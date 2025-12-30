#ИсторияСССР #Сталин #Заговор #КремлевскиеЖены #ИнститутЕврейскихЖён

Официальная история гласит, что революцию делали рабочие и крестьяне. Но если заглянуть в анкеты вождей СССР, открывается шокирующая картина. Ленин, Троцкий, Молотов, Ворошилов, Брежнев, Горбачев, Ельцин — что объединяет всех этих людей? Или, точнее, КТО их объединяет?

В этом видео мы раскроем тайну так называемого «Института жен» — негласной структуры, которая, по мнению конспирологов, реально управляла Советским Союзом из спален Кремля. Вы узнаете:

Почему жены партийной элиты почти всегда принадлежали к одной национальности?

Как работал «Код Эсфирь» и почему Сталин объявил войну женам своих соратников?

Правда ли, что Крым хотели отдать США за долги в рамках проекта «Крымская Калифорния»?

Какую роль сыграли Раиса Горбачева и Наина Ельцина в развале Великой Страны?

Мы проследим цепочку от Крупской и Арманд до жен олигархов 90-х. Это альтернативный взгляд на историю, о котором не пишут в учебниках.

⚠️ Дисклеймер: Видео носит ознакомительный характер и представляет одну из версий исторических событий.

Если вы хотите знать правду, которую скрывали в спецхранах — ставьте лайк и подписывайтесь на канал!