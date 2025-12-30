Утверждение, что Клёсов – самый обычный фрик, часто вызывают возмущённое непонимание. Сопровождающееся требованием что-то там доказать или, напротив, «известного учёного» опровергнуть. А что тут опровергать, позвольте? Как генетик биохимик Клёсов абсолютно никому в мире не известен. Что и естественно, – не генетик же он. А его «ДНК-генеалогия» никем не признана чем-то имеющим отношение к науке.

Заговор? Ну… данной в версии была хоть какая-то логика, пока последователи Клёсова повторяли тезисы своего гуру о древнем – 26 тысяч лет – происхождении славян (ведь, «гаплогруппа R1a – это славяне»). Но теперь у них в тренде утверждать, будто Клёсов ничего подобного не говорил, а просто изучает переселения народов… За что же в таком случае научному сообществу (даже приняв, что никаких, кроме как унизить славян, целей у науки нет) исследователя гнобить?

Это правда: последние «открытия» ДНК-генеалогии Клёсова имеют мало общего с бредовыми тезисами продвигавшейся им в прошлом «патриотической науки». Хотя и последователи, и критики помнят именно «раннего Клёсова», рассказывающего о появлении «русских» (sic) ещё в палеолите... Но да, сейчас он поутих, так что какие теперь-то у мировой закулисы и англосаксов вообще (которые начисляют Клёсову зарплату) претензии к исследователю?

Может, всё-таки, Клёсова гнобят за то, что он ничего никогда не исследовал, а просто перепечатывал и перепечатывает собранные популяционными генетиками сведения из журналов?

За это – тоже. Но больше, всё-таки, за совсем другой обман. Подмену понятий.

Популяционная генетика, на достижения которой Клёсов ссылается, вопреки укоренившихся в массах представлениям, вовсе не занимается «переселениями народов» и никаких данных её методами о таких процессах собрать нельзя. Ибо народы и популяции – из разных сказок. Народ, этнос – общность культурная, а популяция – биологическая. И это все знают, потому все могут наблюдать непосредственно – в реальном времени.

...Гаплогруппы, конечно же, в очередной раз «всплыли» в комментариях к публикации о ямной культуре. В самой статье они также упоминались, но в качестве иллюстрации к основной мысли. Именно на примере истории индо-европейцев мы можем видеть, что картина распространения гаплогрупп, отражающая процессы расселения, картина воссозданная по данным археологии (собственно, возникновение и распространение археологических культур) и картина, основанная на данных палеолингвистики – не совпадают. И даже не просто «не совпадают», они как-то даже не особо пересекаются.

Но они и не должны совпадать. Популяционная генетика, археология и лингвистика занимаются изучением не связанных предметов.

С генетикой – ясно. Принадлежность к народу определяется культурой, а не наследственностью. Это можно видеть сейчас, хотя бы потому, что R1a встречается у киргизов и ашкеназов чаще, чем у брахманов и русских. Популяционная генетика действительно свидетельствует, что у всех четырёх общностей были общие предки… Ну, были, значит, какие-то, где-то, когда-то, и что с того?

Общие предки были, но они не являлись ни русскими, ни евреями, ни киргизами, ни индо-европейцами (эта языковая общность возникает позже R1a1), ни даже европеоидами, – так как и «наше всё» «белая раса» также ещё не существовала к моменту появления R1a1. Какие-то люди – носители этой мутации, – затем рассеялись по Евразии, так что разные (возникшие через 25 тысяч лет) народы получил кто больше, а кто меньше генов данной, давно и безвестно исчезнувшей, популяции.

Если бы никакой R1a1 не появилось вообще, те же самые современные народы жили бы в тех же самых странах, ничуть от себя не отличаясь. Поскольку мутация это нейтральная, не влияющая на фенотип.

Суть в том, что популяционная генетика отслеживает движение популяций, а не народов. При расселении группа может ассимилироваться, культуру сменив, или ассимилировать встречных, сохранив культуру, но сменив наследственность и даже расовый тип… Ведь, раса-то тут причём? Наследственность и национальность из разных сказок. Черный американец всё равно американец. Александр Пушкин и Виктор Цой всё равно русские. По наличию гаплогруппы ничего нельзя сказать о национальности человека.

Труднее с материальной культурой. То есть, с (ошибочным) отождествлением археологической культуры и некого древнего народа. Тут ситуацию один из комментаторов назвал «контринтуитивной»… Хотя, что тут «контринтуитивного», если речь о наблюдаемом? Можно ли сейчас отличить немца от итальянца и даже от японца по одежде или используемой утвари? Нельзя. Из того, что народы разные, не следует что разной окажется материальная культура…

И это не последние веяния. Именно так было всегда. Даже на уровне подвидов, а не народов К одной и той же археологической культуре принадлежали, например, ближневосточные кроманьонцы и неандертальцы.