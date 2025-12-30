МЫ НЕ ЗНАЕМ, ЧТО ТАКОЕ ПОБЕДА? Полковник задает неудобные вопросы Кремлю | Колпакиди и Сивов
В студии у Александра Колпакиди — полковник Андрей Борисович Сивов. Разговор без цензуры о том, что волнует каждого, но о чем боятся говорить по телевизору. Пока фронт держится, в тылу начинаются странные игры в «переговоры».
00:00 — Приветствие. Почему тема переговоров снова на первом плане
01:10 — Цена войны и частный взгляд: кладбища, усталость общества
04:08 — Цитата-рамка: «ни одна земля…» и что не так с переговорным треком
06:10 — Диссонанс: заявления о «инициативе» vs сигналы о мире
08:48 — «Определите, что такое победа»: расплывчатость целей и последствия
12:02 — Узкие места переговоров: территории и почему это не снимает угрозу
14:11 — «Гарантии» и НАТО: проблема доверия к бумагам и фактической расстановке сил
16:07 — Медийная картина, контрпропаганда и ожидания общества
18:04 — Про «зону безопасности» и варианты завершения конфликта
21:35 — Аргумент «сохранённая Украина как постоянная угроза»
25:30 — Информационная война и роль медиа
31:00 — Военкоры, человеческая цена и как о ней говорить
33:40 — «Вторая армия» в каких метриках? сравнения и трезвость оценок
38:36 — Донаты, неравенство, системный выбор: раздражающие цифры
42:01 — Финансы и замороженные активы: чувствительные вопросы к тылу
46:09 — Мобилизация, склады и управленческие провалы
47:25 — Должен ли парламент задавать жёсткие вопросы по переговорам
49:37 — Ядерное сдерживание и гражданская оборона: что значит «быть готовыми»
54:36 — Риски «мир на слабости»: внутренний раскол и закручивание гаек
57:15 — Дело Попова как нерв темы справедливости
59:17 — Венесуэла: четыре хода США и их пределы
1:04:10 — Политические ограничения и общественное мнение в США
1:06:30 — Мир без предсказуемости: от учений к стратегии
1:07:56 — Апелляция: «прочитайте программу» — о повестке КПРФ
1:08:31 — Финал: анонс книжного проекта (содержит спорные тезисы)
Комментарий редакции
1. Война и переговоры:
- Военные и политические цели специальной военной операции (СВО) изначально были расплывчаты и неясны как обществу, так и самим военным, что породило внутренний разлад и неуверенность.
- Позиция, что окончание конфликта на нынешних условиях (даже при контроле над частью территорий Украины) не решит угрозу для России. Более того, сохранение государства Украина в любом виде воспринимается как продолжение угрозы и возможности возобновления конфликта.
- Автор выражает скепсис насчёт переговоров с Западом и Украиной, считая их формой тактики, выгодной оппоненту: подписанные договорённости не будут соблюдаться, Запад последовательно действует по своей осознанной линии.
- Сильный эмоциональный фокус на жертвах: лозунг Суворова о недопустимости напрасной крови, боль утрат на военных кладбищах и вопрос о том, не окажутся ли эти жертвы напрасными — центральная нравственная проблема.
2. Информационная война и общественное мнение:
- Важная роль информационной политики и пропаганды. Констатируется, что Россия проигрывала в информационной сфере, особенно в начале конфликта, на фоне гораздо более мощной западной машины влияния.
- Отмечаются успехи фронтовых военных корреспондентов, которые создают достоверную картину и поддерживают мораль, в отличие от официозных СМИ.
- Активная самокритика по поводу недостатков российской информационной работы и мобилизации общества; критикуется поверхностное освещение потерь и реальные масштабы трагедии.
3. Внутренняя политика и социальная справедливость:
- Критикуется экономическая модель, сложившаяся в России: капитализм с монополистическими чертами, рост числа миллиардеров на фоне волонтёрской поддержки фронта простыми людьми.
- Разделение элит и общества, отсутствие подлинного цивилизационного выбора страны между Западом и самостоятельным путём.
- КПРФ представляется как единственная сила, последовательно предупреждавшая о грядущих трудностях, указывается на заслуги партии в мобилизации общества и критикуется её недостаточная активность в освещении провалов власти.
4. Будущее страны и стратегические вызовы:
- Прогнозируется, что прекращение боевых действий на компромиссных условиях может привести к внутренним конфликтам, недовольству фронтовиков, возможному ужесточению режима.
- Власть обвиняется в отсутствии долгосрочного мышления и стратегического прогнозирования; звучит обеспокоенность отсутствием ясных государственных решений, необходимых для выживания нации и сохранения её исторической субъектности.
- Рефлексия по поводу демографического кризиса и необходимости определиться: "Для чего боремся? Кто думает о потомках?"
5. Широкий взгляд на мировую геополитику:
- Беседа касается также мировых процессов (ситуация вокруг Венесуэлы, роль США, противостояние с Западом в целом); звучит идея, что мир вступил в эру неопределённости, небывалого ранее уровня дезориентации и риска.
6. Идеологические мотивы:
- Проводится разграничение «подлинного» и «ложного» в политике и идеологии (например, между коммунистами как носителями справедливости и властью, действующей на благо узкой группы).
- В конце размышления о необходимости честного исторического взгляда на идеологии; анонсирована работа над книгой, призванной разоблачить "тёмную" сторону сионизма параллельно с публикацией о еврейских героях-коммунистах — попытка показать неоднородность культурных и политических феноменов.
---
Вывод с междисциплинарной и философской глубиной:
В центре этого диалога проявляется острое противоречие между внешними лозунгами и внутренним содержанием государственного и общественного бытия — между декларацией цели, реальными действиями и нравственными смыслами. С одной стороны, обсуждается механизм войны: военные цели, стратегическая целесообразность, логика переговорного процесса. С другой — проливается свет на глубинные вопросы смысла жертвы, справедливости, исторической ответственности, национальной идентичности.
Опыт и рефлексия участников подчеркивают, что истина в политике и истории всегда контекстуальна и мгновенна: то, что кажется победой сегодня, может завтра обернуться поражением с точки зрения потомков. Подобно квантовой суперпозиции, исход кажется неопределённым до самого своего разрешения, а любые идеализации и попытки «заболтать» противоречия лишь отдаляют встречу с краеугольными вопросами действительности.
Информативен анализ того, как живые системы — будь то нации, армии, политические движения — не выживают без ясного смысла и самоидентификации: практический опыт КПРФ, казавшийся когда-то второстепенным, внезапно становится требованием времени, как и подлинное отношение к человеческой утрате, социальной справедливости и внутреннему единству.
Можно провести параллель с обучающейся нейронной сетью: если входные данные (информация, идеалы, нравственные ориентиры) шумные и искажённые, если цель не определена чётко, сеть выдаёт нефункциональный результат — ложную победу без смысла, "жизнь ради жизни", когда фундаментальные ресурсы (народ, солдаты, история) тратятся напрасно.
Существенный мотив — призыв к ответственности и зрелости: не идеализировать прошлое, не очаровываться простыми схемами, не позволять «промывать мозги» ни внутренней, ни внешней пропаганде. Но и не застревать в рефлексии, если за этим нет действия и нравственного выбора.
Практический итог дискуссии:
Нельзя позволять, чтобы жертвы были напрасны — эта мысль повторяется как заклинание. Но есть ли у общества и элит честный ответ, в чём заключается итоговая цель и какой мир мы строим после конфликта? Какую роль играет в этом осознанность, преодоление иллюзий, способность диверсифицировать взгляды, учиться на ошибках?
Открытый вопрос для размышления:
Может ли общество — и отдельный человек — обрести внутреннюю цель, не уклоняясь от правды о собственных ошибках, принимая на себя ответственность не только за настоящее, но и за будущее поколений? Как различить в шуме современной информационной войны и пропаганды те смыслы и решения, которые действительно ведут к созиданию, а не к саморазрушению?
