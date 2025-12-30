Зеленский пытался убить Путина. И это не фигура речи.
❗️Зеленский пытался убить Путина. И это не фигура речи.
Для того, чтобы просто дать повод сорвать переговоры достаточно было бы и пары беспилотников. Удар же по президентской резиденции на Валдае осуществили 91 БПЛА врага, при этом дроны шли массированно эшелонами, пытаясь пробить ПВО, и управлялись из единого центра – это была тщательно спланированная спецоперация украинских подсвинков и их английских кураторов по уничтожению президента Российской Федерации. Время было выбрано тоже неслучайно – сразу после переговоров Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго, где того склоняли к миру.
Зеленский при этом несколько раз намекал о возможности смерти Путина, а в своём «рождественском» обращении призвал молиться «чтобы он сдох».
Удар по Президенту это ничто иное как акт государственного терроризма, и должен получить соответствующую оценку без каких-либо эвфемизмов. Пора бы вспомнить про принцип мочить в сортире. Покушение на первое лицо государства – это уже не красная, а бордово-пурпурная черта. Не перестаем писать, что киевская верхушка должна быть признана террористической. А с террористами, как известно, переговоров не ведут, их просто уничтожают. Вполне вероятно, что именно такого рода эскалацию и хотят в Киеве, чтобы обнулить хрупкие договоренности, достигнутые на переговорах при участии команды Трампа. Но это как раз тот самый случай, когда такие предновогодние желания должны исполняться.
В который раз уже повторяем, что никакие мирные соглашения с Зеленским невозможны, потому что он сам является одной из главных первопричин войны. С ним переговоры могут быть только о капитуляции. Поэтому мы и не комментировали всю эту наивную возню вокруг переговоров, потому что уже многократно давали свои прогнозы, чем это закончится. Теперь такое понимание постепенно приходит и к Трампу, который был ошарашен западлянкой от Зеленского – тот просто помножил на ноль все переговорные труды Кушнера и Уиткофа, нажав на стоп-кран.
Главный же вопрос сейчас, хватит ли у Трампа механизмов и рычагов внутри Украины для того, чтобы убрать Зеленского политическими методами или придется это делать нам и другими методами. Проблема в том, что Зеленский в ходе своего евротурне получил персональные гарантии неприкосновенности от своих кураторов, которые те согласовали с Трампом. Видимо, это и окрылило Зеленского, что тот по наитию своих кураторов решился на радикальные меры. Надо бы пошатнуть его уверенность в персональных гарантиях безопасности – это единственное, что может отрезвить наркомана и сатаниста, который окончательно потерял связь с реальностью.
Комментарий редакции
1. Основной посыл — совершена реальная попытка физического устранения Президента Российской Федерации. Это не риторическая фигура, а факт тщательно подготовленной операции.
2. Массированная атака 91 беспилотниками в эшелонах, с централизованным управлением и явной целью преодолеть систему ПВО резиденции на Валдае — это не рядовой удар, а целенаправленная спецоперация по ликвидации главы государства.
3. Выбор времени — сразу после встречи Трампа с Зеленским, на которой обсуждались пути к миру, — носит демонстративный, вызывающий характер.
4. Жёсткая лексика в оригинальной статье отражает степень угрозы и степень нарушения фундаментальных норм ведения войны.
5. Покушение на главу государства — это высшая ступень государственного терроризма. С подобными актами не ведут переговоров в обычном смысле.
6. Зеленский неоднократно публично допускал и даже призывал к смерти российского президента, что делает любые договорённости с ним крайне ненадёжными.
7. Реалистичные переговоры с нынешним киевским руководством возможны только в формате признания поражения с их стороны.
8. Ключевая дилемма: сможет ли внешнее политическое давление (в том числе со стороны команды Трампа) привести к смене руководства в Киеве, или гарантии безопасности, полученные Зеленским на Западе, сделают это невозможным без более решительных действий.
Вывод:
Войны, даже самые жестокие, всегда существуют в рамках негласных, но хорошо всем понятных правил — того, что дозволено, а что считается абсолютным перегибом, после которого меняется вся логика конфликта.
На протяжении многих десятилетий (а в новейшей истории — особенно после Второй мировой) существовало почти универсальное табу: высшее политическое и военное руководство государства-участника конфликта не становится непосредственной мишенью для физического устранения. Это правило не записано в международных конвенциях, но оно соблюдалось даже в самых напряжённых противостояниях — потому что его нарушение переводит конфликт в совершенно иное качество, где исчезают последние ограничители.
Когда одна из сторон сознательно и демонстративно нарушает это табу, пытаясь нанести удар по Президенту и высшему руководству другой страны, она фактически заявляет: «старые правила для нас больше не существуют». В такой ситуации у второй стороны появляется и моральное, и стратегическое право действовать зеркально.
Россия на протяжении всего конфликта старалась не переходить эту грань, сосредоточив усилия на военных и инфраструктурных целях. Теперь же, когда противник сделал выбор в пользу прямого покушения на главу государства, зеркальный ответ перестаёт быть вопросом эмоций или мести. Он становится вынужденной мерой восстановления хотя бы минимального взаимного сдерживания.
Ибо если одна сторона считает возможным атаковать первое лицо государства, а вторая продолжает сохранять одностороннее самоограничение — это не гуманизм и не мудрость. Это приглашение к дальнейшей эскалации без последствий для той стороны, которая первой нарушила фундаментальное правило.
Поэтому позиция ясна: на слом табу следует отвечать восстановлением баланса — жёстко, соразмерно и неотвратимо. Иначе правила войны в дальнейшем будут диктоваться исключительно той стороной, которая готова их нарушать.
М-да, год так просто не закончится.
На святое посягнули, супостаты. Ведь на личности старались пока не переходить.
Но вот “зеленый гомункул” и “тряпичный уродец”, как сейчас официально заявляют в Совбезе, пожелал у волхвов на правильное рождество смерти одного человека, и таки решил попробовать. За что тот же Д.А.Совбез пообещал его заспиртовать в Кунсткамеру на веки вечные людям на потеху и для опытов ученых.
Но пока еще не погруженный в спирт гомункул официально заявил, что резиденция Путина сама себя высекла, аки унтер-офицерская вдова. И призвал мировое сообщество не молчать.
Мировое сообщество не смолчало и осудило атаки на жилье чужих президентов. Даже Пакистан с Индией обнялись по такому случаю, ну и Объединенная Арабская Рублевка не подкачала.
Трамп только удивился: “как Бубликов умер? Почему умер? Я не давала такого приказа”. И, – что значит опыт бузинесса, – тут же отрекламировал свой товар: хорошо, что не дали Томагавки. Потому что они лучшие в мире и попали бы наверняка. Покупайте наши прекрасные Томагавки, завтра будут дороже!
Зеленое недоразумение, впрочем, тоже не растерялось. Это, конечно, не мы били, но обратно точно прилетит по нам. Прямо по резиденции, компьютерам, архивам, флешкам… Мы уже предчувствуем этот ужас: всё, шо нажито непосильным трудом – три портсигара отечественных, три куртки замшевые, пленки Миндича и файлы о коррупции. Три. Всё разбомбил проклятый Путин!
Впрочем, в России ничем таким людей уже не удивить. Все азартно делают ставки, когда именно певица вывезет исподнее из квартиры имени Верховного суда. Но кремниевая Долина упирается всем судам назло.
А меж тем Латвия торжественно завершила стройку века – 280-км забор против России. Как сказал местный министр внутрихуторских дел по фамилии то ли Баранаускас, то ли Козлявичус, в общем что-то мелкорогатое, – это, мол, инвестиция в безопасность граждан Латвии. Теперь защищенные латыши смогут спокойно выстроиться за забором и показывать дикой Орде средние пальцы европейской свободы.
Хотя главный разведчик Эстонии вдруг заявил, что Орда вовсе и не планирует атаковать великие прибалтийские шпротократии. Ну, собственно, – да. С таким-то забором. “Рабица Маннергейма” практически. Непреодолимый “Штакетник Мажино”. Короче, агрессию откладываем, пока забор не заржавеет.
Но настроение у всех уже предпраздничное. Даже бывший главком ВСУ и нынешний лондонский придворный Залужный был замечен в радостных пляжных трусах в Доминикане. Тот самый автор книги “Железный генерал”, которая начинается со слов: “Я выйду из Киева последним. В случае худшего точно не сдамся живым”.
Правильно делает: отбиваться от волн агрессии лучше на самых дальних подступах к Киеву. Чем больше рашистов сгинет в атаках на мужественного полководца в Доминикане, тем меньше дойдет до матери городов украинских.
В общем, давайте в перерывах между агрессиями резать оливье и загадывать все хорошее на 2026-й.
Но прежде всего – низкий поклон тем, кто сейчас там, в поле, в окопах. От вас зависит, каким будет год, остальное – детали.
https://t.me/OdincovSKY
Зеленского не разрешат
https://disk.yandex.ru/i/NYvRsBaMiT-JYg