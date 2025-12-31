России предстоит изменить ход истории, переведя человечество на новый эволюционный и нравственный уровень, победив в ведущейся сегодня против всего человечества в целом войне, направленной на уничтожение человечности в людях. Главное оружие России основано на коренных ценностях русского мира. Подробней об этом – в беседе Виктории Крыловой и Александра Усанина.

Мы сейчас с вами живём в непростое и очень ответственное время, когда всё, что может идти неправильно идёт неправильно – начиная с системы образования заканчивая международной политикой.

Иногда люди спрашивают: «Куда Мир катится?» Но Мир сам по себе никуда не катится. Он катится туда, куда его кто-то катит. И если нам не нравится, куда его катят личности с демоническим типом сознания – нам нужно задать правильный вектор движения Миру, катить его в том направлении, куда нужно нам – к Богу, чтобы по-божески люди все жили на этой планете.

Есть "крылатая" фраза: «У Бога нет в этом мире других рук, кроме наших!». А я добавляю: «у Дьявола тоже нет в этом мире других рук, кроме наших. Все дьявольские или святые дела совершаются нашими с вами руками, и мы ежесекундно решаем, в чьё распоряжение отдать в данный момент свои чувства, ум, речь и руки, проводниками каких сил стать в данный конкретный момент».

Сейчас человечество стоит перед целым клубком очень сложных проблем, и некоторые экономисты, политики даже считают, что мирно их разрешить невозможно. Но это не так. Необходимые знания для этого сейчас у человечества есть.

Мы должны с вами это всё исправить, изменить к лучшему положение дел на планете. Не потому, что мы в чём-то особенные. А потому, что некому, кроме нас, живущих сегодня на этой планете, исправлять нынешнее положение дел. Кто ещё это сделает, если не мы? И если не сейчас – то когда? Время выбрало нас.

Скажем больше: многие из тех, кто смотрят сейчас это видео, посланы Богом на эту планету сейчас, в это время именно для того, чтобы сыграть важную роль в изменении хода истории человечества к лучшему.

Да, это весьма непростая задача, но она выполнима. Всевышний не посылает задач, которые мы не способны решить на "отлично!"

Мы не просто должны, мы обязаны изменить ход истории человечества к лучшему. Просто лишь потому, что иначе нельзя. Всевышний нам в этом поможет. Он верит в нас. То, что мы в Бога верим – это достаточно важно; но также не менее важно и то, что ОН ВЕРИТ В НАС! Итак, время действовать! Наше время пришло! Наше дело – правое, мы держимся Бога, поэтому мы победим!

Собеседники:

Виктория Михайловна Крылова: общественный деятель.

Александр Евгеньевич Усанин:

писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

