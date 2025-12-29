Главная » Видео, История, Мировоззрение

Новый год в кругу ведьм. Учимся праздновать правильно / Ксения Чепикова и Егор Яковлев

Что делают ведьмы под Новый год? И почему именно двенадцать ночей между Рождеством и Крещением считаются временем разгула нечисти? В этом выпуске Егор Яковлев и Ксения Чипикова продолжают цикл о ведьмах, исследуя, чем занимались тёмные силы на зимних праздниках.

В этом видео вы узнаете:
— Что такое «ведьмовской календарь» и какие главные праздники отмечали колдуньи
— Почему шабаш стал антиподом христианской мессы и как его описывали на судах над ведьмами
— Кто такие участники «Дикой охоты» — призрачной процессии, которая является в новогоднюю ночь
— Как защищались от нечисти: от стрельбы в воздух до заговоров печной трубы
— Чем русские ведьмы отличались от европейских и какие дни считались самыми опасными в славянской традиции

00:00 – Что делают ведьмы под Новый год?
01:05 – Ведьменский календарь: 8 главных праздников года
03:42 – 12 святочных ночей: время, когда стираются границы миров
13:28 – Охота на ведьм: как появился миф о дьявольских сборищах
17:56 – Как выглядел шабаш на самом деле: описания из судебных протоколов
21:35 – Почему шабаш — это пародия на христианскую мессу
25:08 – Гора Броккен: главное место шабашей в Германии
29:39 – Были ли шабаши реальны? Галлюцинации от колдовских мазей
34:19 – Секта «Добрых волшебников»: те, кто боролся с ведьмами
37:30 – Дикая охота: призрачная процессия в новогоднюю ночь
45:33 – Как защищались от нечисти: обряды и ритуалы
52:02 – Исландские йольские традиции: кот-людоед и 13 Дедов Морозов
55:05 – Вервольфы: почему они особенно опасны зимой
01:02:05 – Русские ведьмы: главные праздники и опасные дни
01:10:51 – Волчий Пастырь: славянский повелитель волков

Комментарий редакции

Ключевые идеи и выводы из беседы «Новогодние суеверия о ведьмах и колдунах»

1. Связь Новогодних и Колдовских Традиций

В центре обсуждения — попытка исторически прояснить, как в традициях европейских и русских народов переплелись новогодние праздники и представления о ведьмах, колдунах, а также связанные с этим суеверия и праздничные ритуалы. Новый год и период «святок» рассматривались в народном мышлении как особенное порубежье, когда стираются границы между мирами, и магические силы наиболее активны.

2. Календарь сверхъестественных праздников

— В Европе помимо христианских праздников (Рождество, Крещение), бытовал собственный «календарь ведьм» — восемь праздников, приуроченных к астрономическим событиям и смене сезонов (имболк, Белтейн, летнее и зимнее солнцестояние, самайн/Хэллоуин и др.).
— Особый статус имеют «12 ночей» после зимнего солнцестояния — время «вне времени», когда особенно активна нечисть и велика вероятность встречи с потусторонним.

3. Двойственность и амбивалентность колдовских шабашей

— Шабаш ведьм — неотъемлемая часть европейского фольклора и массового воображения: шумные собрания, эротизм, пародия на христианское богослужение, оргии и демоническая ирония.
— Вместе с тем, реальная традиция и юстиция рассматривают шабаш как опасную секту, пародию на христианскую общину; ведьмы и колдуны считались не одиночками, а частью «организованной группы», якобы опасной для общины.
— В массовом сознании возникали сложности с определением природы шабаша: это физическая реальность, галлюцинация или мистический опыт? Обсуждались версии телепортации, выхода «духа» из тела, галлюцинации под воздействием веществ.

4. Эволюция мифов: от языческих ритуалов к христианской демонизации

— Многие праздничные магические ритуалы (плодородия, переходы сезонов, гадания) были связаны с выживанием и адаптацией к природному циклу.
— Христианство демонизировало языческие праздники, чтобы противопоставить их своим ценностям: каждый колдовской ритуал становится «антиритуалом», колдуны и ведьмы объявляются слугами зла.

5. Дикая охота, вервольфы, нечисть — архетипы переходного времени

— «Дикая охота» — процессия мертвецов, демонов, ведьм, или злых духов, летящих по небу в особые дни года (особенно на Новый год). Это отражение коллективного опыта страха и попытки объяснить порубежные состояния природы и общества.
— Колдуны, ведьмы, вервольфы особенно опасны и активны именно в переходные, «размытые» календарные дни — когда время как будто перестает течь линейно, а общество испытывает остроту изменчивости.

6. Русские версии: святки, лысые горы и «отечественные» шабаши

— На Руси подобные ритуальные представления были тесно связаны с особенностями местной традиции и календаря (святки, масленица, Иван Купала, Юрьев день и др.). Здесь вводятся и специфические сюжеты — например, длинные праздники после Рождества, особенности изгнания ведьм, ритуалы защиты.
— Популярность мифов о нечисти, вервольфах, волчьем пастыре, активно живущая в сказках и преданиях, указывает на глубинную устойчивость архетипов «переходного времени».

7. Ритуалы защиты, коллективные практики и сообщество

— Описание многочисленных обрядов защищённости (жжение смолы, неразвешивание белья, шум, специальные ритуалы изгнания ведьм) иллюстрирует: общество изобретало коллективные способы справиться с тревогами и неуверенностью перед лицом изменений.
— Мифы служили не только способом объяснить необъяснимое, но и интегрировать людей, создавать общие эмоциональные переживания и нормы поведения.

8. Историческая изменчивость восприятия

— Календарные реформы, нестабильность дат, борьба католиков и протестантов — все это создавало путаницу не только в повседневной жизни, но и в праздниках и ритуалах, что, в свою очередь, влияло на «магические» датировки событий.
— Мифологический пласт оставался устойчив и изменчив: старое переплеталось с новым, каждое поколение обогащало мотивы собственными страхами и фантазиями.

---

Практический вывод и философская рефлексия

Внимание к колдовским и новогодним мифам показывает, насколько глубоко природа человеческой тревоги и надежды завязана на ритмы природы, общинный опыт и стремление структурировать хаос перемен через коллективные нарративы. Обыденное и сверхъестественное конституируют друг друга, а суеверия рождаются на пересечении реальных социальных страхов, потребностей выживания и потребности в смысле.

С точки зрения современной осознанности — такие мифы обнажают механизм проекции: общество проецировало тень на «ведьм», делая их воплощением собственных страхов, тревог и неразрешимых противоречий. В этом плане тревоги прошлого мало чем отличаются от современных: и сейчас люди часто ищут «виновных» — только под другими оттенками и в иных ролях.

И всё же, если рассматривать эти мифы как зеркало коллективного бессознательного, они побуждают нас быть внимательнее к тому, какие ритуалы, объяснения и фигуры мы создаём сегодня. Какие современные архетипы «ведьм» и «нечисти» существуют в массовом сознании — и не пытаемся ли мы по привычке изгнать самое необходимое для внутреннего роста, маскируя это под борьбу со злом?

Открытый вопрос
— Может ли современный человек, осознанно исследующий прошлое и свои собственные тени, научиться видеть за суевериями и проекциями не пугающих врагов, а подсказки к собственному развитию — и как это может изменить наше отношение к традициям и праздникам, которыми мы разделяем время и пространство?
