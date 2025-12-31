С 90-х годов прошлого века увлечение так называемой альтернативной историей стало можно сказать массовым. Самые разные жулики стремились поживиться на интересе людей к истории собственного народа и государства. Если одни просто развивали свои фантастические теории и продавали не особо грамотным людям свои книжки неплохо зарабатывая на этом

То другие основывали целые секты, адептов которых до сих пор можно встретить в комментариях к моим статьям

Некоторые авторы наоборот внедрялись в уже создавшуюся до них среду. Как правило находили они своих поклонников среди отечественных родноверов, ловко пользуясь интересом людей к вере и обычаям наших предков

Со временем и развитием интернета, у авторов 90-х годов нашлась масса более мелких подражателей, творчеством которых сейчас информационное пространство просто засорено.

Однако, в данной статье речь пойдет не о них. Есть два деятеля, которые не только очень хорошо обогатили лженауку, но и неплохо на этом зарабатывают. Причем то, как они это делают остается по большей части в тени. При этом, до кучи, деятельность этих ловких мошенников от истории, что забавно, подается под соусом патриотизма. Ну и, как говорится, "пипл хавает".

Первым из данного "творческого тандема" стал довольно известный в мире альтернативной науки персонаж - Анатолий Клесов, о котором я тут уже писал

Несмотря на всю одиозность этой фигуры, довольно много людей и до сих пор воспринимает его не как альтернативного, а как классического ученого, коим он естественно совершенно не является после того как забросил свою профессиональную деятельность в области биохимии (где действительно имел знания и опыт).

Второй же участник тандема менее известен. Это Всеволод Игоревич Меркулов. Историк по образованию, но увлекшийся старой и давно отброшенной большинством историков теорией о происхождении русской государственности от западных славян. И если в научном мире он особо никому не интересен, то вот для Клесова он стал необходимым звеном для продвижени своих идей. Дело в том, что именно Меркулов является создателем сайта переформат.ру, где и тусуются различные фрики от альтернативной истории.

Предвижу в этом месте комментарии от альтернативщиков, что я, дескать, возвожу напраслину на "уважаемых ученых". Дабы понять кто они на самом деле - просто зайдите на действительно научный сайт генофонд.рф и откройте там раздел "лженаука", где увидите сразу много статей про обоих этих персонажей.

Далее просто интересный факт. Хотя так называемая "Академия ДНК-генеалогии" целиком и полностью детище именно Клесова, то с юридической точки зрения имеем следующее:

Так что "творческий тандем" не просто идейный, а вполне себе закреплен юридически. И не в качестве некой некомерческой или общественной организации, а в качестве ООО, которое вполне себе может работать и извлекать из этой своей работы прибыль.

Дабы как и в случае с "Новой хронологией", о прибыли которой я писал в статье по ссылке выше, не быть голословным, обозначим о какой прибыли идет речь:

Сумма не космическая, но учитывая что у "творческого тандема" есть и другие источники заработка, например продажа все той же печатной продукции,

данная парочка явно не бедствует. Но и это еще не все. Оказывается, вышеупомянутая ОООшка, это всего лишь пустышка

Откуда же тогда берутся все эти миллионы? - спросите вы. А тут все просто. У проекта "ДНК-генеалогия" собственной лаборатории нет вообще. Данные, которые собираются для тестирования отправляют в сторонние организации, которые и проводят все необходимые для анализа процедуры. Результаты анализа возвращаются назад в "Лабораторию ДНК-генеалогии" и интерпретируются уже собственными силами. Денежные же средства в контору приходят сразу, еще до интерпретации. Ведь обращаясь в Лабораторию, клиент платит сразу. Расценки приведены прямо на сайте лаборатории (которая на самом деле никакая не лаборатория). Вот пара скриншотов оттуда дабы понять о каких суммах идет речь:

В итоге, мы видим созданную мошенниками довольно простую схему. С помощью сайта переформат.ру мошенники внедрились в среду отечественных любителей альтернативной истории и, создав для них там комфортную среду для общения и продвижения тех или иных лжеисторических идей, рекламируют свой коммерческий проект, который по сути является лишь прокладкой между заказчиком и реальной лабораторией, которая и выполняет всю работу. Помогает заманивать людей также и липовый, но весьма раздутый авторитет самого Клесова

который заодно торгует и своими книжками

При этом Клесов лицемерно заявляет:

"Дело в том, что я многократно пояснял в ответах на вопросы, что денег на ДНК-генеалогии принципиально не зарабатываю..."

Комментарии думаю излишни...

