Алексей Исаев о фильме Ржев
Данное видео опубликовано в рамках переноса видеоматериала TacticMedia на российские платформы. Ранее было опубликовано на Youtube 09 декабря 2019 года.
Страница автора на сайте:https://tacticmedia.ru/author/8/
Наш официальный сайт: https://tacticmedia.ru/
Поддержи наши проекты: http://tacticmedia.ru/donate/
Ранний доступ к нашим новостям и видео:
Sponsr: https://sponsr.ru/tacticmedia/
Boosty: https://boosty.to/tacticmedia
TacticMedia в соцсетях:
Телеграм: https://t.me/TacticMedia_Official
Дзен: https://zen.yandex.ru/tacticmedia
Rutube: https://rutube.ru/channel/23606772/
Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia
YouTube: https://www.youtube.com/@TacticMediaChannel
Комментарий редакции
1. Критика исторической достоверности
Основной упрёк фильму — крайне поверхностное и неточное отражение реальных событий под Ржевом. Упоминается, что сценарий взят на основе повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью», однако ни литературная основа, ни, тем более, сам фильм не заглядывают в настоящие детали боевых действий, не соответствуют архивным документам и реальному развитию операций.
2. Слабая попытка реконструкции боёв
Экранные события (атакующие и обороняющиеся, опорные пункты, техника, укрепления) выглядят условно и часто нелепо — как в тактике, так и в показе быта, экипировки, организации обороны. Это напоминает не реальный бой, а театр абсурдистских штампов, где герои либо нелепо погибают, либо устраивают балаган, не предпринимая даже базовых защитных мер.
3. Поверхностность и клюква во взаимодействии персонажей
Практически все персонажи показаны в карикатурных ролях: особисты, "урки", политрук, наивные или травмированные командиры, а немцы — чуть ли не идеализированные, "рафинированные" персонажи, достойные зависти. Коллектив рассматривается не как сплочённая часть армии или общества, а как набор раздробленных, занятых собой индивидуальностей. Этим фильм сильно расходится с реальностью войны и воспоминаниями участников.
4. Идеологический перекос
Картина строится вокруг идеи, что советская власть — это неумирающий источник страданий: на убой шлют хороших людей, а плохие только те, кто у власти. Оживляются мотивы перестроечной литературы — когда главным становится разоблачение "жестокой власти" ради самого разоблачения, а не ради исторической правды. Эта позиция уязвима даже с точки зрения самой литературной основы, ведь автор оригинала впоследствии тяжело переживал последствия таких обобщений.
5. Игнорирование документов и архивов
Историк подчёркивает, что создатели фильма не удосужились даже базово ознакомиться с реальными планами, тактикой, архиважными деталями операции вокруг Ржева — хотя доступ к этим материалам давно открыт. Это приводит к полной оторванности экранного "Ржева" от реального Ржева — как по смыслу, так и по масштабу.
6. Потери и мифы
Отдельно упоминается миф о "миллионе погибших под Ржевом" — цифра не соответствует никаким архивным данным, и фильм лишь способствует тиражированию подобных выдумок, что умаляет реальные жертвы и заслуги.
7. Визуальная фактура и актёрская работа
Восхваляются лишь отдельные элементы — вроде оружия, формы, крупных планов лиц и игры некоторых актёров, однако даже эти плюсы тонут в общей бессмысленности и абсурдности фильма.
8. Вместо осмысления войны — балаган
Фильм не даёт зрителю понимания ни сущности войны, ни сложности человеческих отношений фронта, ни реального масштабного подвига — скорее, создаёт ощущение абсурдного балагана с перестроечными лозунгами и драматургией "на убой".
Выводы и философские размышления:
Видео задаёт резонный вопрос: а зачем создавать фильмы о войне, если они не доносят ни реальных трагедий, ни глубины человеческих судеб и, тем более, не помогают понять историческую правду? В контексте этой беседы проявляется опасность идеологизации — как антисоветской, так и патриотической — за счёт отрыва от реальных фактов. Получается, что стремление показать "новую правду" легко может скатиться в столь же вредную мифологию, что и прежние шаблоны.
Эта проблема — не только творческая, но и философская. Память о войне слишком много значит для общества, чтобы её подменяли банальными сюжетами или выдуманными цифрами жертв. Истина, хоть и всегда субъективна и многогранна, требует минимального уважения к источникам, фактам, контексту. В противном случае мы становимся заложниками очередной идеологической конструкции и теряем связь с подлинным опытом поколений.
Ведь недоступность абсолютной истины не освобождает нас от ответственности — хотя бы пытаться к ней приблизиться, с уважением изучая документы, судьбы, воспоминания. Открытый финальный вопрос: что важнее для нашего времени — поиск исторической реальности во всей её сложности, или очередная проекция тревог, обид и политических предрассудков на события прошлого? И способны ли мы в своей культуре искать живое, вечно становящееся знание истины — вместо окончательных и всегда ложных квазидогматов?