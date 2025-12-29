Стареющая цивилизация, или Есть ли у будущего позитивный сценарий | Боглаев | Голомолзин
Владимир Николаевич Боглаев, генеральный директор АО «ЧЛМЗ», экономист и общественный деятель, и Сергей Иванович Голомолзин, геолог, координатор Проекта ЭРА – об образе будущего. Какой из существующих глобальных проектов победит и сколько миллионов жизней будет стоить эта победа? Какими будут границы будущего мира, и какое место будет у России в новом мироустройстве? Как стоит переводить слово «апокалипсис»: «катастрофа», «откровение» или может быть «обновление»?
Поиск ответов на экзистенциальные вопросы требует от человечества сосредоточенности, труда и… недюжинного оптимизма. Уже сегодня.
Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко
Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth
Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m
Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology
#ВладимирБоглаев #СергейГоломолзин #ЕленаАверченко #ТочкаСборки
Комментарий редакции
1. Проблематика цивилизационного развития:
Собеседники рассуждают о текущем этапе развития мировой цивилизации, сопоставляют его со стадией старения организма. Аналогия производится между жизненным циклом человека (детство — зрелость — старость) и этапами истории цивилизации. Современное общество характеризуется как "стареющее", причем не только по демографическим параметрам, но и по снижению общего мотивационного потенциала, желанию к развитию и созиданию.
2. Многообразие сценариев будущего:
Существует целый ряд глобальных проектов и сценариев будущего (условно "еврейский", "ватиканский", "китайский" и др.), за которые идет борьба. Каждый проект поддерживается колоссальными ресурсами и верой его адептов в то, что именно их путь — верный. Спикеры подчеркивают, что в истории нет единого предначертанного пути, а глобальная трансформация может протекать по разным "сценариям".
3. Критика догматизма и национальной исключительности:
Нация и государство как формы устройства человечества рассматриваются как относительно недавние и условные явления. Границы, разделяющие "русских" от "украинцев", "белорусов" и других, носят во многом искусственный и волюнтаристский характер. Так же — и с "борьбой сценариев", каждый из которых стремится к доминированию.
4. Цикличность и аналогии с природой:
Вглядываясь в историю жизни на Земле, геологический взгляд показывает: любые крупные перемены, трансформации или вымирания происходили не по "ведомому сценарию", а вследствие сложных, часто катастрофических факторов. Человеческая цивилизация занимает ничтожное по времени место на шкале эволюции, и наше ощущение собственной исключительности часто преувеличено.
5. Пессимизм и поиски позитива:
Боглаев осторожно критикует веру в радикально позитивный и безболезненный сценарий перехода к "новому порядку". Рождение "новых миров" часто сопряжено с муками — личными или историческими. Спор о том, способна ли "молодая часть" населения вдохнуть новую жизнь в цивилизацию, открывает вопрос: достаточно ли у молодежи силы и мотивации для созидательного прорыва, либо уже "молодая кровь" заражена "старостью" эпохи?
6. Гипотеза о "ноосфере" и смысле жизни:
Боглаев выдвигает идею о "мыслищей планете" (в духе Вернадского), где люди — лишь элементы большего процесса осознания. Но ни отдельный человек, ни отдельная нация не имеют решающего значения для эволюции планеты или Вселенной. Природа, или возможно некая сверхсистема, определяет движение цивилизации, а человеку лишь "дается роль" в этом процессе.
7. Осознанность и человеческий вклад:
Несмотря на всеобщий пессимизм, акцент делается на том, что каждый человек и каждое поколение могут постараться сделать свою стареющую цивилизацию "доброй старушкой", а не злобной. Главное — не опускать руки, сохранять интерес, искать и поддерживать смысл жизни, даже когда кажется, что крупные тренды не в нашу пользу.
8. Практицизм против лозунгов:
Боглаев скептически относится к разговору в терминах "альтернативного сценария": для подлинной трансформации мало намерений — необходимы ресурсы, конкретные действия, долгосрочные планы, финансовое подкрепление. Иначе речь скатывается к пустым декларациям.
9. Вопрос о "для чего" и смысле продолжения:
В центре дискуссии возникает вопрос: а для чего, собственно, продолжать жизнь и цивилизацию? Мотив "жить ради жизни" — слишком поверхностен, он требует наполнения содержанием и смыслом, выходящим за рамки индивидуального выживания или простого биологического продолжения рода.
Вывод:
В этом обсуждении проводится мысль, что цивилизация подошла к стадии исторической "старости", наполненной внутренним кризисом, демотивацией и ощущением надвигающегося порога. Аналогии из биологии, геологии, истории подчеркивают: перемены неизбежны и зачастую сопряжены со страданиями, но и открывают возможность зарождения качественно нового. Спор о позитивном сценарии сводится не к апелляции к молодости или лозунгам, а к вопросу о смысле — индивидуальном и коллективном. Может ли человечество пройти переход не как "злобная старушка", а как "заботливая бабушка", передающая тепло и знания новому витку эволюции? Такой исход требует осознанности, внутренней дисциплины, нацеленности не только на выживание, но и на созидание, несмотря на внешние кризисы.
Однако, как справедливо отмечают участники, истина и "позитивный сценарий" не предначертаны; исторический процесс подчиняется множеству факторов и превышает масштабы индивидуального опыта. Важно сохранять осознание своей ограниченности, избегать иллюзий и идеализаций, но не терять интереса к жизни, творчеству и поиску смысла.
Открытый вопрос для размышления:
Если цивилизация действительно стареет и движется к порогу перемен — можем ли мы повлиять на качество этого перехода личной осознанностью и коллективной мудростью? Или смысл индивидуальных и общих усилий всегда растворяется в бесконечном потоке истории, где каждый этап лишь часть более крупного цикла?