Главное стратегическое оружие России
России предстоит изменить ход истории, переведя человечество на новый эволюционный и нравственный уровень, победив в ведущейся сегодня против всего человечества в целом войне, направленной на уничтожение человечности в людях. Главное оружие России основано на коренных ценностях русского мира. Подробней об этом – в беседе Виктории Крыловой и Александра Усанина.
Новая книга Александра Усанина «Высший вкус жизни. Выход из матрицы»:
Оказать помощь Александру Усанину: карта Т-банка 2200701720218012
Мы сейчас с вами живём в непростое и очень ответственное время, когда всё, что может идти неправильно идёт неправильно – начиная с системы образования заканчивая международной политикой.
Иногда люди спрашивают: «Куда Мир катится?» Но Мир сам по себе никуда не катится. Он катится туда, куда его кто-то катит. И если нам не нравится, куда его катят личности с демоническим типом сознания – нам нужно задать правильный вектор движения Миру, катить его в том направлении, куда нужно нам – к Богу, чтобы по-божески люди все жили на этой планете.
Есть "крылатая" фраза: «У Бога нет в этом мире других рук, кроме наших!». А я добавляю: «у Дьявола тоже нет в этом мире других рук, кроме наших. Все дьявольские или святые дела совершаются нашими с вами руками, и мы ежесекундно решаем, в чьё распоряжение отдать в данный момент свои чувства, ум, речь и руки, проводниками каких сил стать в данный конкретный момент».
Сейчас человечество стоит перед целым клубком очень сложных проблем, и некоторые экономисты, политики даже считают, что мирно их разрешить невозможно. Но это не так. Необходимые знания для этого сейчас у человечества есть.
Мы должны с вами это всё исправить, изменить к лучшему положение дел на планете. Не потому, что мы в чём-то особенные. А потому, что некому, кроме нас, живущих сегодня на этой планете, исправлять нынешнее положение дел. Кто ещё это сделает, если не мы? И если не сейчас – то когда? Время выбрало нас.
Скажем больше: многие из тех, кто смотрят сейчас это видео, посланы Богом на эту планету сейчас, в это время именно для того, чтобы сыграть важную роль в изменении хода истории человечества к лучшему.
Да, это весьма непростая задача, но она выполнима. Всевышний не посылает задач, которые мы не способны решить на "отлично!"
Мы не просто должны, мы обязаны изменить ход истории человечества к лучшему. Просто лишь потому, что иначе нельзя. Всевышний нам в этом поможет. Он верит в нас. То, что мы в Бога верим – это достаточно важно; но также не менее важно и то, что ОН ВЕРИТ В НАС! Итак, время действовать! Наше время пришло! Наше дело – правое, мы держимся Бога, поэтому мы победим!
Собеседники:
Виктория Михайловна Крылова: общественный деятель.
Александр Евгеньевич Усанин:
писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
Все книги Александра Усанина доступны на сайте:
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» и
новое издание книги «Пропуск в третье тысячелетие»
Комментарий редакции
1. Главное стратегическое оружие России — нравственные ценности и идеология:
Россия, по мнению спикеров, обладает особой миссией защищать и развивать традиционные нравственные ценности. Это подчеркивается на фоне современной «демонической атаки» на человечество, деградации нравственных стандартов и ориентации общества на потребление.
2. Голографическая вселенная и единство законов:
В лекции проводится аналогия между человеческим организмом и обществом: как в теле возникают болезни и паразиты при нарушении правил здоровья, так и социальные болезни (разводы, коррупция, наркомания) есть следствие нездорового образа жизни общества. Наука, метафизика и древние учения (например, Вернадский с его концепцией «созидающей материи») взаимодополняют друг друга, подтверждая концепцию единого поля и зависимости всех форм бытия.
3. Ценность взаимозависимости:
В современной геополитике акцент на независимость государств привёл к росту эгоизма и конфликтов. Однако зрелый уровень цивилизации — это взаимозависимость, понимание, что благополучие одного невозможно без благополучия других. Россия призвана провозгласить этот принцип.
4. Миссия России — перевод человечества с потребительского на отдающий тип мышления:
На уровне платформы ума и тела общество застряло в эгоцентризме, потреблении, эксплуатации друг друга. Только переход на уровень разума и самодачи (служение другим, бессребреничество, любовь к Богу и людям) способен привести к устойчивому процветанию.
5. Четыре уровня нравственности и наслаждения:
- Телесный (физиологическое удовольствие, «выживание»),
- Платформа ума (стремление к превосходству, материальные и статусные удовольствия, получение ради себя),
- Разум (желание отдавать, быть полезным обществу, осознанное развитие),
- Духовный (любовь к Богу, осознание своей божественной природы, мысль о единстве с миром).
Платформа тела и ума — животный и демонический тип психики; разум и духовность — человеческий и божественный. Развитие — это движение от потребления к отдаче.
6. Причины кризисов и пути выхода:
- Текущий демографический, экологический и духовный кризис вызван культом потребления, алкоголизации, разложением культуры, экономическим приоритетом прибыли над качеством жизни.
- Решение — поднятие людей на уровень разума (через ценности, осознанность, воспитание, трезвость, ориентир на "долг" вместо "прав").
7. Роль религии и веры на разных уровнях:
Все люди — верующие, но молятся о разном: кто-то — о благах для себя, кто-то — о возможности служить обществу, кто-то (единицы) — молятся о любви и отдаче. Религии призваны поднимать с низших уровней веры к высшим, но часто застревают на потребительских мотивах (и отсюда фанатизм и конфликт).
8. Исторические и культурные аналогии:
Приводятся истории про Советский Союз, который не смог удержаться на человеческом (коллективном) уровне без дальнейшего движения к духовности и сверхличностным ориентирам. Рассматривается влияние Запада, США, отношения к ресурсам и «грабеж» как следствие демонической платформы.
9. Практические аспекты:
- Демография связана с духовностью, образом жизни, культурой.
- Предлагаются пути преодоления кризисов: восстановление традиций, качественное образование, отказ от потребления алкоголя, поддержка семьи.
- Даже обсуждаются такие темы, как многоженство в прошлом, как инструмент заботы и поддержки, но только среди тех, кто перерос эгоистический тип поведения.
10. Учение о четырех уровнях ценности — как стратегическое идеологическое оружие России:
Главный ресурс — не материальный, а идеологический; это учение должно быть популяризировано в обществе, в бизнесе, семье, политике.
11. Ещё более широкий взгляд:
Обсуждаются контакты с иными цивилизациями, квантовые концепции и древние науки как элементы единой картины мира, напоминается о космической ответственности человечества.
---
Основные выводы:
В центре рассуждений — идея о том, что устойчивое развитие человечества невозможно без перехода с потребительского, эгоистического мировоззрения на платформу самоотдачи, взаимной заботы, осознанности и духовности. Россия, согласно взгляду спикеров, призвана быть тем обществом, которое покажет такой путь. Экономика, политика, религия и даже семейные отношения должны ориентироваться прежде всего на развитие человека как целостной личности, способной отдавать, а не только брать.
Текущие кризисы — демографические, социальные, экологические — это следствия искажённой системы ценностей. Перемены возможны за счёт воспитания, трезвого мышления, человеческой ответственности, работы над собой и распространения осознанности на все сферы жизни, включая бизнес.
Краеугольными камнями становятся:
- Взаимозависимость как зрелое состояние личности и общества;
- Переход с платформы потребления на платформу служения;
- Трезвость, внимание к культуре, восстановление традиций и высоких смыслов;
- Научное и духовное знание как элементы единой, голографической Вселенной.
Такой подход близок к синтезу философии, психологии, религии и науки — междисциплинарен и, по замыслу, практичен: повышение нравственности и осознанности реально ведёт к улучшению жизни каждого и всего общества.
---
Вдохновляющий открытый вопрос для размышлений:
Если нравственные ориентиры — действительно главное «оружие» и путь к процветанию общества, то каким образом каждый из нас может участвовать в их укреплении, не поддаваясь соблазну фанатизма или самообмана? Каким образом личное саморазвитие и осознанность могут стать вкладом в общее благополучие — и где проходит грань между истинной заботой о благе других и скрытым эгоизмом?