниям, нарушения выявляются тысячами, что способствует уничтожению локального производства.
4. Падение промышленных предприятий и массовые увольнения
- Многочисленные заводы закрываются из-за неконкурентоспособности, долгов, бюрократии и отъёма рынков, часто в пользу импортного (преимущественно китайского) товара.
- На этом фоне массы рабочих лишаются работы и не могут получить обещанные зарплаты, как шахтёры, металлурги, работники заводов.
5. Сокращения социальных гарантий, рост налоговой нагрузки
- Бюджет в основном идёт на военные расходы, социальные сферы деградируют: школы и больницы ветшают, зарплаты снижаются, условия труда ухудшаются.
- Вводятся новые налоги и сборы, цены и тарифы растут, а реальные доходы населения снижаются.
6. Ответ простых людей: самоорганизация и борьба за права
- На этом фоне появляется запрос на самоорганизацию и профсоюзы: принимаются коллективные меры защиты, люди идут в суды, профсоюзы выигрывают дела против работодателей.
- Молодое поколение (зумеры) проявляет протестную активность, выступает против эксплуатации и превращения труда в рабство.
7. Вызовы и примеры солидарности
- Приводятся примеры успешной самоорганизации (забастовки, коллективные иски, агитация и спасение побережья после экологических катастроф).
- Борьба ведётся вопреки рискам: давление на активистов, преследование, но возникает понимание необходимости солидарных действий.
Выводы и философские размышления
Беседа создаёт весьма мрачный, но жизненный срез российской экономической и социальной действительности: усиливающееся расслоение между элитой и большинством, бессилие государства в защите интересов людей труда, запущенность системных отраслей, погружение в зависимость от импорта, деградация социальных институтов.
В тексте не раз иронично подчёркивается абсурдность имитации "отечественного" успеха, подменяющего развитие формальной статистикой или "латанием" логотипов, тогда как основа экономики и социальных гарантий разрушается. Возникает вопрос: если собственная идентичность национальной промышленности утрачена, берёт ли хоть кто-то ответственность за будущее страны? Или сама идея ответственности подменена логикой выгоды немногих?
Особое внимание уделяется тому, как в ответной реакции возникает социальная самоорганизация — несмотря на страх, инерцию и репрессии. Здесь можно провести интересную параллель с явлениями в истории: кризисы часто открывают новые возможности для солидарности, рождают новые формы коллективного действия, принуждают общество переосмыслить свои ценности и идеи справедливости.
Любопытно и то, что даже в простом желании "гордиться отечественным автомобилем" вскрывается психологический узел — стремление к гордости по поводу символа, который давно потерял связь с реальным содержанием, заменен фальшивой оболочкой. Это напоминание о хрупкости наших идеализаций и необходимости принимать реальное положение дел без иллюзий, чтобы выстраивать доверие и подлинную идентичность заново.
С практической точки зрения, главная идея — без коллективного действия, осознанности своих ценностей и прав, перемены не начнутся. И вместе с тем — философский вопрос: если истина социального бытия по-прежнему ускользает от большинства, стоит ли продолжать искать пути её прояснения совместным действием, преодолевая страх и пассивность? Не в ответственности ли каждого — хотя бы раз попытаться стать субъектом перемен, а не их жертвой?
Остаётся открытым вопрос для размышления: где та граница между стремлением к справедливости и усталой покорностью обстоятельствам? Какой баланс между личной выгодой и коллективной солидарностью действительно способен менять реальность к лучшему — и достижим ли этот баланс в условиях кризиса истины и доверия?