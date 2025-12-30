Встречайте новогодний выпуск «Цифровой истории»! Почему на Новый год мы ставим ёлку и ждём Деда Мороза? Когда эта традиция пришла в Россию и как пережила антирелигиозные запреты? В этом специальном новогоднем выпуске мы проследим удивительную историю главных символов праздника.

Вы узнаете:

— Ёлка: как древнегерманское поклонение хвойному дереву превратилось в христианский символ, а затем — в советский детский утренник

— Подарки: почему их начали дарить именно на Рождество и как Мартин Лютер использовал эту традицию в религиозной борьбе

— Дед Мороз: от сурового славянского духа зимы до доброго старика в красной шубе — кто и когда создал его современный образ

— Советский Новый год: как ёлку и Деда Мороза сначала запретили как «религиозный пережиток», а затем реабилитировали для детских праздников

Нравится видео? Поставьте лайк, это поможет развитию канала!

XXII фестиваль «Цифровой истории» 18-19 апреля в Набережных Челнах: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3748001/

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link

Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:

«Boosty» — https://boosty.to/d_history

«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/

Поддержать проект «Цифровая история»:

«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811

«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Наши площадки:

YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory

ВК — https://vk.com/dighistory

Телеграм — https://t.me/egoryakovleff

RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/

Дзен — https://dzen.ru/dhistory

#НовыйГод #ДедМороз #ёлка

00:00 – Откуда взялись новогодние традиции?

00:49 – Ёлка: от языческого символа до рождественского дерева

04:44 – Как ёлку начали украшать: легенда о Мартине Лютере

06:02 – Ёлка в России: от Петра I до запрета

08:46 – Возвращение ёлки в СССР в 1935 году

12:51 – История новогодних подарков: от Лютера до Екатерины II

19:03 – Дед Мороз: от славянского духа зимы до литературного персонажа

22:57 – Санта-Клаус и Младенец Иисус: европейские дарители подарков

27:24 – Как Дед Мороз стал главным героем праздника в России

29:15 – Борьба с Дедом Морозом и его возвращение

31:49 – С Новым годом!