Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Творчество

Стареющая цивилизация, или Есть ли у будущего позитивный сценарий | Боглаев | Голомолзин

23 0
Переслано от: Точка Сборки

Владимир Николаевич Боглаев, генеральный директор АО «ЧЛМЗ», экономист и общественный деятель, и Сергей Иванович Голомолзин, геолог, координатор Проекта ЭРА – об образе будущего. Какой из существующих глобальных проектов победит и сколько миллионов жизней будет стоить эта победа? Какими будут границы будущего мира, и какое место будет у России в новом мироустройстве? Как стоит переводить слово «апокалипсис»: «катастрофа», «откровение» или может быть «обновление»?

Поиск ответов на экзистенциальные вопросы требует от человечества сосредоточенности, труда и… недюжинного оптимизма. Уже сегодня.

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко

Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth

Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

#ВладимирБоглаев #СергейГоломолзин #ЕленаАверченко #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Ключевые идеи и тезисы обсуждения:

1. Проблематика цивилизационного развития:
Собеседники рассуждают о текущем этапе развития мировой цивилизации, сопоставляют его со стадией старения организма. Аналогия производится между жизненным циклом человека (детство — зрелость — старость) и этапами истории цивилизации. Современное общество характеризуется как "стареющее", причем не только по демографическим параметрам, но и по снижению общего мотивационного потенциала, желанию к развитию и созиданию.

2. Многообразие сценариев будущего:
Существует целый ряд глобальных проектов и сценариев будущего (условно "еврейский", "ватиканский", "китайский" и др.), за которые идет борьба. Каждый проект поддерживается колоссальными ресурсами и верой его адептов в то, что именно их путь — верный. Спикеры подчеркивают, что в истории нет единого предначертанного пути, а глобальная трансформация может протекать по разным "сценариям".

3. Критика догматизма и национальной исключительности:
Нация и государство как формы устройства человечества рассматриваются как относительно недавние и условные явления. Границы, разделяющие "русских" от "украинцев", "белорусов" и других, носят во многом искусственный и волюнтаристский характер. Так же — и с "борьбой сценариев", каждый из которых стремится к доминированию.

4. Цикличность и аналогии с природой:
Вглядываясь в историю жизни на Земле, геологический взгляд показывает: любые крупные перемены, трансформации или вымирания происходили не по "ведомому сценарию", а вследствие сложных, часто катастрофических факторов. Человеческая цивилизация занимает ничтожное по времени место на шкале эволюции, и наше ощущение собственной исключительности часто преувеличено.

5. Пессимизм и поиски позитива:
Боглаев осторожно критикует веру в радикально позитивный и безболезненный сценарий перехода к "новому порядку". Рождение "новых миров" часто сопряжено с муками — личными или историческими. Спор о том, способна ли "молодая часть" населения вдохнуть новую жизнь в цивилизацию, открывает вопрос: достаточно ли у молодежи силы и мотивации для созидательного прорыва, либо уже "молодая кровь" заражена "старостью" эпохи?

6. Гипотеза о "ноосфере" и смысле жизни:
Боглаев выдвигает идею о "мыслищей планете" (в духе Вернадского), где люди — лишь элементы большего процесса осознания. Но ни отдельный человек, ни отдельная нация не имеют решающего значения для эволюции планеты или Вселенной. Природа, или возможно некая сверхсистема, определяет движение цивилизации, а человеку лишь "дается роль" в этом процессе.

7. Осознанность и человеческий вклад:
Несмотря на всеобщий пессимизм, акцент делается на том, что каждый человек и каждое поколение могут постараться сделать свою стареющую цивилизацию "доброй старушкой", а не злобной. Главное — не опускать руки, сохранять интерес, искать и поддерживать смысл жизни, даже когда кажется, что крупные тренды не в нашу пользу.

8. Практицизм против лозунгов:
Боглаев скептически относится к разговору в терминах "альтернативного сценария": для подлинной трансформации мало намерений — необходимы ресурсы, конкретные действия, долгосрочные планы, финансовое подкрепление. Иначе речь скатывается к пустым декларациям.

9. Вопрос о "для чего" и смысле продолжения:
В центре дискуссии возникает вопрос: а для чего, собственно, продолжать жизнь и цивилизацию? Мотив "жить ради жизни" — слишком поверхностен, он требует наполнения содержанием и смыслом, выходящим за рамки индивидуального выживания или простого биологического продолжения рода.

Вывод:

В этом обсуждении проводится мысль, что цивилизация подошла к стадии исторической "старости", наполненной внутренним кризисом, демотивацией и ощущением надвигающегося порога. Аналогии из биологии, геологии, истории подчеркивают: перемены неизбежны и зачастую сопряжены со страданиями, но и открывают возможность зарождения качественно нового. Спор о позитивном сценарии сводится не к апелляции к молодости или лозунгам, а к вопросу о смысле — индивидуальном и коллективном. Может ли человечество пройти переход не как "злобная старушка", а как "заботливая бабушка", передающая тепло и знания новому витку эволюции? Такой исход требует осознанности, внутренней дисциплины, нацеленности не только на выживание, но и на созидание, несмотря на внешние кризисы.

Однако, как справедливо отмечают участники, истина и "позитивный сценарий" не предначертаны; исторический процесс подчиняется множеству факторов и превышает масштабы индивидуального опыта. Важно сохранять осознание своей ограниченности, избегать иллюзий и идеализаций, но не терять интереса к жизни, творчеству и поиску смысла.

Открытый вопрос для размышления:
Если цивилизация действительно стареет и движется к порогу перемен — можем ли мы повлиять на качество этого перехода личной осознанностью и коллективной мудростью? Или смысл индивидуальных и общих усилий всегда растворяется в бесконечном потоке истории, где каждый этап лишь часть более крупного цикла?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/d7411381b24251c14d3cbc5e851566dd/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Обращение инициативной группы «Будущее России»
Захар Прилепин: «Ушёл на фронт, забыв полить цветок…»
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
Спонтанная остановка возрастных изменений
Прививка - "просто укольчик" или потеря иммунитета?!
Свободная энергия или почему рабам она не доступна
Счастливый дитёнок: без запар и пелёнок!
УПРЕЖДАЮЩИЕ СТРАТЕГИИ В РАЗРУШЕНИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО НАСИЛИЯ! Часть-1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru