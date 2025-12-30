Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://pay.cloudtips.ru/p/e73f0206

В студии — историк Александр Колпакиди и команда экспертов: Ярослав Леонтьев, Сергей Перелыгин, Ольга Кононова и Станислав Рузанов.

Нас кормят красивыми сказками. Государство и телеканалы тратят миллиарды рублей на сериалы вроде «Союза Спасения» или «Царя ночи», где революционеры показаны либо пьяными мажорами, либо кровавыми упырями, а царизм — «потерянным раем». Историки собрались, чтобы камня на камне не оставить от этой пропаганды.

В этом большом выпуске мы вскрываем архивы по двум главным болевым точкам нашей истории — Восстанию Декабристов и Революции 1905 года.

00:00:00 — Приветствие и зачем говорить про декабристов сейчас

00:00:48 — Киноповестка и анти-революционный нарратив («Хроники…», «Царь ночи», «Союз…»)

00:05:10 — Декабристы и Пресня: «жест» смелости и историческая память

00:12:10 — Историография: Герцен, Пыпин, Нечкина, Окунь, Лотман, Идельман, Киянская

00:23:12 — Пестель vs Муравьёв: унитарная республика, «блюстительная власть», земельный вопрос

00:34:00 — Разбор фильмов: где и как искажают факты, образы и костюмирование

00:53:35 — 200-летие: конференции, серия «Восстание декабристов», документы

00:55:59 — «Культурный код»: Плеханов, «звезда пленительного счастья», зачем это нам

01:24:02 — Что делали на практике: школы, отмена телесных наказаний, благотворительные сборы

01:33:26 — Кто мог бы войти во временное правительство: Спиранский, Ермолов, Киселёв и др.

01:39:39 — Рабочий вопрос 1905: права, стачки и рост зарплат после революции

01:51:04 — Законы 1882–1903 как прямой результат стачек

01:59:19 — «Полицейский социализм» Зубатова и ведомственная чехарда

02:15:02 — Почему 1905 год «не любят» и масштаб Пресненских баррикад

02:18:12 — Финал

