Первый российский! Газовоз Алексей Косыгин: СПГ танкер ЛЕДОВОГО КЛАССА
Сенсация в отечественном судостроении: ССК «Звезда» сдал первый российский СПГ-танкер ледового класса Arc7 «Алексей Косыгин», построенный вопреки уходу западных партнёров. Борис Марцинкевич детально разбирает, как инженерам удалось заместить мембранные технологии GTT, решить проблему с азиподами и при чем тут «высокотехнологичная фанера» компании «Свеза». Вы узнаете, реален ли технологический суверенитет в Арктике, на каких двигателях пойдет судно по Северному морскому пути и почему этот газовоз стоит в два раза дороже корейских аналогов. Подробнее в новом видео
Комментарий редакции
1. Существенный технологический прорыв
Российский судостроительный комплекс "Звезда" оперирует первым отечественным СПГ-танкером ледового класса ARK-7 ("Алексей Косыгин"), что ранее было недостижимо без импорта оборудования и технологий из Южной Кореи (Samsung Heavy Industries) и участия иностранных компаний.
2. История развития технологий и критика прошлого
Рассмотрена эволюция хранения и перевозки СПГ — от простых шарообразных алюминиевых танков к сложным мембранным системам французской компании GTT (Mark III, NO96, NO96GW), где учитывается не только минимизация испарений, но и экономичность перевозки. Здесь выделяется роль специализированной высокотехнологичной фанеры (три производителя в мире, один — российский), инварных мембран, интегрированных с корпусом судна, что принципиально отличает современные проекты.
3. Освоение сложных комплектующих
Россия шаг за шагом осваивала производство критических компонентов:
- рулевые колонки (aizipod, до 16 МВт мощности; освоено на отечественных предприятиях после ухода General Electric),
- криогенные емкости,
- возможности для двухтопливных двигателей (пока неясно, полностью ли отечественно, или остались зарубежные закупки),
- самостоятельная сборка танкеров и участие в проектах полного цикла (вплоть до предложений строить регазификационные терминалы за рубежом).
4. Экономические и организационные аспекты
Подчеркивается роль стратегических компаний (Роснефтегаз, Роснефть) в организации и финансировании судостроения. Выделяется значимость импортозамещения на фоне санкций и ухода зарубежных партнеров.
5. Арктические преимущества и вызовы
Россия обладает уникальными условиями для производства СПГ (низкие температуры снижают энергетические затраты на сжижение по сравнению с Катаром и другими странами). Арктические СПГ-заводы и танкеры ледового класса — нишевая технология, по сути востребованная только в России и на Западном маршруте Севморпути.
6. Перспективы и ограниченность
Введение собственных технологий открывает новые рынки (в том числе — возможность предоставления комплексных услуг заказчикам, включая строительство регазификационных терминалов). Однако, издержки и потери при конверсии газа в СПГ и обратно сохраняются значительными (~15% на сжижение и ~5% на регазификацию).
Заготовлены российские патенты на крупно- и среднетоннажное изжижение как у «НОВОТЭКа», так и у «Газпрома» и «Роснефти», однако не все они освоены в промышленности.
7. Отношение к новости и реальности
Отмечается, что информация об эксплуатации танкера и его деталях отрывочна — успех будет ясен, если начнется серийное производство аналогичных судов. Скепсис относительно полного импортозамещения сочетается с осторожным оптимизмом.
Вывод:
В этом видео подчеркивается важность первой полностью отечественной реализации высокотехнологичного СПГ-танкера ледового класса для российской энергетики и судостроения. Это не только технологическая, но и стратегическая победа, особенно на фоне санкций и разрыва многих международных партнерств. Сам факт появления такого танкера говорит о значимом прогрессе российской инженерной школы в условиях необходимости быстрых и сложных технологических импортозамещающих решений.
Вместе с тем, беседа не уходит в триумфализм — подчеркивается, что успех должен измеряться не единичным прототипом, а возможностью создать серию таких судов с полным циклом отечественных технологий. Аналогия с советским прошлым напоминает: сегодня Россия находится в условиях, когда необходимы новые пути транспортировки газа — там, где "трубы" уже недостаточны или невозможны. Однако, за технологическими достижениями видится трезвое понимание издержек и ограниченности: успех остается "процессом, а не точкой".
Философский вопрос напоследок:
Если технологический и экономический прогресс определяется возможностью к самостоятельному инновационному действию в ситуации внешнего давления, то где заканчивается граница "достаточно освоенной компетенции"? Как отличить иллюзию независимости от подлинного внутреннего суверенитета страны в сложнейшей цепочке междисциплинарных технологий?
И, расширяя этот вопрос: всегда ли движение к технологической независимости ведет к большей внутренней свободе — или иногда оно становится новой формой зависимости от мифа о самодостаточности?