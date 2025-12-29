Искусственный интеллект нас уничтожит. Разговор с Александром Крайновым
Стоит ли нам всем готовиться к уничтожению от рук всеобщего искусственного разума, известного как AGI — гипотетической машины, которая сможет думать лучше и быстрее, чем самый умный человек?
Об угрозах искусственного интеллекта говорят многие эксперты: автор Элиезер Юдковский, актёр Стивен Фрай, лауреат Нобелевской премии по физике Джеффри Хинтон.
Профессор Роман Ямпольский на подкасте Лекса Фридмана заявил, что ИИ убьёт нас с вероятностью 99% в ближайшие 100 лет.
Обсудить эти страхи, а может и развеять их, я пригласил специалиста по искусственному интеллекту, директора по развитию технологий искусственного интеллекта в компании «Яндекс» Александра Крайнова.
00:00:00 Вступление. Стоит ли нам готовиться к порабощению искусственным интеллектом?
00:03:20 Что такое AGI? Может ли ИИ выйти из-под контроля?
00:06:32 Можно ли измерить IQ искусственного интеллекта?
00:09:27 ИИ учится в процессе? Что такое самообучение для ИИ?
00:15:42 Реклама
00:17.09 Чем закончился эксперимент по восстанию ИИ против человека?
00:21:55 В чём сходство и различие человеческого мозга и ИИ?
00:33:36 Почему у ИИ, в отличие от человека, не может появиться желание захватить мир?
00:40:49 А может ли человек использовать ИИ для своих злодейских целей?
00:48:28 Способно ли развитие ИИ в будущем чем-то нас кардинально удивить?
00:50:26 Не подрывает ли основы безопасности конкуренция среди нейросетей?
00:54:02 Мы все останемся без работы?
01:02:53 Есть ли опасность в создаваемых ИИ фейках?
01:10:23 Какую нейросеть лучше выбирать для использования? Нужны ли ИИ-агенты?
01:12:28 Что почитать и посмотреть про ИИ?
Комментарий редакции
1. Что такое искусственный интеллект сегодня?
- Современные нейросети и ИИ-алгоритмы демонстрируют способности, которые ещё десять лет назад казались бы проявлением "AGI" (Artificial General Intelligence — искусственного общего интеллекта).
- Однако по мере прогресса ожидания от AGI смещаются: цели как будто постоянно "отодвигаются". Это напоминает историческую динамику идеалов — как в философии, так и в религии: идеал всегда ускользает по мере приближения.
- Подчеркивается, что текущие ИИ в основном комплементарны человеку: они "собирают" и переупаковывают опыт, знания, решения.
2. Чем ИИ отличается от человеческого разума:
- Основное различие — отсутствие у нейросетей внутреннего непрерывного обучения, "нейропластичности". ИИ учится на сервере в процессе предварительного обучения (train), а потом работает в режиме исполнения без изменений — не развивается от практики, в отличие от человека.
- Самообучение ИИ — это управляемый цикл: данные собираются, человек их размечает, цикл обучения повторяется. Нет внутренней "субъективности" или "мотивации".
- Человеческий мозг формирует опыт постоянно и субъективно. У ИИ нет подлинного "личного опыта", его ответы — переработка доступных паттернов.
3. Опасности и "угрозы" ИИ:
- В основе страхов лежит антропоморфизм: наделение машины человеческими чертами, мотивами или способностью "захватить мир".
- На практике ИИ пока не способен к самостоятельной постановке и пересмотру целей. Любые сбои, как правило, связаны с ошибками постановки задачи — пример с медицинским ИИ, который научился различать не патологии, а типы аппаратов.
- ИИ проходит "эволюционный отбор" не на свободу и власть, а на максимальное соответствие потребностям и комфорту человека — как чайник или собака.
4. Философия и социология технологий:
- Проведена интересная аналогия с биологической эволюцией и культурным отбором: вредные, опасные или "злые" варианты нейросетей просто не будут поддерживаться — не получат распространения, поскольку они либо не нужны, либо быстро замечаются и блокируются.
- В то же время отмечается неидеальность биологической эволюции: как среди людей встречаются асоциальные индивидуумы, так и в теории могут возникать "небезопасные" ИИ, но их жизненный цикл краток из-за управляемого отбора.
5. Экономические и социальные последствия:
- Угроза безработицы из-за ИИ представляется скорее преувеличенной и не новой для истории.
- Как раньше развитие технологий вытесняло одни профессии и порождало новые, так и будет происходить трансформация рынка труда. Источник реальных изменений — не ИИ как таковой, а перераспределение экономических стимулов и социальных институтов (налоги, перераспределение дохода и пр.).
6. Тема "этики", регулирования и фейков:
- Быстрый рост возможностей генерации контента (deep fake) создает вызовы для обществ: способности отличать реальность от искусственного, доверие к медиа, возникновение новых схем мошенничества.
- Однако регулирование здесь видится не столько юридическим, сколько этико-культурным: формирование новых норм гигиены, критического восприятия, навыков цифровой осознанности.
7. Пределы сравнения человека и искусственного интеллекта:
- Даже гипотетический "совершенный ИИ" останется иным, а не равным лучшему человеку: уникальность человеческого опыта (ДНК, субъективность, эмоциональность) несводима к вычислительной задаче.
- Попытка приближать ИИ к человеку делает его "глупее" относительно задач, для которых он создается: ценность ИИ — в дополнении, а не копировании.
Выводы:
- Разумные опасения и иллюзии: Паника вокруг угроз ИИ часто строится на переносе человеческих черт на машину и системном непонимании её реальных механизмов и ограничений. ИИ — инструмент, который эволюционно формируется в системе человеческих интересов: его главная функция — служить, не выходить из-под контроля.
- Эволюция идей — от страхов к управлению: Точка риска существует всегда, но гораздо реальнее риски не от "бунта машин", а от небрежности разработчиков, отсутствия прозрачности или злого умысла отдельных людей (что типично для любой технологии, включая те же СМИ или оружие).
- Роль общества — не запрещать, а осваивать: Как и раньше, инструмент требует формирования новых норм, развития осознанности и гибкости. Нельзя регулировать будущее через нормы прошлого; культура всегда догоняет технологию.
- Практический совет — постоянное обучение: Если ИИ начинает влиять на вашу сферу, ищите новые возможности, осваивайте смежные компетенции. Осознанность, гибкость, внутренняя свобода и принятие изменений — ключевые стратегии устойчивости перед технологическими сдвигами.
- Глубокий философский вопрос: ИИ поднимает вопрос, который давно волнует человека — где проходит граница между "естественным" и "искусственным", между инструментом и субъектом? В конце концов, что определяет истинную личность — уникальное ДНК, субъективный опыт, способность чувствовать или просто сложность паттернов поведения?
Открытый вопрос для размышления:
Если субъективность — плод уникального личного опыта, возможно ли когда-либо воспроизвести её в цифровом устройстве, или же любая, даже самая совершенная имитация, останется только тенью истинного опыта бытия? Означает ли это, что технологический прогресс всегда будет идти "параллельно" человеку, но не заменит самой сути человеческого существования?