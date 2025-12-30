Геоглифы Наска представляют исключительный научный интерес. Как официальный, так и альтернативный. Ведь, плоский участок пустыни в прибрежной части Перу украшен не только видимыми лишь с воздуха рисунками, — их всего 30, и подобная форма живописи встречается и в других местах, — но и сотнями геометрических фигур, а, главное, сетью прямых линий. Вот такого нигде в мире, кроме Наска, больше нет.

Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам

Мучительно задаваться вопросом как, кто и зачем расчертил бесплодный грунт узкими канавами 30 сантиметров глубиной, отбою нет желающих. И как всегда, в случаях, когда «тайна» является надуманной, а ответ хорошо известен, гипотезы объясняющие авторство, механизм создания и назначение геоглифов выдвигаются самые смелые. Но, кстати, о рисунках. Ответ на вопрос, как они были вычерчены, спрятан на самом видном месте — на сделанных с воздуха снимках.

Проблема в том, что он, именно, спрятан.

Так в чём же подвох, вполне вероятно, неумышленный, но чрезвычайно красивый и дающий ошеломляющий эффект? Как обычно, хитрость не в том, что на снимках видно, а в том, чего на них нет.

Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам

На снимках нет ничего лишнего, современного, узнаваемого, а значит, позволяющего оценить масштаб и дающего, таким образом, представление о размерах изображения. Дополнительная же информация (при том, абсолютно правдивая), — что рисунки не видны с земли и открылись человечеству лишь благодаря аэрофотосъемке, — как бы, намекает, что размеры рисунков очень велики. Насколько велики? Километры?

Десятки метров. Иногда, геоглифы размером с футбольное поле. Чаще — меньше. По этой причине их нельзя увидеть издали, — с окрестных возвышенностей. Возвышенности достаточно далеко, а рисунки малы.

На какой высоте над футбольным полем нужно находиться, чтобы отчётливо видеть его целиком и руководить рабочими, проводящими разметочные линии? Ну, с высоты роста неудобно. Но, двух-трёх метров более чем достаточно. Какой-то постамент, конечно, нужен.

Кстати, датированы рисунки по остаткам вбивавшихся в линии деревянных свай. Не палок. Это, как раз, были конструкции способные выдержать человека. Количество подобных отверстий, иногда с обломками окаменевшей древесины, достаточно велико. Художник мог руководить работой землекопов с разных точек. И всё прекрасно видел со своей вышки.

Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам

Столбы, при взгляде с земли сливающиеся в одну линию, проливают свет и на технику вычерчивания длинных прямых и геометрических фигур. Не вызывает вопросов и авторство геоглифов. Плато расписывалось без спешки и без привлечения большого количества рабочей силы на продолжении примерно 300 лет, в IV-I веках до н. э., а всё это время данную территорию занимали представители цивилизации Наска, примерно соответствующей по уровню развития самому раннему этапу египетский государственности. На досуге наска строили невысокие пирамиды из кирпича-сырца и мумифицировали друг-друга. В рабочее же время копали каналы, занимаясь ирригационным земледелием. То есть, они заведомо располагали интеллектуальными и физическими ресурсами для проведения работ на плоскогорье.

Труднее объяснить зачем наска занимались художественным копанием. И почему именно в такой форме. Очень кстати нетривиальной, ввиду сочетания изобразительных и геометрических элементов. И, к сожалению, ответ на этот вопрос едва ли будет когда-либо получен, так как кроется он в особенностях религиозных воззрений этого народа. Очевидно, создание геоглифов для наска, точно также, как для викингов, саамов, и некоторых североамериканских племён, любивших создавать плоские мегалиты из разложенных по земле камней, являлось деятельностью сакральной. И несло некий магический смысл. Но как теперь узнать, какой именно? Культура этого народа была бесписьменной и сведения о ней не дошли до наших времён даже косвенно, например, через легенды других индейцев.