Чем запомниться 2025 | Николай Азаров
Беседа с Николаем Азаровым о главных результатах уходящего года, глобальных переменах в мировой экономике и политике, и разоблачении киевского режима.
Ведущий: Максим Романычев
Николай Азаров в Telegram: https://t.me/NikolayJanovichAzarov
Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth
Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m
Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology
#николайазаров #украина #точкасборки
Комментарий редакции
1. Изменение внешней политики США при Трампе
- Смена администрации в США привела к пересмотру подхода к украинскому конфликту: прекращена военная поддержка, акцент смещён на мирные переговоры.
- Трамп действует прагматично, исходя из интересов США, демонстрируя национальный эгоизм, используя нередко жесткие, даже “пиратские” методы международной торговли и политики.
- Резкое ограничение участия в международных организациях, как ВТО и ЮНЕСКО, пересмотр соглашений, односторонние меры — всё это подрывает прежние международные правила и доверие к США.
- Экономическая политика Трампа нацелена на сокращение дефицитов, поддержку промышленности, возвращение производств и технологическое лидерство. Рост ВВП подчеркивается как значимый успех.
2. Взаимоотношения между США и Китаем
- США и Китай — две современные супердержавы. Китай уже считаетcя опережающим США по промышленному производству и быстро догоняет в ключевых сферах науки и технологий.
- Политика Китая — стратегическая, постепенная, ориентирована на национальные интересы, но при этом не конфронтационная, предельно дипломатичная.
- Китай демонстрирует модель устойчивого роста благодаря сочетанию государственного контроля над стратегическими секторами и поддержки частной инициативы.
3. Редкоземельные металлы как элемент геополитики
- Редкоземы стали предметом особого интереса из-за стратегической важности для высокотехнологичных отраслей.
- Возможность разработки месторождений на Украине обсуждается сквозь призму состояния страны — разрухи, коррупции, отсутствия системной геологической разведки.
4. Упадок Украины и перспективы
- Системное разрушение экономики, инфраструктуры и промышленности Украины, коррупция высшего эшелона названы ключевыми чертами 2025 года.
- Приводятся конкретные показатели: падение промышленности, электроэнергии, добычи газа, сокращения производства сахара, масла.
- Расхищение огромных сумм, массовая коррупция, неэффективность управления, “назначение своих” вместо профессионалов, — всё это приводит к деградации.
- Возможность смены политики и возрождения Украины связывается со сменой режима, которую, по мнению Заровa, могут обеспечить только внешние силы.
- Тем не менее, интервью завершается оптимистично: народ Украины способен преодолеть кризис, если освободится от искажённой исторической идеологии и навязанных “героев”.
Выводы и философская рефлексия:
В этом видео Николай Азаров анализирует итоги года через призму тектонических сдвигов в глобальной политике, особенно фокусируясь на смене курса США и растущей роли Китая. В его рассуждениях отражается классическая дилемма “права силы” и “силы права”: Трамп ставит интересы государства выше международных соглашений, что даёт сиюминутные плоды для США, но подрывает доверие и устойчивость международных институтов. Аналогично и в украинском вопросе субъективная правда правителя сталкивается с нуждами народа, а идеализация Запада (копирование западных моделей без учёта собственной специфики) приводит к разрушительным последствиям.
Через призму исторического опыта Азаров иллюстрирует, как подмена национальных интересов внешними влияниями и коррупция приводят к деградации, и как Китай — антипод хаотичной Украины — добился успеха благодаря продуманной, “творческой” стратегии развития, балансу между государственным управлением и частной инициативой.
Темы прагматизма, суверенитета, дисциплины и исторической опоры перекликаются с идеями осознанности (йога) и научного анализа (материализм): для выживания и расцвета необходима трезвая оценка реального положения дел, отказ от мифологизации прошлого и дисциплинированное действие.
Тема истины проходит сквозной линией: власть способна подменять истину пропагандой, а массам навязываются ложные герои и “удобные” интерпретации истории. Однако возврат к “неприглядной” реальности — зачастую болезненный, приводит к освобождению и надежде на новые созидательные циклы.
Практический вывод:
Прагматичный подход и творческая адаптация — в противоположность слепому заимствованию идолов и идеологем — способны обеспечить обновление и рост. Но без честности перед самим собой (личностной и национальной) и принятия собственной спецификации любое внешне навязанное развитие обречено.
В завершение — вопрос для размышления:
Как найти баланс между прагматическим следованием интересам своего “Я” (или государства) и необходимостью играть по общим, цивилизационным правилам, если сами эти правила становятся размытыми или инструментом манипуляции? Как не потерять человеческую меру в мире, где истина всё чаще становится функцией силы?