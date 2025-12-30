Миф о “гаплогруппах”: Почему индо-европейцы это не «R1a»
Утверждение, что Клёсов – самый обычный фрик, часто вызывают возмущённое непонимание. Сопровождающееся требованием что-то там доказать или, напротив, «известного учёного» опровергнуть. А что тут опровергать, позвольте? Как генетик биохимик Клёсов абсолютно никому в мире не известен. Что и естественно, – не генетик же он. А его «ДНК-генеалогия» никем не признана чем-то имеющим отношение к науке.
Заговор? Ну… данной в версии была хоть какая-то логика, пока последователи Клёсова повторяли тезисы своего гуру о древнем – 26 тысяч лет – происхождении славян (ведь, «гаплогруппа R1a – это славяне»). Но теперь у них в тренде утверждать, будто Клёсов ничего подобного не говорил, а просто изучает переселения народов… За что же в таком случае научному сообществу (даже приняв, что никаких, кроме как унизить славян, целей у науки нет) исследователя гнобить?
Это правда: последние «открытия» ДНК-генеалогии Клёсова имеют мало общего с бредовыми тезисами продвигавшейся им в прошлом «патриотической науки». Хотя и последователи, и критики помнят именно «раннего Клёсова», рассказывающего о появлении «русских» (sic) ещё в палеолите... Но да, сейчас он поутих, так что какие теперь-то у мировой закулисы и англосаксов вообще (которые начисляют Клёсову зарплату) претензии к исследователю?
Может, всё-таки, Клёсова гнобят за то, что он ничего никогда не исследовал, а просто перепечатывал и перепечатывает собранные популяционными генетиками сведения из журналов?
За это – тоже. Но больше, всё-таки, за совсем другой обман. Подмену понятий.
Популяционная генетика, на достижения которой Клёсов ссылается, вопреки укоренившихся в массах представлениям, вовсе не занимается «переселениями народов» и никаких данных её методами о таких процессах собрать нельзя. Ибо народы и популяции – из разных сказок. Народ, этнос – общность культурная, а популяция – биологическая. И это все знают, потому все могут наблюдать непосредственно – в реальном времени.
...Гаплогруппы, конечно же, в очередной раз «всплыли» в комментариях к публикации о ямной культуре. В самой статье они также упоминались, но в качестве иллюстрации к основной мысли. Именно на примере истории индо-европейцев мы можем видеть, что картина распространения гаплогрупп, отражающая процессы расселения, картина воссозданная по данным археологии (собственно, возникновение и распространение археологических культур) и картина, основанная на данных палеолингвистики – не совпадают. И даже не просто «не совпадают», они как-то даже не особо пересекаются.
Но они и не должны совпадать. Популяционная генетика, археология и лингвистика занимаются изучением не связанных предметов.
С генетикой – ясно. Принадлежность к народу определяется культурой, а не наследственностью. Это можно видеть сейчас, хотя бы потому, что R1a встречается у киргизов и ашкеназов чаще, чем у брахманов и русских. Популяционная генетика действительно свидетельствует, что у всех четырёх общностей были общие предки… Ну, были, значит, какие-то, где-то, когда-то, и что с того?
Общие предки были, но они не являлись ни русскими, ни евреями, ни киргизами, ни индо-европейцами (эта языковая общность возникает позже R1a1), ни даже европеоидами, – так как и «наше всё» «белая раса» также ещё не существовала к моменту появления R1a1. Какие-то люди – носители этой мутации, – затем рассеялись по Евразии, так что разные (возникшие через 25 тысяч лет) народы получил кто больше, а кто меньше генов данной, давно и безвестно исчезнувшей, популяции.
Если бы никакой R1a1 не появилось вообще, те же самые современные народы жили бы в тех же самых странах, ничуть от себя не отличаясь. Поскольку мутация это нейтральная, не влияющая на фенотип.
Суть в том, что популяционная генетика отслеживает движение популяций, а не народов. При расселении группа может ассимилироваться, культуру сменив, или ассимилировать встречных, сохранив культуру, но сменив наследственность и даже расовый тип… Ведь, раса-то тут причём? Наследственность и национальность из разных сказок. Черный американец всё равно американец. Александр Пушкин и Виктор Цой всё равно русские. По наличию гаплогруппы ничего нельзя сказать о национальности человека.
Труднее с материальной культурой. То есть, с (ошибочным) отождествлением археологической культуры и некого древнего народа. Тут ситуацию один из комментаторов назвал «контринтуитивной»… Хотя, что тут «контринтуитивного», если речь о наблюдаемом? Можно ли сейчас отличить немца от итальянца и даже от японца по одежде или используемой утвари? Нельзя. Из того, что народы разные, не следует что разной окажется материальная культура…
И это не последние веяния. Именно так было всегда. Даже на уровне подвидов, а не народов К одной и той же археологической культуре принадлежали, например, ближневосточные кроманьонцы и неандертальцы.
Комментарий редакции
1. Критика Клёсова и ДНК-генеалогии: Автор утверждает, что Анатолий Клёсов как «ДНК-генеалог» не признан научным сообществом, его идеи не соответствуют международным научным стандартам, и его деятельность — компиляция чужих данных, а не собственное исследование.
2. Различие между популяцией и народом: В научных терминах «популяция» — биологическое понятие, а «народ» или «этнос» — культурное. Принадлежность к народу определяется в первую очередь культурой, а не генетикой.
3. Гаплогруппы не определяют этничность: Распространённое заблуждение — отождествлять наличие определённой гаплогруппы (например, R1a) и принадлежность к конкретной этнической группе (например, славянам или индоевропейцам). R1a встречается у разных народов, но это не свидетельство общего современного этнического происхождения.
4. Разделение предметов исследования: Популяционная генетика, археология и лингвистика изучают разные аспекты. Их картины расселения и происхождения не обязаны совпадать.
5. Генетика не определяет национальность: Пример с киргизами, ашкеназами, русскими и брахманами — общие предки были, но это не делает их представителями одного народа или культурной группы. Черты нации, расы, культуры — явления разных порядков.
6. Материальная культура и этнос: Археологическая культура не равняется этносу. Люди разных этносов могут иметь схожую материальную культуру, и наоборот: принадлежность к одной культуре не говорит о гомогенности населения по происхождению.
---
Вывод:
Статья разоблачает псевдонаучные попытки связать этническую идентичность и язык напрямую с генетическими гаплогруппами, иллюстрируя ошибочность утверждений Клёсова и его последователей. Автор подчёркивает, что история народов и культур не совпадает с распределением гаплогрупп: культура, язык и идентичность оформляются независимо от генетических мутаций. Генетика описывает биологические линии, а не народы, в то время как культурная, языковая и археологическая истории работают с иными категориями.
Практический смысл этого взгляда — беречь осознанность: избегать идеализации биологического или культурного, не подменять исторические связи простыми выводами из ДНК. Культурный путь и идентичность любого народа — сложный многоуровневый процесс, итог смешения, ассимиляции и изменений, а не прямое отражение генетической карты.
---
Философский вопрос для размышления:
Если наши корни столь многослойны и материальное, языковое, генетическое не дают исчерпывающего ответа на вопрос "кто я?", то как нам осмысленно строить индивидуальную и коллективную идентичность, чтобы она не была заложницей как внешних ярлыков, так и иллюзорных идеалов прошлого? Где находится подлинное ядро того, что делает нас «своими» здесь и сейчас?