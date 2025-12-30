Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Отмена цифрового концлагеря, Евросоюза и США как гегемона. Игорь Шишкин

16 0
Переслано от: День ТВ

Политолог Игорь Шишкин с позитивными итогами уходящего года и оптимизмом на год наступающий.

Также смотрите:
Доктрина антиглобализма. Почему суверенитет наций недостижим без разгрома глобалистского Синдиката
https://rutube.ru/video/1ce733ec52120eb3ede48dd54cf2567d/

Подписывайтесь на наши площадки!

Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru 
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/

Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео

В этом видео центральной темой становится подведение оптимистичных итогов 2025 года, где основной акцент делается на ослаблении проектов, которые автор обозначает как «цифровой концлагерь», либеральный глобализм, американская гегемония и Европейский Союз как недружественная Россия структура. Рассуждения сопровождаются историческими отсылками, анализом геополитических процессов и личностными, «человеческими» историями, которые устанавливают эмоциональный контекст.

Тезисы:

1. Провал «цифрового концлагеря» и либерального глобализма:
- Новый дивный мир, связанный с тотальным цифровым контролем, не реализовался.
- Либеральный глобализм потерпел сокрушительное поражение в 2025 году; не исчез, но утратил прежнюю силу.
- Многое из негативного в России последних 30 лет автор связывает с влиянием этого «проекта».

2. Снижение однополярности и трансформация роли США:
- США перестают быть непоколебимым гегемоном.
- Доктрины национальной безопасности США признают ошибочность попытки установить мировое господство.
- Америка теперь стремится менее к управлению другими, а больше — к экономической ренте, но уже не столь эффективно.
- Свою прежнюю мощь США теряют, их влияние ограничено, хотя попытки контроля сохраняются.

3. Европейский Союз как угроза и его ослабление:
- Европейский Союз признан в риторике официальных лиц России угрозой безопасности, что автор называет положительным изменением в сознании элит.
- США, по мнению автора, целенаправленно толкали к ослаблению Евросоюза, чтобы лишить конкурента экономической мощи.
- Гипотеза: ЕС движется к разрушению, национальные государства Европы в отдельности — меньшая угроза для России.

4. Укрепление России и роль обычных граждан:
- Россия рассматривается как фактор провала мировых проектов по тотальному контролю.
- Важность вклада каждого гражданина: от учителя до пахаря — в сохранении национального суверенитета.
- Вера в устойчивость и качество российского общества как противоядие глобалистским сценариям.

5. Личные и исторические слои:
- В завершении повествования вкраплен рассказ о русском эмигранте в Париже как размышление о судьбах, корнях, утрате и сохранении идентичности.
- Этот художественный штрих подчеркивает более широкую, экзистенциальную рамку: вопросы о месте человека, памяти, родине, самобытности и судьбе.

Выводы и философский взгляд

Автор указывает на существенное смещение баланса сил в мире: исчезновение иллюзии о непобедимости западных проектов, укрепление многополярности, возвращение субъектности России, пересмотр ценностей. Всё это рифмуется с идеей, что объективная истина ускользает — реальность постоянно перетолковывается элитами, а простые люди играют незримо важнейшую роль в её сохранении и трансформации.

Через исторические аналогии и личные истории проявляется мысль: каждый большой геополитический сдвиг состоит из мириада малых, часто неприметных усилий и жизней. Иллюзии сменяют друг друга — то Европа, то США, то глобализм, но настоящая ценность для автора — в укорененности, в честном труде, в умении принимать свою судьбу без излишней идеализации чужого и страха перед будущим.

Можно провести параллель между описанным «цифровым концлагерем» и работой современных нейросетей: и там, и тут субъект угрожаем обезличиванием и управлением извне. Но и в больших технологиях, и в социальной истории всегда остаётся место для творческой воли, самоосознания, для рождения новых смыслов — вне зависимости от дискурсивной «оболочки».

По сути, вопрос, который остаётся открытым: действительно ли наступает новая фаза большей свободы, или же мы наблюдаем всего лишь смену декораций? Как отличить очередную иллюзию от стадий приближения к истине? И где пролегает граница между субъективным ощущением «победы», национального достоинства, и глубоким, личностным поиском истины — без лозунгов и пафоса, но и без пессимизма?

Вопрос для размышления:
Что для каждого из нас означает «победа» или «поражение» на исторической и личной сцене? Как сохранить трезвость, эмпатию и активную позицию в мире, где единой и окончательной картины истины всё равно не будет?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/1221c09a6964530a8b04dc34fd5cdcbc/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 17 декабря 2015
Новости Украины и Новороссии 22 апреля 2016
Новости Украины и Новороссии 06 мая 2015
Новый виток конфликта «Газпрома» и «Нафтогаза»
Новости Украины и Новороссии 21 мая 2019
Англия и США создали самую эффективную паразитарную систему глобального грабежа стран и народов
Наркотики, Мексика и США
Противостояние России и США. Битва за нефть (2016)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru