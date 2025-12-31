Сенсация в отечественном судостроении: ССК «Звезда» сдал первый российский СПГ-танкер ледового класса Arc7 «Алексей Косыгин», построенный вопреки уходу западных партнёров. Борис Марцинкевич детально разбирает, как инженерам удалось заместить мембранные технологии GTT, решить проблему с азиподами и при чем тут «высокотехнологичная фанера» компании «Свеза». Вы узнаете, реален ли технологический суверенитет в Арктике, на каких двигателях пойдет судно по Северному морскому пути и почему этот газовоз стоит в два раза дороже корейских аналогов. Подробнее в новом видео

00:00 Первый Российский СПГ-Танкер: Прорыв Верфи "Звезда"

00:43 Как Устроены Газовозы? Старые Технологии и Их Минусы

01:44 Революция в Судостроении: Мембранная Технология GTT Mark III

02:50 Секреты Конструкции: Инвар, Умная Фанера и Теплоизоляция

04:08 Российский Прорыв: Как "СВЕЗА" Обеспечивает Мировое Судостроение

05:09 Санкции и Лицензии: Как "Звезда" Продолжает Строительство без GTT

06:38 Новые Технологии: Как Снизить Потери СПГ до Минимума?

07:43 Кто Стоит за "Звездой"? Финансирование и Управление Проектом

08:33 Ледовый Прорыв: Как Азиподы Делают Танкер Ледоколом (Класс Арк7)

09:52 Двигатели и Комплектующие: Международное Сотрудничество и Санкции

11:26 Почему Танкеры "Ямал Макс" стоят в 2 раза дороже?

12:50 Технологический Суверенитет: Россия Осваивает Ключевые Технологии

14:11 Заводы СПГ: Патенты и Потенциал России (Новатэк и Газпром)

15:13 Арктический Каскад: Почему в Арктике Дешевле Производить СПГ?

17:03 Перспективы Роста: Проект "Восток Ойл" и Будущее Российского СПГ

18:24 Великая Победа: Почему в СССР не было таких технологий?

19:30 Экономика СПГ: Сколько Газа Теряется при Сжижении?

20:33 Умная Логистика НОВАТЭК: Как Сэкономить на Перевозке СПГ?

21:29 Новые Рынки: Как Россия Будет Продавать не Только Газ, но и Технологии

22:41 Выводы и Прогнозы: Что Дальше для Верфи "Звезда"?

