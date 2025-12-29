Владимир Николаевич Боглаев, генеральный директор АО «ЧЛМЗ», экономист и общественный деятель, и Сергей Иванович Голомолзин, геолог, координатор Проекта ЭРА – об образе будущего. Какой из существующих глобальных проектов победит и сколько миллионов жизней будет стоить эта победа? Какими будут границы будущего мира, и какое место будет у России в новом мироустройстве? Как стоит переводить слово «апокалипсис»: «катастрофа», «откровение» или может быть «обновление»?

Поиск ответов на экзистенциальные вопросы требует от человечества сосредоточенности, труда и… недюжинного оптимизма. Уже сегодня.

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко

Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth

Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point

Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

#ВладимирБоглаев #СергейГоломолзин #ЕленаАверченко #ТочкаСборки