Репетиция морской блокады России и Китая,создание армии человекоподобных роботов и новое детище ФРС
Игорь Нагаев с анализом важнейших событий 2025 года в авторской программе «Хроники Смуты».
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
#эксклюзивДня
Комментарий редакции
1. Глобальное перераспределение сил и ресурсов.
- Мир находится в процессе нового передела, сравнимого с мировыми войнами.
- США и Китай ведут борьбу за ключевые мировые ресурсы, а Россия занимает сильные позиции благодаря природным запасам и военным технологиям, но не считается сверхдержавой уровня США/Китая.
2. Репетиция морской блокады и военные угрозы.
- Запад отрабатывает репетиции морской блокады России и Китая через задержания судов и атаки беспилотных катеров, что воспринимается как подготовка к возможному конфликту.
- США и Китай пытаются взаимно давить друг на друга через контроль поставок ключевых товаров: нефти (США) и редкоземельных металлов/серебра (Китай).
3. Ресурсная обеспеченность и зависимости.
- Китай и США — наиболее ресурсно обеспеченные страны, но Китай завязан на мировой экспорт.
- Европа отстает по ресурсам, особенно после утраты доступа к российским энергоносителям, страдает от экологических ограничений и вынуждена закрывать старые энергетические мощности.
- Проблемы с водой в Азии и Африке провоцируют новые конфликты — возможные войны за ресурсы в будущем.
4. Технологии и конкуренция в области ИИ и робототехники.
- Китай становится лидером не только в объёме научных публикаций, но и в промышленном применении роботов, внедрении новых технологий.
- Запад пока занимает первенство в ключевых технологиях, но Китай быстро догоняет, особенно в военной робототехнике (создание армий андроидов).
5. Финансовая система, доллар и золото.
- Роль доллара подвергается сомнению после заморозки резервов России и его удешевления.
- Центральные банки активно покупают золото и уменьшают долю доллара/евро в резервах.
- Появление стейблкоинов, якобы подконтрольных ФРС (на примере Tether), которые могут быть использованы для “раздувания” и "сдутия" финансовых пузырей и борьбы с госдолгом.
- Введение собственной валюты БРИКС на базе золота — попытка уйти от долларовой зависимости, но сохраняются старые зависимости через мировые котировки.
6. Сбои “зелёного перехода” и энергетический откат.
- Европа откатывается от избыточного упора на электромобили из-за нехватки ресурсов и проигрыша китайским компаниям.
- США и Европа возвращаются к углю, развивают атомную энергетику, чтобы вернуть промышленность.
- Попытки Европы компенсировать потери через новые “экологические” пошлины, переток производства в Китай, проблемы с обеспеченностью энергией.
7. Кризис политических элит в Европе.
- Европейские лидеры больше служат интересам транснационального бизнеса, чем собственным странам.
- Усиливается противоречие между наднациональными и национальными элитами, нарастают риски нестабильности.
- Россия сохраняет позиции на поле боя, отказываясь выплачивать репарации.
8. Роль доверия и веры для экономики и политики.
- Вера в будущее (например, в электромобили, доллар) определяет выживаемость целых отраслей и валют.
- Как только вера исчезает, начинается обвал: банкротства, уход инвестиций, изменение экономических реалий.
- Пример — резкое сокращение доллара в резервах стран мира, переход к золоту и юаню.
9. Поэтическое напоминание о цене и ценности мира.
- Автор цитирует стихи, подчёркивающие хрупкость бытия, цену героизма и значение мира вокруг и внутри каждого.
---
Выводы и философское осмысление:
В данном видео, насыщенном аналитикой и размышлениями, содержится попытка широкого, междисциплинарного взгляда на происходящие в мире перемены. Мы видим, что истина о современном мире фрагментируется: для Европы вызовом становится собственная идеализация “экологически чистого будущего”, для США — иллюзия бесконечной финансовой гегемонии, для Китая — притязания на роль новой фабрики мира и технологического лидера. Аналогично, Россия оказывается в положении страны с огромными ресурсами и мощным военным потенциалом, но в ситуации “прагматичного выживания”.
Здесь обнаруживается парадокс современности: тот, кто удерживает ресурсы — не всегда контролирует технологии, финансовые потоки или логику мирового доверия. Доверие, вера в ценности (будь то доллар, электромобиль или экологический стандарт) становятся неотъемлемой частью реальности, определяют экономическую и политическую динамику. Но все меняется вместе с изменением ценностей, созданием новых угроз, технологических достижений, смещением акцентов.
Особо интересно сопоставление этих реалий с развитием искусственного интеллекта: как и в философии сознания, мы наблюдаем попытку создать “другую субъектность”, изначально военную, но затем осваиваемую в гражданской жизни. Парадокс: ИИ требует для существования столько энергии, сколько целые города, и в этом — симптом современного “технокапитализма”, где инновации питают сами старые ресурсные конфликты.
В итоге, рассмотрение мировой борьбы можно сравнить с великими шахматами, где стороны меняются местами, но суть игры — поиск баланса между ресурсами, технологиями, доверием и смыслом — остаётся прежней. Автор предлагает не лишённый эмпатии взгляд: принимать перемены, стремиться к внутреннему миру и видеть человечность за шумом больших трансформаций.
Открытый вопрос:
Если доверие — самая главная “валюта” нашего времени, что лежит в её основании в мире столь хрупкой истины и неисчерпаемых конфликтов? Возможно ли выстроить систему ценностей и социальной связи, которая не будет разрушаться при изменении парадигмы — или мы обречены менять одну иллюзию на другую в бесконечной игре интересов?