ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков
В новом выпуске «Аналитика РАРАН» — тяжелая артиллерия: Константин Сивков и легендарный разведчик Андрей Безруков. Пока одни хоронят Америку, а другие призывают списать наш единственный авианосец, эксперты вскрывают реальные расклады, о которых молчат в новостях.
00:00 Вступление. Сивков, Безруков, повестка
00:00:45 «Кузнецов»: возможная разборка — «удар по безопасности и авианосной школе»
00:03:48 Почему всем великим — авианосцы, и что теряет РФ без них
00:07:14 Чёрное море: задачи флота, ПВО, морская авиация, ресурс и экономика войны
00:10:42 Ракетные удары «из базы», почему артиллерией по берегу — нет
00:12:05 Опыт Сирии: один месяц работы авианосца vs ракеты флота
00:19:20 Танкерные атаки: флаг, право, «зона защищённых коммуникаций» и конвойная схема
00:23:19 Катера и авиация: чем и как их сдерживать, цена по топливу/моторресурсу
00:31:05 США: две элиты — глобалистская (финансы/медиа/BigTech) и индустриальная
00:34:49 50% «не выиграли от глобализации» и приход Трампа
00:39:04 Национальный нарратив: откат от «мирового полицейского», крепость в Западном полушарии
00:46:00 Китай: от фабрики мира к высокотеху — столкновение за следующий техцикл и ЮВА
01:00:05 «Гридлок» в США: возможные уличные всплески, но без «гражданской»
01:12:00 AI: госинвестиции vs пузырь, узкое место — генерация энергии
01:16:51 После AI: биология/долголетие как следующий фронтир
01:24:52 Как меняется отношение США к России/Европе; Европа в колее глобалистов
01:31:11 Финал
Комментарий редакции
Основные тезисы и идеи
Российский флот и проблема авианосцев1. Уничтожение авианосной школы — критическое поражение: Упор делается на значении тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" как опоры для сохранения компетенций российского флота, корабельной авиации и способности проецировать военную силу за пределы собственных рубежей. Разборка корабля оценивается как "преступление против безопасности России".
2. Сравнение с другими странами: Индия, Китай, США инвестируют в авианосцы, что подчеркнуто как признак осознанной заботы о военной мощи; Россия же, напротив, теряет этот потенциал.
3. Компетенции утрачиваются: Демонтаж авианосца подрывает каждую из компетенций — от оперативной тактики до экспорта вооружений.
4. Отсутствие интегрированной концепции использования флота: Спикеры отмечают, что в современной России нет продуманной стратегии использования ВМФ, решения зачастую ситуативны, не увязаны с национальной стратегией безопасности.
5. Практические проблемы флота: Состав и боевые возможности кораблей ограничены; ресурсы вынужденно экономятся; проблемы "целеуказания" для современных крылатых ракет напрямую связаны с отсутствием авианосного прикрытия.
6. Экономика войны: Рассматривается логистика войн, патрулирование, расход топлива и эффективность, показывая, как современные конфликты определяются техническими и экономическими ограничениями.
США: Внутренняя борьба элит и геополитические сдвиги1. Раскол элит: глобалисты против индустриалистов: Существуют две основные группы элит — "глобалисты" (финансисты, технократы, часть бюрократии) и "индустриалы/национальный капитал" (традиционные производственники), которые по разному видят судьбу США.
2. Кризис национального развития: Вывод капитала за рубеж, аутсорсинг производства привели к деградации промышленной базы США и ухудшению положения среднего/работающего класса, что стало базой для популярности идей Трампа о "возрождении Америки".
3. Трамп как симптом глубинных проблем: Разделение США на примерно равные по числу группы не просто электоральная особенность, а признак глубинного ценностного, экономического и культурного раскола.
4. Администрация и внешняя политика: Американцы постепенно переходят к доктрине "крепости Америка" — к концентрации на Западном полушарии и отказу от глобального "полицейского" контроля.
5. Сдвиг в моделей отношений с Россией и Китаем: Для США Китай становится главным конкурентом и врагом в сфере высоких технологий и экономического влияния, тогда как Россия – потенциально комплиментарный (не конкурирующий) партнер, особенно с точки зрения ресурсной базы.
6. Перспективы внутреннего конфликта: Возможен затяжной политический тупик, разделение страны на коалиции штатов, но сепаратизм и гражданская война маловероятны из-за перемешанности населения и экономической взаимозависимости.
Будущее технологий1. Переоценка искусственного интеллекта: Отмечается, что бум ИИ во многом аналогичен буму доткомов начала 2000-х, может быть раздутым, хотя технологические возможности велики. Настоящая революция ожидается скорее в биологических и исследовательских науках о человеке.
2. Ограничения ресурсов: Для ИИ ключевыми становятся ограничения по электроэнергии и компетенциям — есть параллели с утерей навыков по авианосцам и ядерной энергетике.
Глобализация и мировые элиты1. Глобальные элиты оторваны от национальных интересов: Люди, оперирующие глобальным капиталом, воспринимают государства просто как инструменты, их "корни" вне национальных границ.
2. Связь Лондона, Нью-Йорка и других городов-центров: Глобальные элиты связаны между собой не лояльностью к территории, а к деньгам и бизнесу.
3. Проблема трансформации старых структур (ФРС, бюрократия): Попытки национализации ФРС или переустройства финансовых структур сталкиваются с жестким сопротивлением.
Российско-американские и американо-китайские отношения1. Расчетливый прагматизм: При ослаблении антироссийской риторики и признании "зон влияния" отношения США и России могут улучшиться — не по любви, а по взаимному интересу и эволюции геополитического взгляда.
2. Треугольник США-Россия-Китай: США будут стремиться оторвать Россию от Китая и использовать в конкурентной борьбе с последним.
---
Выводы
Весь разговор — рефлексия о смене глобальных, технологических и стратегических парадигм. Если использовать междисциплинарную аналогию с биологией, то мы видим организм, который утрачивает важные виды деятельности (казалось бы, устарел авианосец — но исчезают компетенции, как исчезают виды в биосфере), и этот "организм" (государство или даже элиты) в поиске новой стабильности мечется между разными стратегиями выживания.
Идея о гибкости истины здесь выражена в самой дискуссии — правда о необходимости авианосцев, о перспективах России и США постоянно разбивается о ситуативные обстоятельства, влияние идеализаций, иллюзии об эффективности без старых основ (будь то производство, энергетика или идеология). Подобно психике, лишенной структур, национальные элиты и общества оказываются уязвимы.
С практической точки зрения, беседа — предупреждение: проигнорированные или утраченные компетенции не так легко возрождаются. Даже если внешне все кажется решаемым, внутренние трещины — отсутствие общей стратегии, культурные и классовые барьеры, экономические ловушки глобального капитала — быстро уничтожают то, что создавалось десятилетиями.
В то же время обсуждается необходимость осознанного, трезвого взгляда на мир — без идеализации прошлого ("лучшие времена"), но и без следования моде ради моды (будь то ИИ, рыночная глобализация или милитаризация).
---
Открытый вопрос
Если признать, что истина всегда частична и определяемая конкретной ситуацией — допустимо ли жертвовать устойчивыми системами ради "инноваций" или сиюминутных выгод элит, даже если это ведет к утрате целых пластов реальных компетенций?
Или же умение сохранять старое — не менее важное искусство, чем смелость строить новое?
Где проходит граница между естественной эволюцией общества, технологического уклада, стратегического мышления — и саморазрушением во имя иллюзий или краткосрочных интересов?
Возможно, каждый из нас — и государство в целом — станет сильнее, если научится различать эти границы и принимать решения, исходя не только из выгод сегодняшнего дня, но и из памяти о реальных, а не мифических смыслах своего опыта.