Генуэзская конференция. Первый экзамен страны Советов
Дипломатический боевик от Григория Циденкова, раскрывающий ход первой международной конференции с участием РСФСР в 1922 году.
После нашего ответного меморандума 11 мая всем стало понятно, что поиметь с нас за просто так ничего не получится. Для Антанты завершить конференцию сейчас - признать свое поражение от немытой выскочки. Надо переводить все в другую плоскость и, желательно, на другую площадку. Чичерин в очередной раз съездил на виллу Альбертис, куда Ллойд Джордж пригласил его "взглянуть еще раз в глаза". Поговорили ни о чем, но друг друга поняли без слов. С 13-го мая по 18-е шли финальные заседания комиссий. Союзники...
Мордобой на Генуэзской конференции
Утро 2 мая 1922 года сразу не задалось для нашей делегации - немцы сообщили, что Ратенау ездил к Ллойд Джорджу, ползал там по полу и вымаливал прощение. Вирт и фон Мальцан твердо стоят за нас. У немецкой делегации внутренние тёрки и разлад. С договора они не соскочат, но пока свои проблемы не решат, они нам не помощники. Поехали в комиссию по делам России одни. Председательствовал в тот день министр иностранных дел Италии Карло Шанцер Он сообщил, что союзные державы рассмотрели просьбу РСФСР о кредите и нашли ее возможной к удовлетворению...
Первомай на Генуэзской конференции. Англичанка расставляет сети
Из состояния шока "16 апреля" Францию вывели старым, добрым, проверенным средством - германофобской истерией. Пуанкаре, под влиянием паники, на время заткнул французские газеты, но, во-первых, не все ("свободная пресса", все дела), а во-вторых, никто не запрещал к распространению иностранные газеты. Английские и, особенно, бельгийские издания пошли шпарить заголовки специально для французов, жирным шрифтом выделяя самое мясо. Интернета тогда не было и удачные цитаты либо вывешивали на газетных киосках,...
Наших бьют, но Америка подставляет нам плечо. - Итальянские фашисты выходят из сумрака. - Тимофей клеит итальянку. Статья о том, что происходило на Генуэзской конференции в период от Рапалльского договора до контрудара Антанты 2 мая 1922 года. Напомним, что декларированные цели Конференции: установление всеобщего мира и стабилизация экономики. И прогнать с неё одновременно нас и немцев - профукать мировой сейшн и навеки опозориться. Немцев надо заставить скулить в углу, а нас - вернуть фабрики-заводы и концессии на добычу полезных ископаемых иностранному капиталу и выплатить все долги...
К вечеру субботы 15 апреля 1922 года, когда закончился второй раунд неофициальных переговоров РСФСР и Верховного совета Антанты, Германия достигла дна. Сначала ее страшно унизил Ллойд Джордж. Немцы ТРИЖДЫ просили его о приеме. Что уже стыдобище. В нарушение всех правил дипломатической вежливости, они так и не были приняты. Это примерно как словить пинка в харю, делая приветственный поклон. Немцы сглатывали ком в горле и смотрели как на виллу Альбертис ездят русские. Затем масла подлили бельгийцы,...
Большевики выпускают Кракена. Удар по штабам Генуэзской конференции
Как мы помним, глубоким вечером 15 апреля 1922 года, после долгих и трудных переговоров на вилле Альбертис, представитель Франции Луи Барту попрощался с советской делегацией следующими словами: "Господину Чичерину нужно со всей ясностью сказать "да" или "нет" по долгам. Особенно по частным долгам наших граждан, интересы которых мы поклялись защищать!" Наших проводили, и Барту с Ллойд Джорджем вышли к осаждавшим виллу журналистам. Ллойд Джордж отпустил пару шуточек про твердолобость большевиков, а Барту слово в слово повторил журналистам сказанное нам на прощание...
Комментарий редакции
1. Генуэзская конференция как "экзамен" для Советской России.
Участие РСФСР в 1922 году в международной конференции стало первым масштабным испытанием дипломатических и политических возможностей новой власти на мировой арене.
2. Противоречия среди стран-участников.
Антанта колебалась — с одной стороны, не хотела признать поражение перед Советами, с другой — стремилась защитить свои экономические и политические интересы.
3. Тактика давления и двойных стандартов.
Союзники пытались склонить советскую делегацию к уступкам — возврату собственности иностранным капиталистам, выплате долгов. В качестве давления использовались как дипломатические маневры, так и информационные вбросы через печать.
4. "Рапалльская бомба".
Подписание Рапалльского договора между Германией и РСФСР стало неожиданностью и ударом для Антанты, перепутало карты конференции, позволило двум "изгоям" искать обходные пути международной изоляции.
5. Внутренняя неустойчивость других делегаций.
Противоборство и разлад среди немцев, вмешательство англичан и бельгийцев, попытки Франции разыграть карту германской угрозы.
6. Прагматизм и настойчивость делегации РСФСР.
Советские дипломаты стойко отстаивали свои интересы, увиливали от прямых ответов по долгам, но демонстрировали готовность к конструктивному диалогу.
Вывод:
Генуэзская конференция стала своеобразной ареной для столкновения старого и нового миров. Для РСФСР это был первый экзамен на зрелость и умение выживать среди хитросплетений международной политики, манипуляций, давления и противодействия. Она показала, что "нечистым" на руку приемам старых держав можно противопоставить упорство, находчивость и трезвое понимание собственных интересов.
С другой стороны, конференция выявила глубокую непоследовательность и неготовность Европы к новым реалиям — страх перед большевизмом переплетался с прагматичным желанием вернуть утраченные позиции.
Философское размышление:
Генуэзская конференция — ещё один пример того, как поиски компромисса часто превращаются в борьбу за интерпретацию истины, за "право" быть услышанным. Истина здесь расслаивается в зависимости от интересов сторон — и лишь практика, время и дальнейшие события покажут, чей субъективный взгляд ближе к действительности. Не вновь ли повторяется исторический урок: победа в переговорах не гарантирует победы в жизни?
Открытый вопрос:
В какой мере международная политика способна порождать истину — и есть ли у сторон в подобных "экзаменах" шанс подняться над защитой интересов к более честному, целостному диалогу?