Военный эксперт Юрий Кнутов анализирует боевые действия в СВО. Тактика «клещей», бои за Покровск и Купянск, удары по энергетике и логистике, «рой» дронов и гиперзвук. Обсуждаем планы США — от DDG-1000 до «линкоров». Общий анализ ситуации и итоги года.

00:00 Вступление

01:01 Изменение тактики: давление по всей ЛБС

01:58 Донбасс: узлы Славянск–Краматорск, Дружковка–Константиновка

04:20 Добропольский выступ, курс на Славянск

05:40 «Клещи»: изоляция путей снабжения

08:18 Запорожское направление: Гуляйполе → тыл Орехова

10:54 Логистика и мосты через Днепр

12:23 Купянск: скопления, работа по лесопарку

13:33 Покровск: атака с «Леопардами», ответ дронов «Рубикона»

15:09 Погода, роль ДРГ и БПЛА

20:17 Ежедневные ракетные удары, «рельсовая война»

23:37 «Искандер/Кинжал»: модернизация и траектории

27:41 «Ёлка»: кинетический перехват, ИИ и машинное зрение

29:35 «Рой» «Гераней»: принцип управления и манёвры уклонения

30:39 Удары по энергетике: этапы и последствия

34:10 Деньги и политика: позиция США, Европа, запросы Киева

39:11 «Линкоры» и гиперзвук: уязвимость АУГ, роль С-500

41:44 Проекты США: лазеры, ЭМ-пушки, новые КР

45:30 DDG-1000 и наземный гиперзвук

46:20 КР наземного базирования в Германии

47:17 F-35: РТР и противодействие ПВО

52:23 Эскалационные сигналы и «красные линии»

56:09 Идея единого экономического пространства

59:00 Риск ядерной зимы

01:00:05 Финальные тезисы и планы

01:00:50 Исторические решения и ПВО сегодня

