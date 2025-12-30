❗️Зеленский пытался убить Путина. И это не фигура речи.

Для того, чтобы просто дать повод сорвать переговоры достаточно было бы и пары беспилотников. Удар же по президентской резиденции на Валдае осуществили 91 БПЛА врага, при этом дроны шли массированно эшелонами, пытаясь пробить ПВО, и управлялись из единого центра – это была тщательно спланированная спецоперация украинских подсвинков и их английских кураторов по уничтожению президента Российской Федерации. Время было выбрано тоже неслучайно – сразу после переговоров Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго, где того склоняли к миру.

Зеленский при этом несколько раз намекал о возможности смерти Путина, а в своём «рождественском» обращении призвал молиться «чтобы он сдох».

Удар по Президенту это ничто иное как акт государственного терроризма, и должен получить соответствующую оценку без каких-либо эвфемизмов. Пора бы вспомнить про принцип мочить в сортире. Покушение на первое лицо государства – это уже не красная, а бордово-пурпурная черта. Не перестаем писать, что киевская верхушка должна быть признана террористической. А с террористами, как известно, переговоров не ведут, их просто уничтожают. Вполне вероятно, что именно такого рода эскалацию и хотят в Киеве, чтобы обнулить хрупкие договоренности, достигнутые на переговорах при участии команды Трампа. Но это как раз тот самый случай, когда такие предновогодние желания должны исполняться.

В который раз уже повторяем, что никакие мирные соглашения с Зеленским невозможны, потому что он сам является одной из главных первопричин войны. С ним переговоры могут быть только о капитуляции. Поэтому мы и не комментировали всю эту наивную возню вокруг переговоров, потому что уже многократно давали свои прогнозы, чем это закончится. Теперь такое понимание постепенно приходит и к Трампу, который был ошарашен западлянкой от Зеленского – тот просто помножил на ноль все переговорные труды Кушнера и Уиткофа, нажав на стоп-кран.

Главный же вопрос сейчас, хватит ли у Трампа механизмов и рычагов внутри Украины для того, чтобы убрать Зеленского политическими методами или придется это делать нам и другими методами. Проблема в том, что Зеленский в ходе своего евротурне получил персональные гарантии неприкосновенности от своих кураторов, которые те согласовали с Трампом. Видимо, это и окрылило Зеленского, что тот по наитию своих кураторов решился на радикальные меры. Надо бы пошатнуть его уверенность в персональных гарантиях безопасности – это единственное, что может отрезвить наркомана и сатаниста, который окончательно потерял связь с реальностью.