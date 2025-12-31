Рейтинг когнитивных ошибок
Откройте счёт в Точка Банке с бесплатным обслуживанием и Онлайн-бухгалтерией с безлимитными консультациями: https://tchk.me/ReBHvP
Самое популярное видео прошлого года на моём канале — рейтинг мракобесов. В этом году я решил сделать новый масштабный разбор, но уже не людей, а того, что заставляет людей ошибаться. Представляю вам Тирлист когнитивных ошибок — логических ловушек, в которые попадают абсолютно все. Даже учёные.
В видео я подробно разберу десятки ошибок мышления: «после — значит вследствие», апелляцию к авторитету, апелляцию к традициям, эффект Даннинга — Крюгера, ошибку выжившего и многие другие. Одни из них относительно безобидные, другие — по-настоящему опасные, потому что приводят к ложным убеждениям, плохим решениям и серьёзным последствиям.
Мы классифицируем эти ошибки по степени вреда для человечества — от забавных заблуждений до когнитивных катастроф.
А вы сможете проверить себя и понять, на какие ловушки вы уже попадались.
Разбор доктора Берга (УДАЛЁН YouTube): https://scinquisitor.substack.com/p/doktor-berg
Мой цикл лекций по критическому мышлению с интерактивными домашними заданиями: https://shl.ms/uCPyBOwBi1j
️ БЛИЖАЙШИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Лекция «Радикальное продление жизни»
• ЛИССАБОН — 3 января
Информация и билеты:
онлайн-трансляция: https://curiosophy.live/lecture/radikalnnoye-prodlenie-zhizni/
офлайн: https://alexanderpanchin.com/
Настолка «Научный апокалипсис»: https://scientificapocalypse.com/
Слушать аудиокнигу Immortality or Death (на англ. яз.) на Spotify: https://open.spotify.com/episode/1yCn6E7ZqF3rbiS4AUkr1X
Также книга доступна на сервисах Storytel, Bookmate, Everand, Google Play Books, Audible, Barnes & Noble, AudiobooksNow и Mobilism.
ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ
• Для иностранных карт — https://patreon.com/scinquisitor
• Для российских карт — https://boosty.to/scinquisitor
• Для криптовалюты — https://taplink.cc/scinquisition
✔️ ПОДПИСАТЬСЯ
• Instagram — https://instagram.com/panchin.nauka и https://instagram.com/scinquisitor
• Telegram — https://t.me/ScienceInquisition
• ТikTok — https://tiktok.com/@panchin.nauka
• ВКонтакте — https://vk.com/scinquisitor_planetarium
• Текстовая версия видео — https://open.substack.com/pub/scinquisitor и https://pikabu.ru/@scinquisition
00:00:00 Вступление. Составляем тир лист когнитивных ошибок
00:01:39 Идеомоторика, Уловка Галилея, Ошибка техасского стрелка
00:09:57 Реклама
00:11:40 Нефальсифицируемые идеи, После не значит вследствие, Апофения, Искажение в пользу критики
00:19:47 Апелляция к авторитету, Эффект Манделы, Апелляция к новизне и к древности, Поклонение эволюции
00:29:07 Апелляция к опыту, Ложная память, Эффект Барнума, Черри-пикинг, Апелляция к природе
00:40:21 Настоящий шотландец, Ошибка невозвратных затрат, Эффект Даннинга — Крюгера, Ошибка атрибуции, Апелляция к эмоциям
00:51:37 Иллюзия пропорциональности, Непостижимость прошлого, Принцип предосторожности, Ошибка проекции
00:59:53 Ошибка свободы воли, Поспешное обобщение, Парадокс Симпсона, Мир справедлив, Симпатическая магия
01:10:35 Аргументация к последствиям, Избегание повторений, Культурное искажение, Ошибка выжившего, Эвристика доступности
01:21:41 Ошибка конъюнкции, Скользкий путь, Телеология, Феномен Баадера — Майнхоф, Эффект пирамиды
01:30:06 Эффект псевдоглубины, Эффект подтверждения, Двойные стандарты, Эффект слепого пятна, Эффект подтверждения
01:41:34 Подводим итог
#наука #панчин #когнитивныеискажения
Комментарий редакции
Ключевые идеи выпуска
1. Смысл рейтинга ошибок мышления:
- Ошибки мышления и когнитивные искажения — это не просто академические понятия, а реальные "вирусы разума", которые укореняются в культуре, становятся источником массовых заблуждений и даже опасных последствий.
- Важно различать безобидные, анекдотические искажения и те, что приводят к потерям здоровья, времени, денег и даже жизней.
2. Субъективность и полезность обсуждения:
- Сам рейтинг признается заведомо субъективным (что честно и не уходит в догматизм).
- Однако обсуждение таких ошибок (и само наличие их в фокусе внимания) — уже первый шаг к снижению их влияния: знание, по показателям исследований, действительно снижает вероятность их совершения.
3. Многоаспектность и междисциплинарность:
- Примеры черпаются не только из научной практики, но и из истории, массовой культуры, религии, психологии, даже юмористических казусов.
- Показывается, как многие "узконаучные" искажения заземляются в нашем обыденном опыте — от ложной памяти до магического мышления и апелляции к эмоциям.
Описанные ошибки и краткие иллюстрации
Основная часть посвящена разбору конкретных когнитивных искажений и ошибок (приведено ~45), среди которых:
- Идиомоторика: Вера в магическое движение предметов через воображение, породившая спиритизм и частично "коммуникацию с поддержкой" (опасна, но маргинальна).
- Уловка Галилея: Логика "раз меня критикуют — значит, я прав"; важна для самовосприятия оппозиции, но не так массово опасна.
- Ошибка техасского стрелка: Построение гипотезы "задним числом" по полученным данным вместо прогноза — приводит к многочисленным псевдонаучным открытиям; особенно опасно в науке и массовом восприятии.
- Нефальсифицируемость: Утверждения, которые нельзя опровергнуть по определению ("в космосе летает чайник"); лежит в основе антинаучного мышления.
- Пост хиг эрго проптер хок ("после, значит вследствие"): Корень веры в альтернативную медицину и псевдотерапии.
- Апофиния: Видеть закономерность там, где её нет — от астрологии до уфологии.
- Апелляция к авторитету, древности, новизне, природе: Искажения, основанные на необоснованной вере во "вневременное", "натуральное" или "экспертное" как аргумент.
- Ошибка невозвратных затрат, Даннинг-Крюгер, ошибка выжившего: Особенно опасные искажения в принятии решений, оценках своих и чужих возможностей, инвестициях (как временных, так и моральных).
- Культурное искажение, ложная память, эффект Барнума: Объясняют, почему устойчивы стереотипы, мифы и псевдонауки в разных обществах.
- Групповое давление, проекция, ошибочные обобщения: Объясняют конформизм, массовое следование странным идеям и трудности самоосознания.
- Иллюзии справедливости, свободы воли, телеология: Глубинные представления, которые помогают "психологически жить", но иногда препятствуют научному мышлению.
Аналитические и философские акценты
- Ценность осознанности: По-настоящему взрослым становится мышление, способное замечать в себе эти ошибки — находить, принимать и при необходимости корректировать.
- Гибкость и практика истины: Истина здесь не догматична; важно не только знать, что ошибка существует, но и осознавать момент применения (например, личный опыт vs. статистика).
- Тонкое различие между инструментальными и вредными ошибками: Некоторые иллюзии помогают нам социализироваться, создавать культуру, даже строить мораль — например, вера в свободу воли, хотя философски она проблематична.
- Открытый подход и радость сомнения: Поощряется не попытка окончательно заклеймить конкретную ошибку как абсолютное зло, а выработка привычки сомневаться, искать дополнительные подтверждения, расширять границы собственной картины мира.
Практические выводы
- Просвещение через примеры: Чем разнообразнее реальный опыт распознавания ошибок — тем больше шансов их увидеть в собственной жизни, от межличностных коммуникаций до профессиональных решений.
- Не быть рабом культуры и окружения: Культурное давление — мощный фактор в формировании наших убеждений, и только осознав его, можно хотя бы попытаться быть нонконформистом в поиске истины.
- Учиться сверять личный опыт со статистикой и данными: Это антипод "мне помогло" — главного аргумента всех шарлатанских практик.
- Сочетать критическое мышление с эмпатией: Важно уметь отличать ошибку в суждении от "плохого человека".
Итоговый взгляд
Видео — приглашение к исследованию собственного мышления, где ошибки и искажения не столько предмет осуждения, сколько вызов для возрастaния индивидуальной и коллективной зрелости. Это не список, как не ошибаться вовсе (невозможно), а карта осознанной жизни, где знание об ограничениях разума — уже победа над ними.
Открытый вопрос:
Если абсолютная непогрешимость мышления невозможна, можно ли научиться жить с постоянным внутренним вопросом: "А не совершаю ли я сейчас когнитивную ошибку?" Сделает ли это нас более мудрыми — или, наоборот, приведет к парализующему сомнению? Где граница между здоровой критичностью и неконструктивной подозрительностью?