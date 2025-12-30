Экономические итоги 2025 // Комолов & Абдулов. Числа года
Экономические итоги 2025 года подводят Рафаэль Абдулов и Олег Комолов. Минэк уже понизил прогноз роста ВВП на 2025 год до 1,0% (с 2,5% весной). В разрезе отраслей картинка депрессивная: добыча, энергетика и водоснабжение ушли в минус, автопром провалился на −23,6%, просели оптовая торговля и транспортная логистика. В плюсе сельское хозяйство, ритейл, ВПК и банковский сектор. И отдельный штрих к портрету экономики высокой ставки: у топ-менеджеров и связанных структур возникает “пассивная рента” на процентах по вкладам в своих же банках.
Группа в ВК: https://vk.com/prostye_chisla
Канал в Telegram: https://t.me/primenumbers2021
Аудиоподкасты доступны по поиску «Простые числа» в Google Подкастах, Spotify, Apple Podcasts и Яндекс.Музыка
Для других приложений: https://feeds.feedburner.com/prime-numbers
Поддержать редакцию можно здесь:
Boosty: https://boosty.to/primenumbers
Карта Сбер: 4276 3801 3852 5931 (Константин К.)
Юmoney (Яндекс.Деньги): https://yoomoney.ru/to/4100111195023055
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4Cap1xVy2waDXfzM5ka6lg/join
Patreon: https://www.patreon.com/primenumbers
Sponsr: https://sponsr.ru/primenumbers/
Криптокошельки:
BTC (Bitcoin): bc1q6mx7crn7a3rvualp0ractm2mhl9ek39gvde8sd
ETH (Ethereum): 0x42F43cBB12d9DDfE60bd6B4910FA611CEd29d96d
USDT (Ethereum): 0x42F43cBB12d9DDfE60bd6B4910FA611CEd29d96d
USDT (Tron): TUxWzjc4aatZ5utiWzTFAbgJysPmeY2VTu
LTC (Litecoin): ltc1qppcee4c5e7yg0r3uq0hz4xjye0pgq2nlypc4s6
Комментарий редакции
1. Экономическое положение России в конце 2025 года.
- Наблюдается переход от «перегрева» экономики к стагнации и частичной рецессии.
- Официальный рост ВВП за год гораздо ниже прогнозируемого: 1% вместо предполагаемых 2,5%.
- Существенное падение прибыли по ключевым отраслям – с 30 до 21,5 трлн рублей за год.
2. Кризис в ключевых секторах:
- Наибольшие проблемы – в экспортных (валютообразующих) отраслях: добыче нефти, газа, угля. Причины – падение мировых цен и санкции.
- В нефтегазовом секторе резкое падение доходов; доходы от нефти частично смещаются на сборы с граждан (НДС становится основным источником бюджета).
- Автопром терпит колоссальные убытки даже с мерами господдержки – протекционизм приводит больше к росту цен и снижению качества, чем к развитию.
3. Протекционизм и его недостатки:
- Полумеры протекционизма, без комплексной промышленной политики и чётких обязательств для бенефициаров, приводят к издержкам для потребителей и застою отраслей.
- Сравнение с южнокорейским опытом: там господдержка сочеталась с требованиями захвата глобальных рынков; в России рынки замкнуты, а требований к качеству и экспансии нет.
4. Дефицит бюджета и рост долговой нагрузки:
- Ожидается структурный дефицит бюджета до 2040-х годов; расходы на обслуживание долга могут съедать до трети доходов бюджета.
- Повышается налоговая нагрузка на граждан: рост НДС, новые сборы на электронику, акцизы, технологические сборы.
- Усилия по легализации экономики (борьба с теневым сектором, объединение баз данных, ужесточение контроля за наличностью) приведут к росту цен.
5. Банковская система как бенефициар текущей политики:
- Банки получают рекордные прибыли на фоне высоких ставок и растущего госдолга, при этом дополнительные налоги на сверхприбыли отказываются вводить.
- Монополизация сектора: 86% доходов сосредоточено в десятке крупнейших банков, но вторгаются новые цифровые игроки с маркетплейсов (Яндекс, Озон, Wildberries).
- Топ-менеджмент банков получает многомиллионные бонусы, зачастую используя внутренние возможности высоких ставок для собственного обогащения.
6. Ухудшение положения простых граждан:
- Государство последовательно перекладывает издержки дефицита бюджета на граждан; реальные доходы падают.
- Действия по легализации экономики (борьба с обналом, уходом от налогов через маркетплейсы и серые схемы) дополнительно поднимают стоимость товаров для конечного потребителя.
- Ослабление социальной поддержки: сокращение социальных статей бюджета, усиление фискального давления, замедление экономической активности.
7. Отрицательные изменения в образовании:
- Сокращение числа поступающих в вузы, уменьшение даже платных мест, для закрытия дефицита рабочих рук – фокус сдвигается на техникумы и колледжи.
- Для молодых специалистов принудительное распределение, что подаётся как возвращение к советскому опыту, но без соответствующих гарантий и поддержки.
- Такая политика ограничивает горизонты для молодежи и подрывает предпосылки для технологических прорывов.
8. Перспективы и общий настрой:
- Авторы признают, что тектонических позитивных сдвигов в 2026 году не ожидается.
- Потенциальное окончание военных действий на Украине называют наиболее возможным позитивным фактором для людей и экономики.
- Подчёркивается: улучшения должны исходить не "сверху", а из просвещения и единства самих граждан.
---
Вывод и философское осмысление:
В этом подробном и достаточно пессимистичном анализе российской экономики последовательно демонстрируются противоречия текущей модели – между риторикой "стабильности" и реальными тенденциями деградации основных индустрий, упрощением государственного управления до налогово-административного давления, стремлением к "импортозамещению", не подкреплённому системной поддержкой развития.
Особо выделяется "иллюзия роста" и мнимой устойчивости: всё большее количество рисков и потерь маскируется административными методами, однако за этим стоит отчуждение большинства граждан (носителей "реальной экономики") от плодов экономического роста. Банки и монополии процветают не потому, что они создают добавленную стоимость, а за счёт перераспределения средств от снижающегося благосостояния основной массы населения.
Авторский подход скептичен к идеализации "возврата к советским методам" или слепой веры в ужесточение финансовой дисциплины как рецепт. Подчёркивается историческая слепота: попытка объединить несовместимые элементы – директивно-командные методы и рыночную прибыльную логику – влечёт только углубление структурных перекосов и блокирует механизмы для подлинного технологического и гуманитарного роста.
С точки зрения философии истории, мы видим проявление вечной дилеммы: система, долгое время избегающая признавать свои слабые места (или перекладывающая ответственность на "внешнего врага" и "внешние обстоятельства"), в итоге только усиливает внутренние противоречия и стратификацию общества. Как отмечают участники дискуссии, настоящее обновление возможно лишь при осознании субъектности каждого – когда просвещение масс и ощущение сопричастности начинают преобладать над моделью "отчужденного ожидания".
Практический итог: простым людям предлагается держать курс на самообразование, осознанность, солидарность — вместо пассивного ожидания "лучших времен" или прихода "мессии" сверху. Это жизнеспособное, хоть и нелёгкое, направление внутренней работы и объединения, особенно в эпоху усиливающейся цифровой и экономической несвободы.
---
Открытый вопрос для дальнейших размышлений:
Если экономическая и социальная система последовательно перераспределяет ресурсы в пользу финансового капитала и крупных монополий, а роль простого человека – всё больше сводится к источнику налогов и сборов, то возможно ли внутри такой системы достичь подлинного обновления без радикального пересмотра её фундаментальных принципов? Или историческая спираль, в которой иллюзии развития сменяются разочарованием и новым циклом рестрикций, есть необходимая стадия взросления для любого социума, прежде чем он переосмыслит собственные цели, ценности и предназначение?