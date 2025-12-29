Декоммунизация энергетики: когда ляжет энергосистема Украины?
В этом видео Борис Марцинкевич и Александр Фролов раскрывают реальное состояние энергосистемы Украины после ракетных ударов ВКС РФ и объясняют, почему тотальный блэкаут технически сложен. Вы узнаете скрытые детали о схемах перетоков электроэнергии через подстанции 750 кВ, роль советского наследия в живучести сетей и парадоксальные факты об экспорте украинского электричества в Европу во время войны. Мы детально разберем карту ENTSO-E, покажем уязвимые точки возле Киева и Житомира, а также обсудим, почему удары наносятся по трансформаторам, а не по генерации АЭС
Комментарий редакции
1. Новейшие удары по энергетической инфраструктуре Украины
Российские Вооружённые силы наносят удары по объектам энергоинфраструктуры, включая крупные подстанции, что вызывает волну обсуждений о потенциальном "крахе" энергосистемы Украины.
2. Наследие советской энергии
Украинская энергосистема унаследовала огромное количество объектов от Советского Союза: сотни тысяч единиц оборудования, протяжённая сеть линий электропередачи, множество подстанций. Со времён независимости существенных преобразований не произошло — в основном продолжалась эксплуатация советского задела.
3. Износ инфраструктуры
По данным на начало 2010-х, значительная часть оборудования — энергоблоки, трансформаторные подстанции, воздушные ЛЭП — физически изношены и морально устарели. Требуется масштабная модернизация, которой не было.
4. Причины сохранения работоспособности
Прочность системы объясняется:
- большим техническим запасом прочности, заложенным в Советском Союзе;
- снижением спроса из-за снижения потребления, демографических и экономических изменений.
5. Структура и особенности сетей
Важнейшими узлами являются крупные подстанции (например, около Киева и в Чернобыле), которые могут быть уязвимы, но даже их потеря не "обрушит" всю систему. Электроэнергия может уходить альтернативными путями.
6. Экспорт и импорт электроэнергии
Несмотря на внутренние потери, Украина продолжает экспортировать и импортировать электроэнергию, особенно используя западные магистрали (Закарпатье — как "окно" в Восточную и Центральную Европу).
7. Изменения после 2022 года
Система отключена от России и Беларуси и синхронизирована с европейской энергосистемой — это было запланировано заранее и выгодно крупным энергетическим компаниям в плане экспорта.
8. Энергопотребление и масштаб
Потребление электроэнергии в Украине сопоставимо с отдельными крупными российскими регионами, но в последние годы значительно снизилось.
9. Распределённая генерация (малые электростанции)
Не учитывается системно в государственных стратегиях, но развивается "по-черному" — владельцы мелких электростанций (до 15 МВт) пользуются бюрократическими лазейками.
10. Практика ударов и вопрос целесообразности
Удары по атомным электростанциям не рассматриваются из соображений безопасности. Станции и крупные электросети строились с расчётом на возможную войну и обладают высокой устойчивостью.
Аналитическое и философское осмысление:
В этой беседе вскрывается иллюзорность представлений о лёгкой уязвимости сложных инфраструктур: повсеместные ожидания "обрушения" часто не учитывают системной устойчивости, заложенной в эпоху, когда проектные нормы и военный расчет превышали современные стандарты. Привязанность к идее мгновенного коллапса нередко питается не конкретными знаниями, а страхами и образами "моментумных катастроф".
Примечательно, что энергетическая система Украины формировалась и поддерживается не только как техническое наследие, но и как исторический феномен: связь между советским инженерным идеализмом ("трижды запас прочности") и прагматичными решениями последующих лет демонстрирует, насколько часто реальность противостоит нашим идеализированным ожиданиям — как позитивным, так и негативным.
Мы сталкиваемся с парадоксом: даже изношенные, морально устаревшие инфраструктуры не исчезают с единственным ударом. В этом проявляется сила системного мышления: сложные распределённые системы редко разрушаются одномоментно, поскольку изначально проектировались для работы в условиях разрушений.
С другой стороны, нельзя забывать о предельности ресурса: каждый кризис приближает порог деградации инфраструктур. Здесь аналогия и с психикой человека, и с компьютерными сетями — система держится, пока есть запас пропускной способности, "резервные лейтенанты", и лишь постепенное истощение делает разрыв фатальным и необратимым.
Поднимается и другой пласт — политико-экономический: либерализация и экспортно-импортные связи энергосистемы связаны не только с экономическим прагматизмом, но и с борьбой интересов между крупными игроками, что демонстрирует зависимость технических систем от человеческих амбиций и международного контекста.
Выводы и практические уроки:
- Реальность инфраструктурных систем сложнее, чем может казаться из новостных заголовков: их устойчивость выше, а "точки разрушения" часто неочевидны.
- Идея декоммунизации в энергетике во многом ограничивается сменой владельцев и перекраской вывесок, но суть — физическая и системная — сохраняется и требует осмысленной, не идеологизированной модернизации.
- Стороннее восприятие уязвимостей часто питается иллюзиями и идеализациями как в сторону паники, так и в сторону всесильной стабильности.
- Важно помнить, как исторический опыт (инженерный, управленческий, политический) переплетается с текущей практикой — и искать решения, которые не закрывают глаза ни на изношенность систем, ни на их накопленный запас прочности.
Открытый вопрос для размышления:
В какой мере сохранение и модернизация унаследованных систем — энергетических, политических, ценностных — может сочетаться с радикальной трансформацией общества? Не искажаем ли мы истину, идеализируя либо наследие, либо прогресс, — и как научиться смотреть на системы, будь то технические или человеческие, с позиций и реализма, и принятия, не теряя глубинного смысла перемен?