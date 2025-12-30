Как в Венесуэле сплетаются враждебные США интересы. Илья Титов
В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
#эксклюзивДня
Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Манипуляции США и медийный фон
Автор указывает, что администрация Трампа часто создавала напряжённость вокруг Венесуэлы, делая громкие заявления, намекавшие на возможность войны, хотя дальше угроз и демонстраций силы дело не шло. Параллельно регулярно появлялись похожие "сенсационные новости" и по Украине — обещания быстрых мирных решений, которые не реализовывались.
2. Причины интереса США к Венесуэле
Главная причина давления – экономическая: Венесуэла обладает крупнейшими запасами нефти. В оправдание вмешательства и давления на режим Мадуро США оперируют легендой о "наркокартеле", якобы возглавляемом венесуэльским президентом. Это удобный предлог, хотя реальные наркокартели часто существуют в союзных США странах.
3. Экономическая подоплёка и роль Китая с Россией
Большую часть венесуэльской нефти покупает Китай, что критично важно для его энергетики и промышленности. Россия участвует как инвестор и технологический партнёр, а Венесуэла становится для Москвы и Пекина точкой стратегического влияния рядом с американскими рубежами.
4. Устойчивость режима Мадуро
Несмотря на кажущуюся слабость, венесуэльская власть держится, в том числе благодаря иностранной поддержке (Китая и России). Прямая военная операция США маловероятна из-за внутренних ограничений, стратегического просчёта и нежелания тратить ресурсы.
5. Запутанность интересов и сложность компромиссов
У попыток давления на Китай с целью разорвать его связи с Мадуро нет видимых плодов. Одновременно обсуждаются, но выглядят малореалистично, сценарии "обмена" интересов – например, уступка по Венесуэле в обмен на уступку по Украине. Но слишком много участников и интересов (ЕС, Британия, Турция, Катар и др.), чтобы подобные сделки стали реальностью.
6. Текущий момент: "змеиная тактика" меняется на прямое давление
Автор проводит аналогию с "стратегией анаконды" — мягкого удушения через санкции и блокаду. Сегодня тенденция смещается к более жёсткому, прямому воздействию без прикрытия дипломатией. Это отражается, в том числе, и на других фронтах – в Украине и глобальной политике.
---
Аналитический взгляд и междисциплинарные параллели
Эта ситуация проявляет классический кризис противостояния интересов сверхдержав: экономических, политических и стратегических. Можно увидеть здесь параллелизм с поведением крупных игроков в социуме, где под внешним фасадом идеологии и борьбы с "злом" движущей силой часто выступают ресурсы и контроль над потоками. Подобные механики легко обнаружить и в психологии — когда человек рационализирует своё поведение красивыми доводами, скрывая под ними элементарные желания и страхи.
Венесуэла — интересный пример сплетения иллюзий и реальности: заявленные мотивы (борьба с наркотрафиком, защита демократии) лишь прикрывают борьбу за экономическое господство. Схожим образом мировые религии, в разные эпохи примыкавшие к политическим или военным структурам, оправдывали экспансию моральными соображениями, но в основе было распределение власти.
Контексты цифровой эпохи добавляют интересный слой: усиление глобальной энергетической жадности связано с удивительным ростом дата-центров и вычислений — здесь нефть становится топливом буквально для цифрового "разума". Но, словно в йоге, где энергия ищет осознанного применения, не стоит забывать об обратной стороне бесконечного наращивания потребления.
---
Практические выводы
- В геополитике рациональные интересы редко бывают чисты от эмоциональных или идеологических оболочек. Критическое мышление требует заглядывать за фасад заявленных целей, видеть мотивы участники, их взаимозависимость и прагматизм (или его отсутствие).
- Пространство для честных компромиссов слабо — слишком много игроков и скрытых интересов, чтобы надеяться на "чистый размен".
- В любой крупной международной игре устойчивость власти и выживаемость режима часто определяется в том числе фактором внешней поддержки, а не только внутренней легитимностью.
- Иллюзорность объяснений, которыми легитимизируются действия (например, "война с наркокартелями"), напоминает нам: истина никогда не бывает однозначной, и необходимо осознанно различать спектакль и подлинность.
---
Открытый вопрос
Можем ли мы, осознавая множественность и запутанность чужих интересов (будь то в политике или в собственной жизни), научиться отличать действительно важное от мишуры? Или же, в мире, где одни истины всегда покрыты налётом чужих интересов, поиск подлинной реальности — назначение каждого человека, которое никогда не может быть завершено?
Как вы различаете воронку манипуляций и истинное ядро в сложных жизненных или политических ситуациях?