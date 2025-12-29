Сакральная геометрия.
Комментарий редакции
1. О сакральной геометрии и контексте символов
- Автор противопоставляет "разоблачительную" сферу исторических мифов и фантазий занятию строгой математикой, настаивая на том, что математика проверяема, а результаты — воспроизводимы, в отличие от истории.
- Вместо привычной декартовой (ортогональной) системы координат и привычных прямых углов у предков якобы применялась другая схема, основанная на четырех плоскостях и октайдерных (октаэдральных/тетраэдральных) формах.
- Автор указывает на особые углы (например, 70°32’), которые практически забыты современной наукой, намекая на существование иной системы измерения пространства, возможно даже утраченной формы меры углов.
- Подчеркивается, что многие сакральные символы утеряли практический смысл и превратились в фетиши, а их истинная функция и значения скрыты или утеряны, часто сознательно.
2. Взаимосвязь геометрии, природных процессов и символики
- Через наблюдение над волновыми колебаниями (например, капли ртути в акустическом поле) автор выявляет, что объемные формы колебаний соответственны сложным многогранникам, и особенно часто — тетраэдрам, октаэдрам и их комбинациям (звёздчатый октаэдр).
- Символы, как фрагменты проекций этих объемных форм, "украшали" геральдику и предметы быта; их форма — не случайна, а связана с законами природы, которые "проецируются" в понятные человеческому глазу образы.
- Рассматривается мысль, что геральдические (и мистические) символы — это двухмерные срезы или отображения сложных трёхмерных (или даже более многомерных) динамик — колебаний неких "надпланетных" волн.
3. Критика редукции символов до фетишей
- Автор акцентирует внимание на том, как современные общества утратили связь с изначальным, функциональным смыслом сакральных символов, оставив лишь оболочку, украшение или даже предмет манипуляции.
- Такая редукция ведет к каргокульту — искажённому воспроизводству внешних форм без содержания, что проявляется и в ювелирных украшениях, и в политике, и в массовой культуре.
- Затрагивается и проблема власти и сакральности: те, кто владел (или завладел) реальными технологиями, скрыли их суть, оставив остальным только знаки, введя в заблуждение, чтобы держать в неведении.
4. Сакральная геометрия как структурная основа природы
- Природа, по мнению автора, по большей части организована не по ортогональной (декартовой) логике, а по логике сложных многогранников (тетраэдра, октаэдра и их композиций). В качестве доказательства — ни кубическую, ни прямоугольную форму колебательной волны в природе не увидеть.
- Даже распространение волновых процессов представлено не как свободно-изотропное (во всех направлениях), а как подчиняющееся особым геометрическим законам передачи, отражения, суперпозиции.
- Математическая и фольклорная символика, древние орнаменты, геральдика, резьба по дереву и архитектурные элементы предполагаются как производные реальных структурных закономерностей "энергетического пространства".
5. Геральдические символы, власть и утеря знания
- Символика на гербах, монетах, знаках, архитектуре, по мысли лектора, является не столько "украшением", сколько реальным идентификатором доступа к некогда доступной системе управления природными силами (волн, энергий).
- С течением времени доступ к "сердцу" этих сил был потерян или захвачен, и дальше — закреплен через новые властные идентичности, из которых вытекали новые (или полузабытые) формы контроля.
- Луговое наблюдение — несмотря на массовое производство отмеченных "знаков", их суть всё более становится недоступной простому человеку, превращаясь в повод для гордости, поклонения или национального тщеславия.
6. Мысли о цикличности и утрате, о предательстве традиции
- Рассматривается механизм постепенной утраты или сокрытия знания (через модификацию систем мер, смену языков, переписывание историй), и как эти процессы соотносятся с глобальными переломами — социальными, технологическими, катастрофическими.
- Автор метафорически сравнивает сердце планеты с энергетической системой, которой когда-то управляли или пользовались, а теперь оно "украдено", и человечество живёт лишь с ритуальными осколками.
7. Артефакты, орнамент, и современность
- Через примеры старых обоев, орнамента и украшений из прошлых эпох высказана догадка, что когда-то формы орнамента были не просто художественными мотивами, а схемами взаимодействия с реальными процессами, возможно энергетическими или даже метафизическими.
- Современное научное знание частично воспроизводит древние закономерности, хотя во многом искажено или "разделено на трети правды", и оборачивается в лучшем случае в декоративные практики.
8. Исторические сдвиги и актуальные вызовы
- Проведен краткий экскурс в историю смены эпох, катастроф, войн, революций, как смены "режимов доступа" к сакральному знанию и попыток его реставрации или подмены.
- Затрагивается современность и "кризис украденного сердца" — идея, что очередной исторический перелом не минуем, потому что текущая система контроля и манипуляции близка к системному кризису.
9. Финальные размышления
- Автор проводит аналогии с классической литературой (Данка, "вырывающее сердце") и указывает на символическое повторение этих тем в современной действительности.
- Приведён призыв к осознанию необходимости вернуть "сердце планеты" на своё место — не как мистический фетиш, а как реально работающую структуру, гармонизирующую жизнь общества.
- Однако реальное участие большинства маловероятно из-за ограниченности познания, массового невежества, пассивности, что ведет к повторению истории — очередному "вышиванию крестиком" символов утерянных смыслов.
Выводы (рефлексивные и практические):
- Центральный тезис лекции — сакральная символика, геометрия и орнамент — не просто культурное наследие или украшение, а следы/остатки реальных, некогда доступных способов восприятия, структурирования и управления миром, частью которых были и волновые, и геометрические, и энергетические представления.
- Современное общество утратило и/или было лишено доступа к этому знанию, а его остатки интегрированы в фетиши, модные тренды, политические эмблемы и даже научные "остаточные формулы".
- Показана связь между утратой знания ("украденным сердцем") и социально-политическими катастрофами, а также институтами власти — утеря источника гармонии ведет к разладу, войнам, манипуляциям.
- Попытка вернуть утерянный смысл требует не столько борьбы или реставрации старых форм, сколько глубокого понимания природы вещей и формирования нового этического и мировоззренческого основания.
- Природа истины в освещаемом вопросе предстаёт как многоуровневая и динамичная: есть "объективное ядро" (геометрические законы, волновая структура мира), но доступ к нему носит исторически-психологически обусловленный и фрагментарный характер. Людям свойственно фиксироваться на проекциях, образах, идеалах, тогда как полнота понимания требует синтетического взгляда и междисциплинарного подхода.
- Соблазн кланяться символу вместо сути — искажение истины через коллективные иллюзии, каргокульт и фетишизацию, что приводит к повторяемости ошибок истории.
- В конечном счёте, истинная гармония — в умении видеть за символом структуру, за фетишем — функцию, за мифом — практическое основание, и в отказе от идеализации/сентиментализации прошлого ради поиска сути, способной служить настоящему и будущему.
Открытый вопрос для размышления:
Мы склонны воспринимать и повторять символические формы, зачастую даже не осознавая их изначального значения, восхищаясь их "сакральностью" или мистическим ореолом, — но способны ли мы заново научиться видеть за ними реальную структуру, функциональное основание и принципы гармонизации жизни? Не является ли задача каждого ищущего — самостоятельно выстроить "мост" между символом и сердцем вещей, между многогранной правдой прошлого и вызовами настоящего?
Народный орнамент впервые в Мире был размещён на флаге Белорусской ССР (Ныне Республика Беларусь).
Найдите информацию, что означает этот орнамент.
“Белоруссия это оберег России”.
М Задорнов.
Полностью с ним согласен.
П.С.Правда с этим несогласны БЧ поцриоты.