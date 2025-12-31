Чтобы понять наш мир, нужно новое прочтение Сталина. А. Фурсов. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
Сталин и сталинизм имеют глубокое значение не только для прошлого России, но и для всего мира, простираясь в будущее. Попытки “десталинизации” и очернения фигуры Сталина были частью масштабной кампании, которая, вопреки ожиданиям, привела к росту его популярности. Появление новых архивных данных позволяет сформировать более объективный взгляд на сталинскую эпоху. Отношение к Сталину служит маркером для определения врагов и их целей в современной психоисторической войне, направленной на разрушение сознания. Изучение сталинского опыта актуально для понимания текущей глобальной борьбы. Рассказывает Андрей Ильич Фурсов. С гостем беседует Дмитрий Перетолчин
Комментарий редакции
1. Фигура Сталина в современной России и на Западе
- Возрождение памятников и барельефов Сталину—признак сложного отношения к его фигуре, которое вызывает резонанс как внутри России, так и на Западе.
- Западные СМИ и часть российских элит продолжают рассматривать этот процесс через призму возрождения тоталитаризма, игнорируя сложность исторических причин и актуальных запросов общества.
- Череда антисталинских кампаний в постсоветской России и на Западе зачастую имеет сходные риторические и пропагандистские приемы.
2. Причины ненависти к Сталину
- Враждебность к Сталину и его эпохе исходила и от западных, и от советских/российских элит, прежде всего как форма классовой ненависти к человеку, который создал эффективную антикапиталистическую и антиглобалистскую альтернативу.
- Фурсов интерпретирует борьбу с памятью о Сталине (десталинизацию) как проявление страха эксплуататоров перед успешным вождем низов.
- Особое внимание уделено тому, что Сталин сменил вектор развития СССР: отказался от курса мировой революции в пользу строительства социализма в одной стране, чем поломал планы как левых, так и правых глобалистов.
3. Манипуляции историей и сравнительный анализ лагерей
- Ведется сознательная информационная война, где различные идеологические силы (либералы, националисты, ортодоксальные марксисты) создают противоборствующие мифы о Сталине, усиливающие общественный хаос, но сходящиеся в одном—дискредитации альтернативных (антиглобалистских) проектов.
- Делается акцент на фальсификации «доказательств», антисталинской пропаганде при Хрущёве и Горбачёве. Приводятся примеры подтасовок, где, например, в документах используются анахроничные термины.
- Подчеркивается разница между советской системой лагерей (модерная пенитенциарная система, хоть и с трагическими издержками) и нацистскими лагерями смерти, где уничтожение людей было самоцелью.
4. Сталин против глобализаторов
- Сталин помешал и левым (Троцкий, Парвус, Ленин), и правым глобалистам (финансовые элиты), трижды сорвав их проекты: строительство социализма в одной стране, заключение пакта с Германией, создание антикапиталистической мировой системы и попытка обособления от влияния доллара.
- СССР задержал наступление глобализации на 60 лет, до распада Союза.
- Ненависть к Сталину на Западе стойкая и объяснима тем, что он сумел предложить реальную альтернативу мировой капиталистической системе.
5. Иллюзорность исторических сравнений и реставраций
- Фурсов выступает против попыток реставрации СССР 2.0 или «сталинских порядков», указывая на невозможность повторения исторических условий: эпоха ушла, структура общества изменилась.
- Восприятие исторических фигур должно быть ситуативным: их действия и «грехи» следует рассматривать в контексте их времени, а не анализировать по стандартам иной эпохи.
6. Проблема исторического осуждения
- Почти все исторические правители использовали насилие и были ответственны за гибель людей, но только Сталину предъявляется счет за жестокость в таком объеме.
- Сталин осознавал тяжесть своих действий и воспринимал их как вынужденную плату за спасение страны (приводится пример с пианисткой Юдиной и ее письмом).
- Историко-философский вывод: трагедия—там, где у обеих сторон есть своя правда; история не чёрно-белая.
Вывод
Видео Андрея Фурсова—не просто исторический разбор, а попытка увидеть фигуру Сталина вне стереотипов и мифологий, понять ее через призму борьбы глобальных проектов и долгосрочных трансформаций мировой системы. Критически осмысляя массовую демонизацию Сталина, Фурсов призывает отказаться от идеализаций и шаблонного морализаторства, искать истину в контексте эпохи, а не в политической конъюнктуре. При этом он отмечает, что повторить прошлое нельзя, и единственный практичный урок—анализировать ошибки, а не пытаться реставрировать неподходящие для будущего схемы.
Открытый вопрос для размышления:Если мы соглашаемся с мыслью, что истину невозможно поймать вне исторического контекста—что важнее для общества: стремление дать современную моральную оценку прошлому или попытка понять внутреннюю логику и неизбежность исторических решений? Когда память становится инструментом свободы, а когда—клеткой коллективного сознания?