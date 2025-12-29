Что делают ведьмы под Новый год? И почему именно двенадцать ночей между Рождеством и Крещением считаются временем разгула нечисти? В этом выпуске Егор Яковлев и Ксения Чипикова продолжают цикл о ведьмах, исследуя, чем занимались тёмные силы на зимних праздниках.

В этом видео вы узнаете:

— Что такое «ведьмовской календарь» и какие главные праздники отмечали колдуньи

— Почему шабаш стал антиподом христианской мессы и как его описывали на судах над ведьмами

— Кто такие участники «Дикой охоты» — призрачной процессии, которая является в новогоднюю ночь

— Как защищались от нечисти: от стрельбы в воздух до заговоров печной трубы

— Чем русские ведьмы отличались от европейских и какие дни считались самыми опасными в славянской традиции

00:00 – Что делают ведьмы под Новый год?

01:05 – Ведьменский календарь: 8 главных праздников года

03:42 – 12 святочных ночей: время, когда стираются границы миров

13:28 – Охота на ведьм: как появился миф о дьявольских сборищах

17:56 – Как выглядел шабаш на самом деле: описания из судебных протоколов

21:35 – Почему шабаш — это пародия на христианскую мессу

25:08 – Гора Броккен: главное место шабашей в Германии

29:39 – Были ли шабаши реальны? Галлюцинации от колдовских мазей

34:19 – Секта «Добрых волшебников»: те, кто боролся с ведьмами

37:30 – Дикая охота: призрачная процессия в новогоднюю ночь

45:33 – Как защищались от нечисти: обряды и ритуалы

52:02 – Исландские йольские традиции: кот-людоед и 13 Дедов Морозов

55:05 – Вервольфы: почему они особенно опасны зимой

01:02:05 – Русские ведьмы: главные праздники и опасные дни

01:10:51 – Волчий Пастырь: славянский повелитель волков