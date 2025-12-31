Главная » Видео, Мировоззрение, Наука, Творчество

Рейтинг когнитивных ошибок

Переслано от: Александр Панчин

Самое популярное видео прошлого года на моём канале — рейтинг мракобесов. В этом году я решил сделать новый масштабный разбор, но уже не людей, а того, что заставляет людей ошибаться. Представляю вам Тирлист когнитивных ошибок — логических ловушек, в которые попадают абсолютно все. Даже учёные.

В видео я подробно разберу десятки ошибок мышления: «после — значит вследствие», апелляцию к авторитету, апелляцию к традициям, эффект Даннинга — Крюгера, ошибку выжившего и многие другие. Одни из них относительно безобидные, другие — по-настоящему опасные, потому что приводят к ложным убеждениям, плохим решениям и серьёзным последствиям.

Мы классифицируем эти ошибки по степени вреда для человечества — от забавных заблуждений до когнитивных катастроф.
А вы сможете проверить себя и понять, на какие ловушки вы уже попадались.

00:00:00 Вступление. Составляем тир лист когнитивных ошибок
00:01:39 Идеомоторика, Уловка Галилея, Ошибка техасского стрелка
00:09:57 Реклама
00:11:40 Нефальсифицируемые идеи, После не значит вследствие, Апофения, Искажение в пользу критики
00:19:47 Апелляция к авторитету, Эффект Манделы, Апелляция к новизне и к древности, Поклонение эволюции
00:29:07 Апелляция к опыту, Ложная память, Эффект Барнума, Черри-пикинг, Апелляция к природе
00:40:21 Настоящий шотландец, Ошибка невозвратных затрат, Эффект Даннинга — Крюгера, Ошибка атрибуции, Апелляция к эмоциям
00:51:37 Иллюзия пропорциональности, Непостижимость прошлого, Принцип предосторожности, Ошибка проекции
00:59:53 Ошибка свободы воли, Поспешное обобщение, Парадокс Симпсона, Мир справедлив, Симпатическая магия
01:10:35 Аргументация к последствиям, Избегание повторений, Культурное искажение, Ошибка выжившего, Эвристика доступности
01:21:41 Ошибка конъюнкции, Скользкий путь, Телеология, Феномен Баадера — Майнхоф, Эффект пирамиды
01:30:06 Эффект псевдоглубины, Эффект подтверждения, Двойные стандарты, Эффект слепого пятна, Эффект подтверждения
01:41:34 Подводим итог

Комментарий редакции

В данном видео проводится развернутое обсуждение когнитивных искажений и ошибок мышления — фундаментальных ловушек, подстерегающих нас в процессе познания и принятия решений. Автор не просто перечисляет их, а пытается выстроить своеобразную иерархию (терлист), основываясь на их "опасности" — то есть на том, насколько сильно та или иная ошибка реально влияет на общество, порождает страдания, способствует распространению антинаучных или вредных практик.

Ключевые идеи выпуска


1. Смысл рейтинга ошибок мышления:
- Ошибки мышления и когнитивные искажения — это не просто академические понятия, а реальные "вирусы разума", которые укореняются в культуре, становятся источником массовых заблуждений и даже опасных последствий.
- Важно различать безобидные, анекдотические искажения и те, что приводят к потерям здоровья, времени, денег и даже жизней.

2. Субъективность и полезность обсуждения:
- Сам рейтинг признается заведомо субъективным (что честно и не уходит в догматизм).
- Однако обсуждение таких ошибок (и само наличие их в фокусе внимания) — уже первый шаг к снижению их влияния: знание, по показателям исследований, действительно снижает вероятность их совершения.

3. Многоаспектность и междисциплинарность:
- Примеры черпаются не только из научной практики, но и из истории, массовой культуры, религии, психологии, даже юмористических казусов.
- Показывается, как многие "узконаучные" искажения заземляются в нашем обыденном опыте — от ложной памяти до магического мышления и апелляции к эмоциям.

Описанные ошибки и краткие иллюстрации


Основная часть посвящена разбору конкретных когнитивных искажений и ошибок (приведено ~45), среди которых:

- Идиомоторика: Вера в магическое движение предметов через воображение, породившая спиритизм и частично "коммуникацию с поддержкой" (опасна, но маргинальна).
- Уловка Галилея: Логика "раз меня критикуют — значит, я прав"; важна для самовосприятия оппозиции, но не так массово опасна.
- Ошибка техасского стрелка: Построение гипотезы "задним числом" по полученным данным вместо прогноза — приводит к многочисленным псевдонаучным открытиям; особенно опасно в науке и массовом восприятии.
- Нефальсифицируемость: Утверждения, которые нельзя опровергнуть по определению ("в космосе летает чайник"); лежит в основе антинаучного мышления.
- Пост хиг эрго проптер хок ("после, значит вследствие"): Корень веры в альтернативную медицину и псевдотерапии.
- Апофиния: Видеть закономерность там, где её нет — от астрологии до уфологии.
- Апелляция к авторитету, древности, новизне, природе: Искажения, основанные на необоснованной вере во "вневременное", "натуральное" или "экспертное" как аргумент.
- Ошибка невозвратных затрат, Даннинг-Крюгер, ошибка выжившего: Особенно опасные искажения в принятии решений, оценках своих и чужих возможностей, инвестициях (как временных, так и моральных).
- Культурное искажение, ложная память, эффект Барнума: Объясняют, почему устойчивы стереотипы, мифы и псевдонауки в разных обществах.
- Групповое давление, проекция, ошибочные обобщения: Объясняют конформизм, массовое следование странным идеям и трудности самоосознания.
- Иллюзии справедливости, свободы воли, телеология: Глубинные представления, которые помогают "психологически жить", но иногда препятствуют научному мышлению.

Аналитические и философские акценты


- Ценность осознанности: По-настоящему взрослым становится мышление, способное замечать в себе эти ошибки — находить, принимать и при необходимости корректировать.
- Гибкость и практика истины: Истина здесь не догматична; важно не только знать, что ошибка существует, но и осознавать момент применения (например, личный опыт vs. статистика).
- Тонкое различие между инструментальными и вредными ошибками: Некоторые иллюзии помогают нам социализироваться, создавать культуру, даже строить мораль — например, вера в свободу воли, хотя философски она проблематична.
- Открытый подход и радость сомнения: Поощряется не попытка окончательно заклеймить конкретную ошибку как абсолютное зло, а выработка привычки сомневаться, искать дополнительные подтверждения, расширять границы собственной картины мира.

Практические выводы


- Просвещение через примеры: Чем разнообразнее реальный опыт распознавания ошибок — тем больше шансов их увидеть в собственной жизни, от межличностных коммуникаций до профессиональных решений.
- Не быть рабом культуры и окружения: Культурное давление — мощный фактор в формировании наших убеждений, и только осознав его, можно хотя бы попытаться быть нонконформистом в поиске истины.
- Учиться сверять личный опыт со статистикой и данными: Это антипод "мне помогло" — главного аргумента всех шарлатанских практик.
- Сочетать критическое мышление с эмпатией: Важно уметь отличать ошибку в суждении от "плохого человека".

Итоговый взгляд


Видео — приглашение к исследованию собственного мышления, где ошибки и искажения не столько предмет осуждения, сколько вызов для возрастaния индивидуальной и коллективной зрелости. Это не список, как не ошибаться вовсе (невозможно), а карта осознанной жизни, где знание об ограничениях разума — уже победа над ними.

Открытый вопрос:
Если абсолютная непогрешимость мышления невозможна, можно ли научиться жить с постоянным внутренним вопросом: "А не совершаю ли я сейчас когнитивную ошибку?" Сделает ли это нас более мудрыми — или, наоборот, приведет к парализующему сомнению? Где граница между здоровой критичностью и неконструктивной подозрительностью?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lMEV5NEcdhM
