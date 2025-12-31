2025: Плывёт Веночек // АгитПроп
Вспоминаем основные события уходящего года
___
Комментарий редакции
1. Глобальный политический маятник: поворот в сторону консерватизма и ультраправых
– 2025 год представлен как эпоха реакционных сдвигов: одерживает верх консервативная ось США—Израиль—Индия—Саудовская Аравия, к ним же стремится и Россия, мечтающая интегрироваться в новый мировой порядок.
– Европа теряет самостоятельность, становится придатком к атлантическому блоку и ареной для «ручных» ультраправых проектов.
– В лидерах — олигархи, технократы, харизматичные монархи: в Америке переходит к цифровой и корпоративной монархии с «имперским» уклоном.
2. Войны, ресурсы и реприватизация
– Общий тренд мировой политики — жёсткий торг за ресурсы, рынки, влияние: торговые и квазигорячие войны, размены союзниками, демонстрация цинизма.
– Россия всё глубже погружается в процессы «реприватизации», контролируемой передачи собственности олигархов выборочным фигурам, что маскируется под национализацию.
– Войны и ультраправые правительства становятся инструментом раздела сырья и территорий. Арктика и транзитные коридоры фигурируют как главные козыри России.
3. Социально-экономические напряжения
– Социальная сфера в глобальном кризисе: сокращения, увольнения, распад соцгарантий, рост тревожности как слово года. Нарастание давления на мигрантов и этнические меньшинства.
– Банки и близкие к власти корпорации сохраняют сверхприбыль за счёт ужесточения налоговой и трудовой политики для большинства. Обыватели выдавливаются в зону выживания.
– Классическая эксплуатация не только сохраняется, но и получает новые, «цифровые» формы — от контроля за интернетом до прямой цензуры общества и культуры.
4. Технологии: между прогрессом и контролем
– Наука и техника одновременно дают надежду (прорывы в биотехнологиях, ИИ, космосе, энергетике, новые формы коммуникаций), но всё чаще применяются как инструменты подавления, военного доминирования, манипуляции массовым сознанием.
– Китай и США борются за технологическое первенство, остальные догоняют или подстраиваются. Чистая наука слабеет на фоне милитаризации и идеологизации.
– Цифровая монархия: контроль, слежка, алгоритмы замещают старые иерархии власти.
5. Кризис идентичности и исторической памяти
– Ускоренный демонтаж советского, постимперского и даже либерального прошлого. Попытки навязать новые национальные мифы («замир» с американским капитализмом, государственническая идеология, ревизия истории под нужды дня).
– Культура становится полем битвы: антисоветизм, новомонархизм, религиозный популизм и одновременно ироничное самоосмеяние общества.
6. Межнациональное и межрелигиозное напряжение
– Усиливаются этнические чистки, давления на мигрантов, возрастают призывы к национальной сплочённости.
– Нарастают конфликты по линии «право-лево», «культурные войны», легализация ультраправых, рост ксенофобии — всё это превращается в товар на символическом рынке лояльности режиму.
7. Ирония, абсурд и смех как способы выживания
– Автор подчёркивает: когда градус официального абсурда зашкаливает, общество вырабатывает иммунитет в виде иронии, самоиронии и иронического хайпа в культуре.
– Мемы, музыка, массовая культура становятся инструментами сублимации тревоги, каналами «невидимого» сопротивления.
8. Экзистенциальные вопросы и призыв к внутренней честности
– На фоне политического спектакля возникает острый вопрос о смысле: что останется после всех этих манипуляций?
– Финал видео — открытый призыв к сохранению огня человеческого разума и достоинства, к тому, чтобы не терять пробуждения, даже если кажется, что все пути перекрыты.
Выводы и философский синтез
Картина, нарисованная в видео, многогранна и тревожна: это не традиционный обзор года, а попытка осмыслить его как срез глобального исторического перелома. Роль России — ни лидер, ни аутсайдер, а скорей фигура на мировых торгах за ресурсы и участие в новых консервативных союзах, где идеология становится лишь вывеской для экономического цинизма.
Примечательно, что множащиеся конфликты, резкое усиление контроля над гражданским обществом, обострение неравенства и переход к «сильной руке» подаются не только как объективное следствие геополитики, но и как своего рода спектакль — в духе «агитации и пропаганды», за кадром которого всегда остаётся человеческая участь.
Инновации и технологический прогресс — палка о двух концах: с одной стороны — биотехнологии, новые источники энергии, полёты к звёздам, с другой — орудия войны, массового контроля, подавления и еще более глубокого разделения людей.
На индивидуальном уровне, единственное, что способно противостоять абсурду и давлению «торжествующей реакции» — сохранение внутренней честности, чувства юмора, живого интереса к истине, даже если она субъективна и противоречива, и постоянное напоминание себе, что смех и способность удивляться — это последнее неподконтрольное начальству оружие.
Открытый вопрос для размышления
Не исчерпался ли проект прогресса, когда новые технологии чаще становятся механизмом подчинения, чем освобождения? В эпоху, когда глобальные системы закрываются и подменяют собой истину, можно ли найти опору не во внешних идеологиях и не в мифах о силе, а в «огне рассудка», который столь легко может погаснуть — но пока не погас до конца? Как сберечь этот огонь и не превратить его — по выражению автора — в очередной инструмент абсурдного спектакля?