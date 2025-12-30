Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

В новом выпуске «Аналитика РАРАН» — тяжелая артиллерия: Константин Сивков и легендарный разведчик Андрей Безруков. Пока одни хоронят Америку, а другие призывают списать наш единственный авианосец, эксперты вскрывают реальные расклады, о которых молчат в новостях.

00:00 Вступление. Сивков, Безруков, повестка

00:00:45 «Кузнецов»: возможная разборка — «удар по безопасности и авианосной школе»

00:03:48 Почему всем великим — авианосцы, и что теряет РФ без них

00:07:14 Чёрное море: задачи флота, ПВО, морская авиация, ресурс и экономика войны

00:10:42 Ракетные удары «из базы», почему артиллерией по берегу — нет

00:12:05 Опыт Сирии: один месяц работы авианосца vs ракеты флота

00:19:20 Танкерные атаки: флаг, право, «зона защищённых коммуникаций» и конвойная схема

00:23:19 Катера и авиация: чем и как их сдерживать, цена по топливу/моторресурсу

00:31:05 США: две элиты — глобалистская (финансы/медиа/BigTech) и индустриальная

00:34:49 50% «не выиграли от глобализации» и приход Трампа

00:39:04 Национальный нарратив: откат от «мирового полицейского», крепость в Западном полушарии

00:46:00 Китай: от фабрики мира к высокотеху — столкновение за следующий техцикл и ЮВА

01:00:05 «Гридлок» в США: возможные уличные всплески, но без «гражданской»

01:12:00 AI: госинвестиции vs пузырь, узкое место — генерация энергии

01:16:51 После AI: биология/долголетие как следующий фронтир

01:24:52 Как меняется отношение США к России/Европе; Европа в колее глобалистов

01:31:11 Финал

