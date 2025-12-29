YАC 2025 AI Edition. Смотрите, какие возможности открывает искусственный интеллект и как он помогает человеку — https://ya.cc/t/FJ2gQZOn8MwmX3

Стоит ли нам всем готовиться к уничтожению от рук всеобщего искусственного разума, известного как AGI — гипотетической машины, которая сможет думать лучше и быстрее, чем самый умный человек?

Об угрозах искусственного интеллекта говорят многие эксперты: автор Элиезер Юдковский, актёр Стивен Фрай, лауреат Нобелевской премии по физике Джеффри Хинтон.

Профессор Роман Ямпольский на подкасте Лекса Фридмана заявил, что ИИ убьёт нас с вероятностью 99% в ближайшие 100 лет.

Обсудить эти страхи, а может и развеять их, я пригласил специалиста по искусственному интеллекту, директора по развитию технологий искусственного интеллекта в компании «Яндекс» Александра Крайнова.

00:00:00 Вступление. Стоит ли нам готовиться к порабощению искусственным интеллектом?

00:03:20 Что такое AGI? Может ли ИИ выйти из-под контроля?

00:06:32 Можно ли измерить IQ искусственного интеллекта?

00:09:27 ИИ учится в процессе? Что такое самообучение для ИИ?

00:15:42 Реклама

00:17.09 Чем закончился эксперимент по восстанию ИИ против человека?

00:21:55 В чём сходство и различие человеческого мозга и ИИ?

00:33:36 Почему у ИИ, в отличие от человека, не может появиться желание захватить мир?

00:40:49 А может ли человек использовать ИИ для своих злодейских целей?

00:48:28 Способно ли развитие ИИ в будущем чем-то нас кардинально удивить?

00:50:26 Не подрывает ли основы безопасности конкуренция среди нейросетей?

00:54:02 Мы все останемся без работы?

01:02:53 Есть ли опасность в создаваемых ИИ фейках?

01:10:23 Какую нейросеть лучше выбирать для использования? Нужны ли ИИ-агенты?

01:12:28 Что почитать и посмотреть про ИИ?

