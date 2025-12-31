МЫ НЕ ЗНАЕМ, ЧТО ТАКОЕ ПОБЕДА? Полковник задает неудобные вопросы Кремлю | Колпакиди и Сивов
Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://pay.cloudtips.ru/p/e73f0206
Выпустить книгу: https://www.idtion.ru/avtoram/
В студии у Александра Колпакиди — полковник Андрей Борисович Сивов. Разговор без цензуры о том, что волнует каждого, но о чем боятся говорить по телевизору. Пока фронт держится, в тылу начинаются странные игры в «переговоры».
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 — Приветствие. Почему тема переговоров снова на первом плане
01:10 — Цена войны и частный взгляд: кладбища, усталость общества
04:08 — Цитата-рамка: «ни одна земля…» и что не так с переговорным треком
06:10 — Диссонанс: заявления о «инициативе» vs сигналы о мире
08:48 — «Определите, что такое победа»: расплывчатость целей и последствия
12:02 — Узкие места переговоров: территории и почему это не снимает угрозу
14:11 — «Гарантии» и НАТО: проблема доверия к бумагам и фактической расстановке сил
16:07 — Медийная картина, контрпропаганда и ожидания общества
18:04 — Про «зону безопасности» и варианты завершения конфликта
21:35 — Аргумент «сохранённая Украина как постоянная угроза»
25:30 — Информационная война и роль медиа
31:00 — Военкоры, человеческая цена и как о ней говорить
33:40 — «Вторая армия» в каких метриках? сравнения и трезвость оценок
38:36 — Донаты, неравенство, системный выбор: раздражающие цифры
42:01 — Финансы и замороженные активы: чувствительные вопросы к тылу
46:09 — Мобилизация, склады и управленческие провалы
47:25 — Должен ли парламент задавать жёсткие вопросы по переговорам
49:37 — Ядерное сдерживание и гражданская оборона: что значит «быть готовыми»
54:36 — Риски «мир на слабости»: внутренний раскол и закручивание гаек
57:15 — Дело Попова как нерв темы справедливости
59:17 — Венесуэла: четыре хода США и их пределы
1:04:10 — Политические ограничения и общественное мнение в США
1:06:30 — Мир без предсказуемости: от учений к стратегии
1:07:56 — Апелляция: «прочитайте программу» — о повестке КПРФ
1:08:31 — Финал: анонс книжного проекта (содержит спорные тезисы)
#хроника #политика #безопасность #переговоры #Россия #Украина #инфовлияние #КПРФ #геополитика #Венесуэла
Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Неопределенность целей и смысла «победы»
- Главная тема видео – отсутствие четкой формулировки, что считать победой для России в текущем конфликте.
- Современная риторика и цели СВО (специальной военной операции) расплывчаты и больше подходят для политических лозунгов, чем для реальные военной стратегии.
2. Диссонирующая внешняя и внутренняя политика
- Власти заявляют о стратегических успехах и истощении противника, но переговорные сигналы и реальные действия расходятся между собой, создавая ощущение неопределённости, как внутри власти, так и в обществе.
- Мирные переговоры в нынешних условиях, по мнению участников, не решают корневых угроз для России, а рискуют породить повторение ситуации в будущем.
3. Человеческие и моральные издержки
- Обсуждается трагедия потерь: гибнут не абстрактные «противники», а бывшие соотечественники, братья по крови, что вызывает горечь и ощущение абсурдности затяжной «стратегии перемалывания».
- Осмысление потерь приобретает сакральный, экзистенциальный смысл: как не допустить, чтобы кровь была пролита напрасно.
4. Историческая параллельность и идеологические ловушки
- Сравнение с прошлым – Великой Отечественной войной, ролью пропаганды, идеализированием «славных побед», что сегодня часто расходится с реальностью.
- Критика современной информационной работы и пропаганды, уступающей даже мощнейшей вражеской машине прошлого, хотя формально «козыри на руках».
5. Критика элит и экономического уклада
- Фиксируется глубокий разрыв между предлагающими «женскую сорочку» простых людей и прибылями миллиардеров, что дополнительно подрывает идею общественной мобилизации и справедливости.
- Российская власть описывается как не сделавшая цивилизационного выбора между подлинной независимостью и встроенностью в западное пространство.
6. Проблема эффективности и подотчётности
- Критика КПРФ и в целом левой оппозиции: даже поддерживая СВО, они недостаточно последовательно ставят вопросы о провалах власти, коррупции, технических ошибках, слабой мобилизации экономики.
- Система не учится на ошибках быстро и не проводит должной самоочистки.
7. Угрозы будущего и новые «красные линии»
- В случае компромиссного мира не исключены новые войны, разочарование вернувшихся, внутренние потрясения, усиление репрессий.
- Запад, по мнению собеседников, не перестанет раскачивать угрозу и использовать Украину как инструмент давления.
8. Экзистенциальная тревога и отсутствие ясности
- Проявляется общая атмосфера глобальной неопределённости, исторический момент сходный с «точками бифуркации» – никто не знает, что принесёт завтрашний день.
9. Вызов исторической ответственности
- Сохранение неразрешённой проблемы Украины — это навешивание демографической, идеологической, моральной и военной угрозы на будущие поколения.
- Призывы к честности и открытости: обществу нужно говорить правду, принять ответственность за будущее.
10. Идеологические войны и двойная мораль
- Книга о сионизме как ещё одна попытка «разоблачить» врага, при этом подчеркивая, что в любом народе есть как злодеи, так и герои, проводя, возможно, не вполне научную, но эмоционально яркую границу между «правдой» и «пропагандой».
---
Вывод
В этой беседе поднимается болезненная, но принципиально важная дилемма: возможно ли сегодня для России очертить подлинную, а не номинальную победу? Военные, публицисты и политики, отходя от сети официальной риторики, обнаруживают системную разобщённость между реальными интересами народа, моральными ориентирами и бюрократическими решениями. Отсутствие честной дискуссии, недостаток подотчётности, идеологические штампы прошлого, невнятные цели – всё это ведёт к утрате смысла коллективных усилий и увеличивает внутреннюю тревожность общества.
Интересно и то, как исторические аналогии используются для оправдания либо разоблачения текущих действий. Если в XX веке простому человеку было легче различить «зло и добро», то сегодня многозначность, сложность и размытость конфликтующих смыслов становятся определяющим опытом эпохи. Признаётся: истина ситуативна, а единственно «правильный» путь просматривается лишь ретроспективно или в идеализированном виде.
Особенно заметен тезис о том, что желание скрыть ошибки или завуалировать неудачи ведёт лишь к их повторению: нужна честность, ясное определение целей и подлинная связь между верхами и низами. Это перекликается с универсальной философской проблемой — может ли общество, лишённое диалога и внутренней честности, рассчитывать на гармоничное будущее?
И наконец, в атмосфере тревоги и неопределённости рождается главный открытый вопрос: что же делать простому человеку — поверить любой новой риторике власти, сосредоточиться на собственном личном смысле, или всё-таки добиваться коллективного, честного осмысления исторического пути? Где пролегает граница между прагматизмом и саморазрушительным идеализмом — и что всё же считать победой в мире, где даже самое очевидное становится расплывчатым?