Уважаемые участники сообщества Ящик Пандоры, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам в новом году крепкого здоровья, успехов в труде и творчестве. Никогда не унывайте, во всех событиях старайтесь найти положительные стороны, которые могут быть не явны. Цените то малое, что дано и любите своих ближних. Пусть новый год принесёт вам радость и счастье, а пройденные испытания станут источником роста над собой и нового понимания.

Пусть Дед Мороз подарит вам то, что действительно важно, а не всякую ерунду, ну и как примерные ребята и девчата, постарайтесь эти подарки заслужить – своими сознательными благими действиями.