Подписывайтесь и смотрите этот ролик без цензуры и рекламы на сайте видеожурнала «Картина мира»: https://nday.club/v/o29e60-yt2

Сталин и сталинизм имеют глубокое значение не только для прошлого России, но и для всего мира, простираясь в будущее. Попытки “десталинизации” и очернения фигуры Сталина были частью масштабной кампании, которая, вопреки ожиданиям, привела к росту его популярности. Появление новых архивных данных позволяет сформировать более объективный взгляд на сталинскую эпоху. Отношение к Сталину служит маркером для определения врагов и их целей в современной психоисторической войне, направленной на разрушение сознания. Изучение сталинского опыта актуально для понимания текущей глобальной борьбы. Рассказывает Андрей Ильич Фурсов. С гостем беседует Дмитрий Перетолчин

Больше интересных видео для подписчиков на сайте видеожурнала «Картина мира»: http://nday.club/?r=yt2