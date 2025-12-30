ИХ РАССТРЕЛЯЛИ ЗА ПРАВДУ: Как царизм топил рабочих в крови | Александр Колпакиди
Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://pay.cloudtips.ru/p/e73f0206
Выпустить книгу: https://www.idtion.ru/avtoram/
В студии — историк Александр Колпакиди и команда экспертов: Ярослав Леонтьев, Сергей Перелыгин, Ольга Кононова и Станислав Рузанов.
Нас кормят красивыми сказками. Государство и телеканалы тратят миллиарды рублей на сериалы вроде «Союза Спасения» или «Царя ночи», где революционеры показаны либо пьяными мажорами, либо кровавыми упырями, а царизм — «потерянным раем». Историки собрались, чтобы камня на камне не оставить от этой пропаганды.
В этом большом выпуске мы вскрываем архивы по двум главным болевым точкам нашей истории — Восстанию Декабристов и Революции 1905 года.
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00:00 — Приветствие и зачем говорить про декабристов сейчас
00:00:48 — Киноповестка и анти-революционный нарратив («Хроники…», «Царь ночи», «Союз…»)
00:05:10 — Декабристы и Пресня: «жест» смелости и историческая память
00:12:10 — Историография: Герцен, Пыпин, Нечкина, Окунь, Лотман, Идельман, Киянская
00:23:12 — Пестель vs Муравьёв: унитарная республика, «блюстительная власть», земельный вопрос
00:34:00 — Разбор фильмов: где и как искажают факты, образы и костюмирование
00:53:35 — 200-летие: конференции, серия «Восстание декабристов», документы
00:55:59 — «Культурный код»: Плеханов, «звезда пленительного счастья», зачем это нам
01:24:02 — Что делали на практике: школы, отмена телесных наказаний, благотворительные сборы
01:33:26 — Кто мог бы войти во временное правительство: Спиранский, Ермолов, Киселёв и др.
01:39:39 — Рабочий вопрос 1905: права, стачки и рост зарплат после революции
01:51:04 — Законы 1882–1903 как прямой результат стачек
01:59:19 — «Полицейский социализм» Зубатова и ведомственная чехарда
02:15:02 — Почему 1905 год «не любят» и масштаб Пресненских баррикад
02:18:12 — Финал
#АртамоновАлександр #история #декабристы #1905 #Россия #революция #Пестель #Муравьёв #рабочийвопрос
Комментарий редакции
1. Критика современных интерпретаций истории
- Современные фильмы и сериалы, посвящённые революционерам и рабочим движениям, зачастую искажают историческую правду: революционеры выставляются в виде пьяниц, воров или мелких интриганов, их подвиги обесцениваются.
- Такая подача истории работает в интересах власти, формируя ощущение, что бороться за справедливость, свободу и перемены бесполезно и опасно.
- Главная задача подобных картин — не оправдать царский режим (это уже невозможно из-за очевидной деградации и коррупции системы), а лишить народ веры в возможность перемен.
2. Две ключевые исторические темы выпуска
- Декабристское восстание 1825 года: характеристика участников, их идеалов (планы Пестеля и Муравьёва), их место в исторической памяти и восприятии в России от имперских до советских времён, неоднозначность трактовок.
- Рабочее движение и революция 1905 года: важность "рабочего вопроса" и реальные условия жизни рабочих в позднеимперской России, роль стачек и коллективных действий в давлении на власть, неправомерность мифов о "сытой и довольной" рабочей массе того времени.
3. Историческая память и борьба за её интерпретацию
- История декабристов и революционных движений используется разными политическими группами для поддержания собственных представлений о прошлом и легитимизации своих взглядов.
- В советской традиции декабристы — родоначальники политической культуры России, в то время как консервативные и либеральные трактовки стремятся умалить их значение или представить их действия сомнительными и неэффективными.
- Острота мифотворчества вокруг революционеров объясняется их символической ценностью: они воплощают стремление к свободе, справедливости, самоотдаче и коллективному действию "во имя будущего".
- Революционеры действовали с осознанием риска, зачастую не ради успеха, а чтобы "проторить дорогу" для будущих поколений.
4. Классовый интерес как неустранимый элемент работы с историей
- Напряжённый вопрос: возможна ли "объективная" история? Спикеры склоняются к мысли, что история всегда описывается с позиции определённого класса или идеологии — быть "над схваткой" невозможно.
- В условиях классового общества историк либо на стороне народа, либо на стороне элиты. "Объективная история" возможна только с исчезновением классового антагонизма — утопичная перспектива, скорее, идеал, чем реальность.
5. Примеры реальной деятельности революционеров
- Участники тайных обществ оказывали реальную социальную помощь: организовывали бесплатные столовые для голодающих, разрабатывали реформы, отменяли телесные наказания в своих полках, работали судьями, пытаясь честно исполнять долг.
- Рабочее движение к 1905 году складывалось не на пустом месте: рабочие массово были лишены элементарных прав, любые попытки самоорганизации или требования гарантий подавлялись, а уступки власти были всегда вынужденными — результатом давления, а не "цивилизаторских" инициатив сверху.
6. Трансформация социальной структуры рабочего класса
- К началу XX века появляется слой "рабочей интеллигенции" — грамотных, образованных, социально активных людей, что делает рабочее движение не только массовым, но и стратегически организованным.
- Власть опасалась массового просвещения и контролировала доступ к образованию и информации, опасаясь политических последствий.
---
Выводы и философские размышления
- Революционеры как культурный код России
Декабристы и рабочие лидеры входят в символическую ткань российской культуры. Их фигуры — не только исторические личности, но носители веры в возможность перемен, человеческого достоинства, коллективной солидарности. Это вызывает неизбежное сопротивление тех, кто строит власть на апатии и недоверию к изменению.
- Неустранимо субъективное в истории
Исторический нарратив, каким бы "научным" он ни был, всегда преломляется через опыт, интересы и внутренние убеждения рассказчика. Стремление к "объективности" здесь скорее регулятор, нежели реальная возможность. Становится ясно: любое обращение к прошлому — акт выбора, и этот выбор неизбежно ценностен. Возникает вопрос: как быть честным перед прошлым, осознавая свои ценностные рамки?
- Ирония памяти: борьба за символы
Остроумно показана ирония: фигуры революционеров используются в противоположных интересах — их память либо глорифицируется, либо обесценивается в зависимости от сиюминутной политической необходимости.
- Смысл конкретного действия
Авторы (в частности, спикеры — историки левых взглядов) подчёркивают: даже если восстания или протесты "проиграны", ценность имеет сам факт усилия, жеста, попытки вести за собой. История воспринимается не как набор удач и провалов, а как неустанный процесс поиска справедливости. Этот жест остается в памяти — а моральное вдохновение нередко важнее тактической победы.
- Рабочее движение — результат не провокаций, а системной несправедливости
Озвученное напоминание: катастрофа 1905 года не результат "лихих агитаторов", а следствие системного пренебрежения правами и достоинством человека труда. Реальный прогресс вырывался, а не дарился "сверху".
---
Практические выводы и открытый вопрос
В современном мире, где медиа и власть по-прежнему борются за контроль над прошлым, важно осознавать: критическое мышление, способность сопоставлять разные источники, видеть манипуляции и поддерживать внутреннюю верность реальности — остаются важнейшим инструментом личной свободы. Фигуры прошлых борцов — будь то декабристы или рабочие лидеры — напоминают о ценности подлинного действия и честности перед собой.
Но возможно ли сегодня говорить о "правде" истории вне борьбы за её интерпретацию? Или каждое наше обращение к прошлому — лишь новый ракурс в бесконечном диалоге поколений, где истина всегда требует напоминания о собственной относительности? Может ли честный взгляд в прошлое не только объединять, но и освобождать?