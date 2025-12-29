Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Фёдор Лисицын разбирает книгу Михаила Генштейна «Небесные знамения». Мы привыкли смеяться над «летающими тарелками», но веками то, что происходило в небе, определяло судьбы империй.

00:00 Введение: книга, издание «Теон», много иллюстраций

00:44 Уфология как исследование, а не только сенсация

02:22 Историческая рамка: от Рима до XIX века

04:19 Почему почти без XX–XXI вв.; фрагментарность и подделки

05:18 Джебель-Бакальская стела и «НЛО» Тутмоса III: перевод vs метеорит

08:14 Как критиковать источники: неточности, двусмысленности

08:59 Что внутри: панорама знамений + приложение с доп. кейсами

10:49 Пресса XIX века: «свечения над Бостоном» и жёлтый светофильтр

12:20 Достоверность свидетеля: фермер Исаак Веньич (Джефферсон)

12:46 Море и огни: наблюдения экипажей и пассажиров

13:20 Феодосия, 1887: «огненный крест» в Чёрном море (барон Фитингов)

14:20 Парад и облако «как Джордж Вашингтон»

16:16 Метод автора: объективность, отметка возможных выдумок

17:48 Битва при Иври: гром, огонь, «фигуры в облаках», белый плюмаж

21:08 Тридцатилетняя война: знамения у обеих сторон, религия и жестокость

24:56 Мормонизм: оптические явления и «явление ангелов»

25:56 Вифлеемская звезда, крестовые походы, «знамения» в войнах

26:46 Полярное сияние в средних широтах: «горит Лондон?»

27:44 Пожар Лондона 1666, Ньютон и «наказание за грехи»

28:34 Знамения как пропаганда; к концу XIX века — уже и прожекторы

28:58 Первая мировая: «иконография победы» и проекции в небе

30:38 Посольский приказ (1665–1666): «тысячи звёзд» и прогнозы

32:21 Украина XVII века: предсказания vs реальная политика

33:43 Слухи вместо наблюдений: «женщина с книгой» и «слова на облаках»

34:24 Итог: кому читать и зачем; редкое, богато иллюстрированное издание

