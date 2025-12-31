Передел мира

В этом году событий было много. Хорошо, что уцелел земной шарик. Ну и Россия выстояла. Особо не разбогатели, но в условиях жесточайших санкций даже отсутствие роста экономики или минимальный рост – уже хорошо. Спасибо, что не хуже. Но к столкновению с НАТО на морях готовиться стоит. Репетиция в виде атак якобы украинских БЭКов по танкерам, которые выходили из Новороссийска, а также попытки задержания танкеров на Балтике под разными предлогами есть преддверие большого конфликта. Расчёт Запада такой же, как в предыдущие две мировые войны: Россия, отрезанная от морских торговых путей, обнищает со скоростью звука.

Морская блокада Венесуэлы и захват трёх танкеров, один из которых совершенно точно перевозил нефть Венесуэлы для Китая это не что иное как репетиция морской блокады России и Китая. России – чтобы была сговорчивей и отошла от Китая, а также чтобы в результате продвижения российской армии на Украине не взяла под свой контроль месторождения титана, урана и пр., которые американцы уже считают своими. Китай же американцам очень надо укоротить любой ценой, ибо в схватке за мировые ресурсы и уровень жизни победит только одна сверхдержава, два медведя в одной берлоге ужиться не могут.

В ответ на новые грабительские американские таможенные пошлины Китай резко осложнил экспорт дефицитных редкоземельных металлов, которые необходимы для западных экономик. Т.к. Китай является главным их производителем, то Трампу пришлось с Китаем договариваться. Как-то совпало по времени, что как только США незаконно задержали танкер из Венесуэлы с нефтью для Китая, то Китай практически прекратил экспорт серебра под предлогом, что оно необходимо под неожиданно большие заказы от производителей оперативной памяти и производителей солнечных батарей. Стоимость оперативной памяти выросла до стоимости самых простых Жигулей, в результате на рынках паника, т.к. дефицит реального серебра составил более 300 миллионов унций. Серебро подорожало сразу, и по итогам года в процентном соотношении дало рост больше, чем золото, чем индекс СНиП. Ибо серебро крайне востребовано в промышленности. Нет серебра – нет многих изделий.

Однако и нефть дешёвая нужна американцам, ибо США импортируют нефти больше, чем сами добывают. Венесуэльская тяжёлая нефть идеально подходит для того, чтобы после разбавления оной техасским сортом нефти, делать из неё дизельное топливо. Кроме того, Трамп подписал кучу международных соглашений об инвестициях в свою страну и о поставках нефти в страны-инвесторы. Но такого количества нефти в США нет. Значит, нефть надо у кого-то отнять. Что сейчас и пытаются сделать с Венесуэлой. Возможно, будут пытаться отжать у Нигерии, Ирана и России. Где гуманитарными бомбардировками, где морской блокадой, а где удушающими санкциями.

С точки зрения обеспеченности природными ресурсами и Китай, и США обеспечены лучше многих, по крайней мере, лучше ресурсодефицитной Европы.

Многие ключевые технологии до сих принадлежат Западу, в первую очередь, США. Однако Китай, который является фабрикой мира, активно скупает и технологии, и учёных, и инженеров, а также учит своих специалистов по всему миру. Например, инженеры голландской АСМЛ работают сейчас в Китае и создают оборудование для фотолитографии. Когда какое-то конструкторское бюро в Европе получает заказ на разработку автомобиля для китайской фирмы, то в обязанность исполнителя входит и обучение китайских инженеров ремеслу создания и разработки. Также Китай является лидером по внедрению в промышленность роботов.

Обслуживание роботов предполагает наличие высококвалифицированных местных специалистов. Роботы в качестве эксперимента уже заступили на работу в качестве таможенников на одной из китайских таможен. Но будем смотреть правде в глаза: все работы по созданию человекоподобного робота весь мир начал осуществлять для военных. Роботы очень дорогие изделия, и по карману в основном военным. Если для военных нужд на Украине все страны клепают армии дронов, то США и Китай явно создают армии человекоподобных роботов. Сейчас в сфере этой производства лидируют американские Tesla и Boston Dynamics, и китайские компании должны составить им достойную конкуренцию.

Это график научных публикаций в мире. Как видим, Запад публикуется всё меньше, а Китай всё больше и больше. Конечно, стоит помнить о том, что качество научных публикаций и их значимость – штука очень субъективная.

Тогда какие у кого козыри?

Китай- фабрика мира, главный поставщик в мире редкоземельных металлов.

США – главный эмиссионный центра мира. Все валюты так или иначе являются производными от американского доллара, поэтому США – главный рынок сбыта товаров и услуг в мире. А гарантией такого положения дел является американские вооружённые силы, которые контролируют все главные морские торговые пути.

Россия же не является сверхдержавой, но является одним из лидеров по созданию военных технологий и технологий по применению мирного атома, и богата ресурсами. По всем видам ресурсов лучше всех в мире обеспечены США и Россия.

Согласно данным ASPI Critical Technology Tracker за 2025 год, Китай занимает первое место в 66 из 74 критически важных и перспективных технологических направлений. США лидируют лишь в восьми областях.

Глобальный мир начал разделяться на части, и эти части начали борьбу за ресурсы, которых всем явно не хватит. В связи с усилением засух и нехваткой пресной воды в Иране, Ираке, Сирии, Израиле и на Аравийском полуострове, следует ожидать в первую очередь конфликтов на водной почве между Сирией, Ираном и Ираком с Турцией. Истоки Тигра и Евфрата находятся в Турции, и так как Турция стала больше забирать из них пресной воды для своих нужд, то проблемы с водой, да ещё на фоне засух в Иране, Ираке и Сирии только усугубились и грозят перерасти в катастрофу.

США не устраивает глобализация в пользу европейских элит, их устраивает глобализация в свою пользу. Но в настоящий момент ресурсов держать весь мир в подчинении у США нет. Европа хотела глобализации по своим правилам. Вместо этого Европу отлучили от российских дешёвых ресурсов и взломали её рынки в пользу американских товаров.

Для того, чтобы совершить перенос производств из Европы и Азии США предоставили все необходимые льготы, в том числе, налоговые, лишили Европу дешёвого трубопроводного газа из России, передали Украину на содержание Европы, и начали удешевлять доллар. Но самое главное – Трамп запретил ФРС выпускать цифровую валюту, но разрешил печатать частные электронные деньги-стейблкоины исключительно в долларах и под конкретные активы.

Уже громко заявила о себе корпорация Tether, которая свои стейблкоины обеспечивает наличными долларами, американскими казначейками (а их на балансе уже больше, чем у ФРГ) и наличным золотом. Осеннее подорожание золота на бирже было вызвано как раз тем, что корпорация закупила большую партию реального золота, а не бумажного. Судя по всему, эта контора является детищем ФРС и выполняет роль резкого надувания пузыря стейблкоина, чтобы после его сдутия погасить американский государственный долг.

Шахматы

Жизнь и смерть здесь играют друг с другом,

души- поле для этой игры,

Может, всем нам грядёт по заслугам,

Пока же есть я, рядом – Ты.

Чёрных, белых фигур не бывает,-

Разделенье придумали мы.

Любой лёд когда-то расстает,

И рассветные вспыхнут костры.

Мы приходим сюда все нагими,

И уходим не взяв ничего.

Путь устелен мечтами благими,

До которых всегда далеко.

Игры их не по правилам нашим,

В них у Жизни со Смертью ничьи.

Моя жизнь оттого стала краше,

Что обрёл я тебя, рядом- Ты.

Жизнь и Смерть ничего не считают,

И подводят баланс не они.

Все земные свою ищут стаю.

Хорошо, что теперь рядом Ты.

Там, на Небе мы свидимся снова,

Мир не терпит совсем пустоты.

Суть Души спит в очах васильковых,

Хорошо, что всегда рядом Ты.

22.12.2025г. г. Москва

О доверии

В этом мире очень многое существует на основе веры и доверия. Например, пока граждане верят своему государству и его чиновникам, то государство развивается. В конце существования СССР советские граждане продолжали верить в идеалы социалистической справедливости, но перестали верить чиновникам и партийным функционерам. В результате СССР исчез. Пока люди верят в светлое будущее электромобилей и покупают их и акции производителей электрокаров, то эти компании могут существовать. Как только вера в будущее электромобилей исчезнет, то начнутся банкротства производителей, если те не перейдут на производство иной продукции. Люди покупают американский доллар, пока верят в его покупательную способность и в то, что США не откажутся от приёма долларов из их рук или с их счетов. После заморозки российских ЗВР на Западе и после того, как доллар начал дешеветь, вера в его светлое будущее пошатнулась. Посему Центробанки мира стали уменьшать количество доллара в своих резервах и наращивать в резервах доли золота и серебра.

Это данные ЕЦБ на 2024 год. За год ситуация несколько изменилась. Доллар в резервах теперь 44%, т.е. на 2% меньше, евро на 2% меньше, а вот золота стало на 2% больше, и на 2% соответственно юаня. Многие считают, что Китай купил золота гораздо больше, чем об этом сообщает. Такова китайская традиция – молчать, чтобы не завидовали. Некоторые считают, что за цифровым юанем мы увидим юань, обеспеченный золотом. Вряд ли. Такой вариант в мире уже проходили, в частности, Российская Империя. Ничем хорошим это не закончилось. Просто золотые червонцы массово утекали за границу по цене металла. Однако раз страны БРИКС собираются ввести свою валюту для внутренних расчётов под названием «Юнит», то золото центробанкам БРИКС очень нужно. Т.к. 60% «Юнит» будет формироваться местными валютами, а 40% – золотом. Вопрос только в том, кто будет котировать золото. Если по нынешней лондонской бирже, то и «Юнит» станет валютой, производной от доллара, т.к. цена на золото в мире определяется в долларах.

Главные покупатели наличного золота в этом году именно центробанки. В результате цена на золото шла вверх. Иначе говоря, не золото дорожало, а доллар дешевел.

Искусственный интеллект

Слава Богу, что пока этот термин довольно условен, ибо это ещё не интеллект в полном смысле слова. Разумеется, для него нужны мощнейшие вычислительные мощности, вся остальная необходимая и дорогая инфраструктура. ИИ это очень дорого, дороже, чем космические программы. И, конечно, ИИ создавали изначально в интересах военных. Как и освоение космоса и много чего ещё, что требует больших денег и усилий. И лишь после достижения целей военными, начинается использование результатов исследований для всех остальных. Дата-центры ИИ потребляют огромное количество электроэнергии и воды для охлаждения. Настолько много, что, если придётся выбирать между электромобилями и ИИ, то, конечно, выберут ИИ. А с электромобилями в Европе вышла незадача. Единая Европа попятилась назад и отказалась запрещать производство обычных автомобилей. Причины просты. Европейские автоконцерны вчистую проиграли поле электромобилей китайцам. Кроме того, машиностроение было главным локомотивом европейской экономики много лет, если его закрыть, то экономики рухнут.

«Зелёный» проект начал сдуваться, но не умер. С 1 января 2026 г. ЕС будет снимать 5% со стоимости товаров из других стран, которые не соответствуют европейским требованиям «зелёности» и соответственно не сертифицированы в ЕС как «зелёные». Катар уже предупредил, что не собирается в таком случае поставлять СПГ в Европу. Зачем Катару терять 5%. А пока Европа терпит убытки, лишается заводов, выводит деньги в Китай и США, лишившись дешёвого трубопроводного газа из России и из Гронингена. Бывший руководитель Германии Герхард Шрёдер рассказал, что в 2018 г. нынешний канцлер Мерц получил указание от директора «Блэк Рок» Финка сделать всё, чтобы заменить российские углеводороды в Германии на американские. Т.е. Мерц представляет интересы крупнейшей в мире ТНК, но никак не Германии. Касательно Макрона и его супруги мы узнаём, что они толкают исключительно интересы клана Ротшильдов, но не Франции. Премьер-министр Великобритании Стармер, вроде бы, за интересы Англии, но явно не по Сеньке шапка – не тянет на роль вождя.

Таким образом, можно предвидеть, что в Европе элиты начнут менять лидеров, пока ещё можно спасти экономики и не вляпаться в войну с Россией. Но при этом неизбежен развал ЕС. Бюрократия Единой Европы начинает вступать в противоречия с национальными элитами и бюрократами. Это видно по тому, что фон дер Ляйен так и не смогла продавить конфискацию российских активов. Резче всех выступили Бельгия, которая оказалась бы крайней, и Италия, которая представляет собой старую богатейшую аристократию и связана с Ватиканом. Бельгия и Италия объяснили, что конфискация российских активов есть открытый грабёж, который вызовет обрушение всей мировой системы расчётов. Ну а решение о предоставлении Украине кредита в 90 миллиардов евро на условиях того, что каждое государство должно будет купить соответствующих облигаций – путь в никуда. Государства вначале должны найти соответствующие миллиарды в своих бюджетах, утвердить сие решение в парламентах, а потом расстаться с деньгами. Все прекрасно понимают, что обратно их никогда не увидят. Россия побеждает на поле боя и репараций платить никому не будет. Ибо репарации платит проигравшая сторона.

***

США в срочном порядке реанимировали уголь и собираются строить новые ТЭС на угле и новые АЭС. ИИ, понимаешь, шибко прожорлив.

Китай же в срочном порядке строит новые АЭС, ибо запасы дешёвого, легко извлекаемого угля заканчиваются.

Здравствуйте, старый добрый уголь и мирный атом. Всё возвращается на круги своя. Дрова, кстати, по европейским законом, вместе с газом, тоже относятся к возобновляемым источникам энергии. В средние века, помнится, Европа так навозобновлялась дровами, что леса вырубили почти под ноль. Папа Карло неслучайно носился с одним поленом, как с золотым слитком.

А мне всегда нравилась русская печка. И как дрова берёзовые ровно горят. Кстати, свою последнюю модернизацию печка прошла в начале ХХ века. Пережила многих и многое. И будет ещё нужна и будет жить дальше.

***

Рубрика – поэты, рождённые в этом месяце

Ольга Панюшкина

Вера, Надежда, Любовь

песня

Вера, Надежда, Любовь.

Что остаётся прежде

Дверь закрывает замок,

Разлука закроет сердце.

Хочется верить и ждать,

Хочется не прощаться,

Только такое счастье можешь

Ты мне не обещать! Ты знаешь…

Я без тебя, вот так

Я без тебя,

Как белый парус летит

На горизонте в небо!

Ты без меня,вот так

Ты без меня,

Кричит тихо душа:

Ты был со мной и не был.

Вера, Надежда, Любовь.

Счастье моё из детства.

Разве могла б я любить

Меньше, чем может сердце?

Хочется верить и ждать

Сколько бы ни было долго

Самого светлого чувства только

Этого стоит стоит ждать! Ты видишь…

Я без тебя, вот так

Я без тебя,

Как белый парус летит

На горизонте в небо!

Ты без меня, вот так

Ты без меня,

Кричит тихо душа:

Ты был со мной и не был.

Игорь Нагаев