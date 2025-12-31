Откройте счёт в Точка Банке с бесплатным обслуживанием и Онлайн-бухгалтерией с безлимитными консультациями: https://tchk.me/ReBHvP

Самое популярное видео прошлого года на моём канале — рейтинг мракобесов. В этом году я решил сделать новый масштабный разбор, но уже не людей, а того, что заставляет людей ошибаться. Представляю вам Тирлист когнитивных ошибок — логических ловушек, в которые попадают абсолютно все. Даже учёные.

В видео я подробно разберу десятки ошибок мышления: «после — значит вследствие», апелляцию к авторитету, апелляцию к традициям, эффект Даннинга — Крюгера, ошибку выжившего и многие другие. Одни из них относительно безобидные, другие — по-настоящему опасные, потому что приводят к ложным убеждениям, плохим решениям и серьёзным последствиям.

Мы классифицируем эти ошибки по степени вреда для человечества — от забавных заблуждений до когнитивных катастроф.

А вы сможете проверить себя и понять, на какие ловушки вы уже попадались.

00:00:00 Вступление. Составляем тир лист когнитивных ошибок

00:01:39 Идеомоторика, Уловка Галилея, Ошибка техасского стрелка

00:11:40 Нефальсифицируемые идеи, После не значит вследствие, Апофения, Искажение в пользу критики

00:19:47 Апелляция к авторитету, Эффект Манделы, Апелляция к новизне и к древности, Поклонение эволюции

00:29:07 Апелляция к опыту, Ложная память, Эффект Барнума, Черри-пикинг, Апелляция к природе

00:40:21 Настоящий шотландец, Ошибка невозвратных затрат, Эффект Даннинга — Крюгера, Ошибка атрибуции, Апелляция к эмоциям

00:51:37 Иллюзия пропорциональности, Непостижимость прошлого, Принцип предосторожности, Ошибка проекции

00:59:53 Ошибка свободы воли, Поспешное обобщение, Парадокс Симпсона, Мир справедлив, Симпатическая магия

01:10:35 Аргументация к последствиям, Избегание повторений, Культурное искажение, Ошибка выжившего, Эвристика доступности

01:21:41 Ошибка конъюнкции, Скользкий путь, Телеология, Феномен Баадера — Майнхоф, Эффект пирамиды

01:30:06 Эффект псевдоглубины, Эффект подтверждения, Двойные стандарты, Эффект слепого пятна, Эффект подтверждения

01:41:34 Подводим итог

