СВО: боевые действия | Юрий Кнутов
Военный эксперт Юрий Кнутов анализирует боевые действия в СВО. Тактика «клещей», бои за Покровск и Купянск, удары по энергетике и логистике, «рой» дронов и гиперзвук. Обсуждаем планы США — от DDG-1000 до «линкоров». Общий анализ ситуации и итоги года.
00:00 Вступление
01:01 Изменение тактики: давление по всей ЛБС
01:58 Донбасс: узлы Славянск–Краматорск, Дружковка–Константиновка
04:20 Добропольский выступ, курс на Славянск
05:40 «Клещи»: изоляция путей снабжения
08:18 Запорожское направление: Гуляйполе → тыл Орехова
10:54 Логистика и мосты через Днепр
12:23 Купянск: скопления, работа по лесопарку
13:33 Покровск: атака с «Леопардами», ответ дронов «Рубикона»
15:09 Погода, роль ДРГ и БПЛА
20:17 Ежедневные ракетные удары, «рельсовая война»
23:37 «Искандер/Кинжал»: модернизация и траектории
27:41 «Ёлка»: кинетический перехват, ИИ и машинное зрение
29:35 «Рой» «Гераней»: принцип управления и манёвры уклонения
30:39 Удары по энергетике: этапы и последствия
34:10 Деньги и политика: позиция США, Европа, запросы Киева
39:11 «Линкоры» и гиперзвук: уязвимость АУГ, роль С-500
41:44 Проекты США: лазеры, ЭМ-пушки, новые КР
45:30 DDG-1000 и наземный гиперзвук
46:20 КР наземного базирования в Германии
47:17 F-35: РТР и противодействие ПВО
52:23 Эскалационные сигналы и «красные линии»
56:09 Идея единого экономического пространства
59:00 Риск ядерной зимы
01:00:05 Финальные тезисы и планы
01:00:50 Исторические решения и ПВО сегодня
Комментарий редакции
1. Изменение тактики и динамики боевых действий
В прошедшем году российская армия существенно изменила тактику ведения боевых действий, что привело к повышению темпов наступления и более эффективному использованию имеющихся ресурсов. Акцентируется важность комплексного давления на различных участках фронта, где сочетаются маневренные обходы, артиллерийские удары, инфильтрация малыми группами и использование погодных условий.
2. Ситуация на ключевых направлениях
Подчеркиваются успехи российских войск в Харьковской области (освобождение Волчанска), продвижение в Донбассе, особенно в Покровской и Красноармейской агломерациях. Описывается постепенная изоляция крупной группировки ВСУ вокруг Славянска и Краматорска посредством "клещей" — обходных фланговых маневров, нарушающих линии снабжения и ротации противника.
Часто применяется стратегия "наживки" — втягивания украинских резервов в уязвимые позиции для последующего их поражения.
3. Роль технологий
Особое внимание уделяется эволюции средств вооружения: совершенствуются дроны (как ударные, так и разведывательные), реализуются сложные роитехнологии и интеграция искусственного интеллекта. Описываются примеры адаптации: появление новых типов дронов, дроны-"Герберы" для вызывания "ракетного голода" у ПВО, беспилотники с ракетами Р-60 против воздушных целей и меры по противодействию вражеским беспилотникам.
4. Атаки по инфраструктуре и логистике
Российские удары концентрируются не только по передовым, но и по логистическим, энергетическим и промышленным объектам Украины. Отмечается, что удары изначально были по трансформаторным подстанциям, затем по генераторным мощностям, теперь — по промежуточным подстанциям. Это вызывает значительные трудности в восстановлении энергоснабжения и деятельности ВПК Украины.
5. Роль западной помощи и разведки
Оценивается решающее влияние западной военной помощи и разведывательной поддержки, особенно американских спутников, авиации и связи через терминалы Starlink. Высказывается мнение, что прекращение этого потока или ограничения доступа к спутниковой информации могут радикально повлиять на устойчивость фронта и способность ВСУ к сопротивлению.
6. Стратегическая ситуация и западные планы
Обсуждаются крупномасштабные военно-промышленные планы США: проект "золотого флота", создание новых линкоров, гиперзвуковых и электромагнитных систем, а также попытки укрепить позиции в Европе и Латинской Америке. Кнутов подчеркивает существенное технологическое опережение России в средствах гиперзвукового оружия и ПВО (С-500), выражая скепсис в отношении американских нововведений, подобных попыткам строить линкоры.
7. Перспективы завершения конфликта
Звучит уверенность в том, что при сохранении текущей динамики ситуация на фронте сложится в пользу России (в варианте максимального успеха — за полгода-год возможно установление контроля над Донбассом и закрепление за Россией территорий, прописанных в Конституции). Отмечается роль новейших вооружений как инструмента не только военного давления, но и дипломатического торга.
8. Политические выводы по Украине и будущему Европы
Кнутов высказывает позицию, что будущее Украины должно быть связано с нейтральным статусом, внеблоковостью и ролью "моста" между Востоком и Западом. Он выражает сожаление по поводу возврата Европы к сценариям столетней давности (разделенности, милитаризации) и подчеркивает опасность эскалации — как на европейском театре, так и вокруг Тайваня.
9. Пожелания и гуманистический посыл
В завершение отмечается важность здравого смысла, необходимости приоритета мирного существования и отказа от идеализированных образов военной доблести. Кнутов желает, чтобы наступающий год стал годом мира и прагматичной дипломатии.
---
Аналитические замечания:
- Гибкость истины и информации
Весь анализ ведущего строится с позиций военно-аналитической парадигмы, с акцентом на военные успехи, технологические изменения и стратегические расчеты. При этом стоит помнить о субъективности взгляда: разные стороны конфликта могут иначе видеть темпы и результаты наступлений, степень реальных потерь и масштаб стратегического преимущества. Даже сочетание достижений на поле боя и технологии не всегда однозначно определяет исход — военная история знает немало примеров, когда изнурительные затяжные конфликты меняли свои акценты спустя годы.
- Технологии и история
Автор справедливо отмечает "вечность" некоторых военных технологий: принципы маскировки, использования обходных маневров, удары по логистике. Аналогия с Второй мировой войной, "рельсовой войной" партизан и модернами, воюющими дронами, подчеркивает преемственность старых и новых методов. Тем не менее, эволюция идёт по спирали: цифровизация и ИИ радикально меняют правила игры, но принцип — лишить противника ресурсов — остается прежним.
- Осознанность и эмпатия
Отдельной линией в рассуждениях проходит мысль о том, что идеализации (о великой армии, о мире, о "твердой руке") подменяют реальную сложность и травматичность войны. Кнутов, несмотря на военный анализ, выражает надежду на политический разум, на гуманитарные приоритеты послевоенного устройства, примеряя уроки истории к современности.
- Прагматизм против идеализма
Ведущий избегает романтизации военных столкновений, предпочитая стратегический и рациональный язык. В то же время, иногда проявляется национальный идеализм, ощутимый в уверенности о преимуществах российской военной школы и вооружений. Такая вера может быть источником силы — но она же способна искажение баланса восприятия реальных угроз и сложностей.
---
Вывод:
В целом, обсуждение демонстрирует сочетание холодного военного прагматизма, технологического оптимизма и осторожного гуманизма. С одной стороны, автор уверенно говорит о стратегических и технических успехах, с другой — призывает к миру и к необходимости отказаться от идеализации войны ради совместного будущего.
В более широком философском контексте, это видео — иллюстрация того, как в каждый исторический момент истина остаётся ситуативной: она складывается из опыта, восприятия, выборов людей, технологических достижений и их ограничений. И нас вновь подводит к извечному вопросу — возможно ли, чтобы именно осознанность, критическое мышление и поиск баланса стали той самой объединяющей истиной, которой так недостает эпохам глобальных конфликтов?
Открытый вопрос:
Может ли умение переосмыслять свои "победы" и слабости, а также честно смотреть на свои заблуждения стать тем важнейшим элементом, который позволит историческим спиралям не повторяться вновь с разрушающим размахом? Или инерция коллективной идеализации и исторических страхов по-прежнему будет главной движущей силой больших войн?