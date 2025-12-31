Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://pay.cloudtips.ru/p/e73f0206

В студии у Александра Колпакиди — полковник Андрей Борисович Сивов. Разговор без цензуры о том, что волнует каждого, но о чем боятся говорить по телевизору. Пока фронт держится, в тылу начинаются странные игры в «переговоры».

00:00 — Приветствие. Почему тема переговоров снова на первом плане

01:10 — Цена войны и частный взгляд: кладбища, усталость общества

04:08 — Цитата-рамка: «ни одна земля…» и что не так с переговорным треком

06:10 — Диссонанс: заявления о «инициативе» vs сигналы о мире

08:48 — «Определите, что такое победа»: расплывчатость целей и последствия

12:02 — Узкие места переговоров: территории и почему это не снимает угрозу

14:11 — «Гарантии» и НАТО: проблема доверия к бумагам и фактической расстановке сил

16:07 — Медийная картина, контрпропаганда и ожидания общества

18:04 — Про «зону безопасности» и варианты завершения конфликта

21:35 — Аргумент «сохранённая Украина как постоянная угроза»

25:30 — Информационная война и роль медиа

31:00 — Военкоры, человеческая цена и как о ней говорить

33:40 — «Вторая армия» в каких метриках? сравнения и трезвость оценок

38:36 — Донаты, неравенство, системный выбор: раздражающие цифры

42:01 — Финансы и замороженные активы: чувствительные вопросы к тылу

46:09 — Мобилизация, склады и управленческие провалы

47:25 — Должен ли парламент задавать жёсткие вопросы по переговорам

49:37 — Ядерное сдерживание и гражданская оборона: что значит «быть готовыми»

54:36 — Риски «мир на слабости»: внутренний раскол и закручивание гаек

57:15 — Дело Попова как нерв темы справедливости

59:17 — Венесуэла: четыре хода США и их пределы

1:04:10 — Политические ограничения и общественное мнение в США

1:06:30 — Мир без предсказуемости: от учений к стратегии

1:07:56 — Апелляция: «прочитайте программу» — о повестке КПРФ

1:08:31 — Финал: анонс книжного проекта (содержит спорные тезисы)

