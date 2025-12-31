Есть мнение, что отверстия в граните, — и тем более отверстия звездообразной формы, которую можно видеть на иллюстрациях, — не могли быть проделаны примитивными инструментами, которыми, согласно представлениям официальной науки, располагали древние египтяне. И даже если ограничиться лишь рассмотрением отверстий круглых, то участие алмазной коронки в их появлении отрицать глупо. Это очень интересное мнение, к которому мы ещё вернёмся. Но сначала о потрясающем.

Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам

Как обычно, оно общеизвестно. Основным орудием обработки камня, с помощью которого проводилась львиная доля операций, до прошлого века включительно оставалась кувалда. И до того, как железо стало дешёвым и общедоступным материалом, — то есть, фактически, до римского времени, — кувалда эта была каменной. Египтяне в частности обрабатывали блоки для строительства пирамид и изготовления саркофагов долеритовыми молотами. А долерит, это — базальт. Камень более твёрдый, чем гранит. За что его и ценили.

В чём шок? А… Ну, чтобы сделать кувалду из базальта, в каменном бойке требовалось просверлить дырку под рукоять. Очевидно же. А люди не ленивые могут даже открыть учебник и узнать, что неолит тем и отличается от палеолита и мезолита, что в эту эпоху широкое распространение получила обработка камня шлифовкой, пилением и сверлением. Сверлением, Карл! Причём ни в одной из этих операций не использовались металлические орудия. Неолит же.

Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам

То есть, отверстия просверленные в камне, как правило более твёрдом, чем гранит, — базальте, кремне, яшме, — в новокаменном, медном и бронзовом (когда, ввиду дефицита металла орудия труда оставались каменными) веках являются мягко говоря прозой. Грубо же говоря, 5000 лет назад каждый мужчина от Камчатки до Патагонии — если ехать через Египет — располагал каменным топором, который сделал сам, пробурив с помощью полой кости, песка и чьей-то матери отверстие в материале менее твёрдом, чем алмаз. Но максимально близком по твёрдости к алмазу из всех доступных. То, что алмаз можно обрабатывать шлифовкой, в частности и сверить, если использовать алмазный же песок, стало известно лишь в средние века.

Технологии сверления камня без металлических инструментов не были утеряны в древности. В XIX столетии они всё ещё оставались в широком употреблении. Отверстия в камне продолжали проделываться с помощью трения, а не алмазной коронки, всюду где они были нужны: от мельничных жерновов, до речных жемчужин. Для того, чтобы нашить на одежду жемчуга, в каждом перламутровом шарике требовалось просверлить дырочку. И делал этот крестьянин русского севера не с помощью инопланетных технологий и, тем более, не с помощью крошечного стального сверла. А с помощью песчинки и куриного пёрышка. Так как если портативный лазер ещё можно было выменять у аннунаков на копчёную рыбу, то билет на машину времени в эпоху, где такие свёрла бы продавали, в прионежской глуши достать было немыслимо.

Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам

...И это всё ни разу не гипотеза, а просто давно известно. Кроме шуток, достаточно открыть учебник, чтобы узнать: в неолите камень сверлили. Просверленные каменные орудия толстым слоем лежат по всему миру на полках краеведческих музеев. Тем не менее, факт наличия проделанных кем-то в далёком прошлом дырок в твёрдом граните продолжает вызывать несварение в незрелых умах. Очень плохо усваивается. Что приводит к ожесточённому торгу: Невозможно! — Топоры же! — Воспроизведите! — Пожалуйста! — Ерунда, два миллиметра за три часа адского труда, это слишком трудоёмко, а значит сверлили аннунаки.

Аннунаки, так аннунаки. Хотя, если подумать: «слишком трудоёмко» — это по сравнению с чем, собственно? С использованием алмазной коронки? Несомненно. Но если коронки нет, а дырка нужна, какой именно уровень трудозатрат на сверление окажется чрезмерным? Да и велик ли он в самом деле, если все отверстия конкретно в граните за 3000 лет проделанные в Египте, углубляясь по два миллиметра за три часа, как в процессе реконструкции, всего один рабочий просверлил бы за 4 года, трудясь в соответствии с современным законодательством?

Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам

Реально же, хотя уровень затрат труда на сверление камня и заведомо не мог быть велик «слишком», так как сверление являлось необходимой операцией, объективно он оказывался весьма и весьма обременительным. И особенности древнеегипетской архитектуры красноречиво свидетельствуют именно об этом. Чрезвычайно сложных в изготовлении и недолговечных базальтовых молотов не хватало. Как следствие, из камня египтяне строили очень мало. За 3000 лет они израсходовали его в десятки раз меньше, чем римляне за 300 лет. Гранит использовался в Египте крайне ограниченно. Всюду, где это не противоречило соображениям эстетики, применялся известняк. Наконец, возведение пирамид из 1.5-2.5 тонных блоков связано именно со стремлением свести к минимуму обработанную поверхность.

...И да. По поводу отверстий на картинках. С тем, что древние египтяне их проделать не могли, — никто и не спорит. Не могли, ибо не располагали машиной времени и не ездили в Норвегию, где в гранитном карьере и были обнаружены оставленные ранними образцами отбойных молотков в 30-х годах прошлого века отверстия такой формы. То есть, дырки не настолько свеженькие, как кажется. Им уже несколько десятилетий. Что, впрочем, не оправдывает людей, при рассмотрении снимков игнорирующих потрясающую деталь, упомянутую в заглавии — отсутствие следов эрозии, — и вопреки очевидности принимающих дырки за артефакт 4-тысячелетней давности…

Любопытно же при этом в первую очередь то, что с помощью аутентичных технологий бронзового века воспроизвести такое отверстие, как раз, можно. Шлифовка позволяет придать камню любую форму. В буквальном смысле плести из него кружева. Только зачем бы египтянам отверстия такой формы понадобились бы, даже располагай они машиной времени и билетом в Норвегию?