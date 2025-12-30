Геоглифы Наска: То, что нельзя увидеть на снимках
Геоглифы Наска представляют исключительный научный интерес. Как официальный, так и альтернативный. Ведь, плоский участок пустыни в прибрежной части Перу украшен не только видимыми лишь с воздуха рисунками, — их всего 30, и подобная форма живописи встречается и в других местах, — но и сотнями геометрических фигур, а, главное, сетью прямых линий. Вот такого нигде в мире, кроме Наска, больше нет.
Мучительно задаваться вопросом как, кто и зачем расчертил бесплодный грунт узкими канавами 30 сантиметров глубиной, отбою нет желающих. И как всегда, в случаях, когда «тайна» является надуманной, а ответ хорошо известен, гипотезы объясняющие авторство, механизм создания и назначение геоглифов выдвигаются самые смелые. Но, кстати, о рисунках. Ответ на вопрос, как они были вычерчены, спрятан на самом видном месте — на сделанных с воздуха снимках.
Проблема в том, что он, именно, спрятан.
Так в чём же подвох, вполне вероятно, неумышленный, но чрезвычайно красивый и дающий ошеломляющий эффект? Как обычно, хитрость не в том, что на снимках видно, а в том, чего на них нет.
На снимках нет ничего лишнего, современного, узнаваемого, а значит, позволяющего оценить масштаб и дающего, таким образом, представление о размерах изображения. Дополнительная же информация (при том, абсолютно правдивая), — что рисунки не видны с земли и открылись человечеству лишь благодаря аэрофотосъемке, — как бы, намекает, что размеры рисунков очень велики. Насколько велики? Километры?
Десятки метров. Иногда, геоглифы размером с футбольное поле. Чаще — меньше. По этой причине их нельзя увидеть издали, — с окрестных возвышенностей. Возвышенности достаточно далеко, а рисунки малы.
На какой высоте над футбольным полем нужно находиться, чтобы отчётливо видеть его целиком и руководить рабочими, проводящими разметочные линии? Ну, с высоты роста неудобно. Но, двух-трёх метров более чем достаточно. Какой-то постамент, конечно, нужен.
Кстати, датированы рисунки по остаткам вбивавшихся в линии деревянных свай. Не палок. Это, как раз, были конструкции способные выдержать человека. Количество подобных отверстий, иногда с обломками окаменевшей древесины, достаточно велико. Художник мог руководить работой землекопов с разных точек. И всё прекрасно видел со своей вышки.
Столбы, при взгляде с земли сливающиеся в одну линию, проливают свет и на технику вычерчивания длинных прямых и геометрических фигур. Не вызывает вопросов и авторство геоглифов. Плато расписывалось без спешки и без привлечения большого количества рабочей силы на продолжении примерно 300 лет, в IV-I веках до н. э., а всё это время данную территорию занимали представители цивилизации Наска, примерно соответствующей по уровню развития самому раннему этапу египетский государственности. На досуге наска строили невысокие пирамиды из кирпича-сырца и мумифицировали друг-друга. В рабочее же время копали каналы, занимаясь ирригационным земледелием. То есть, они заведомо располагали интеллектуальными и физическими ресурсами для проведения работ на плоскогорье.
Труднее объяснить зачем наска занимались художественным копанием. И почему именно в такой форме. Очень кстати нетривиальной, ввиду сочетания изобразительных и геометрических элементов. И, к сожалению, ответ на этот вопрос едва ли будет когда-либо получен, так как кроется он в особенностях религиозных воззрений этого народа. Очевидно, создание геоглифов для наска, точно также, как для викингов, саамов, и некоторых североамериканских племён, любивших создавать плоские мегалиты из разложенных по земле камней, являлось деятельностью сакральной. И несло некий магический смысл. Но как теперь узнать, какой именно? Культура этого народа была бесписьменной и сведения о ней не дошли до наших времён даже косвенно, например, через легенды других индейцев.
Комментарий редакции
---
Вывод с философской рефлексией:
Геоглифы Наска — редкий пример загадки, в которой элементарные технические детали (деревянные сваи, умеренные размеры, доступность самих материалов и технологии) соседствуют с неразрешимой загадкой смысла. Это напоминает нам, что человечество склонно идеализировать то, что не может объяснить, хотя иногда ответ гораздо прозаичнее, чем кажутся первые догадки, построенные на впечатлениях с "птичьего полёта". Здесь интересно ключевое напряжение между видимостью и смыслом: увиденное с воздуха производит чудо, но земная перспектива буднична и технична.
С междисциплинарной точки зрения, ситуация напоминает работу современных исследователей искусственного интеллекта: алгоритмы легко создавать, но их внутренний "смысл" часто остается загадкой. Или как в религии — ритуал понятен технически, но вопрос "зачем?" может быть вечным.
В то же время история Наска укореняет нас в осознании того, что многие человеческие поступки — сочетание практики, игры и сакрального. Люди используют свои ресурсы для создания прекрасного, функционального или непонятного для потомков — а будущие поколения гадают, как и зачем это было сделано. Мы склонны идеализировать чужое (и прошлое) "чудо", не замечая, что, возможно, в наших действиях тоже заключено что-то, что не поддаётся рациональному объяснению.
Открытый вопрос:
Если даже при достаточно полном знании техники создания мы никогда не узнаем истинного значения сакральных объектов древности, можем ли мы вообще надеяться понять чужую — или даже свою собственную — глубинную мотивацию? Или сакральность — это всегда то, что прячется за пределами видимого, остается "между строк"?
На этой теме в своё время хорошо заработали журналисты капстран, да и социалистические “дарования”, не наделённые талантом, но щедро одарённые фантазией.
В принципе вреда от этого нет, народ веселят и туристов влекут в наски.
Капиталистических журналистов смело можно назвать если не отцами, то крёстными эзотерики, но они делали это ради денег, а некоторые отечественные эзотерики по социалистической привычке работали за идею.)) Плохо что такой подход с помощью грантов уже попадает в науку, а кое где за рубежом уже и в образование.