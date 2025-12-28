Хитрый план глубинного государства (А. Колпакиди)
28.12.2025 Планы по захвату дальнейших государств. Кто в приоритете?
Александр Иванович Колпакиди, историк, издатель, писатель.
Виктория Ахметова.
Комментарий редакции
1. Мировая турбулентность, глобальная нестабильность
Лектор подчеркивает, что современный мир входит в фазу глубоких потрясений: растёт количество конфликтов, усиливается нестабильность как на международной арене (особенно на Ближнем Востоке вокруг Израиля и Ирана, а также в отношениях США с Китаем и Россией), так и во внутренней политике различных стран.
2. Рост манипуляций и дефицит прозрачности
Много говорится о массовой дезинформации, подмене фактов, «поддельных пазлах», которые не собираются в цельную картину. Приводится пример дела Эпштейна и связанной с ним сетью элитного разврата, по мнению автора, замалчиваемых структурной ролью западных спецслужб, а также сионистских организаций, контроль которых якобы предельно велик и глубоко проникает в мировую элиту.
3. Упадок и изоляция России
Оценивается, что Россия после «вставания с колен» фактически отброшена к XV веку по геополитическому влиянию. Проводится параллель между современной Россией и прошлым, подчеркивается, что если страна не будет влиять на мир, на нее будут влиять извне.
4. Критика капитализма, западных институтов и идеологий
Наряду с критикой внешней политики США, Израиля и их союзников, звучит классическая для марксистского круга риторика разоблачения капитализма, его структур и последствий: деградация образования, науки, турбулентность в мировой экономике, разрыв социальной ткани.
5. Проблема внутренней разобщённости и деморализации в левом движении
Расколы внутри левого и коммунистического движения характеризуются как результат внешних манипуляций и подрывных действий, мысли о вреде внутреннего антисоветизма и о важности сплоченности; подчёркивается исключительная роль КПРФ как якобы единственной силы, за которой стоит «настоящий народ».
6. Скепсис к истории и массовым интерпретациям
Читателю предлагается не доверять поверхностным версиям истории, быть осторожным к разного рода идеализациям (например, сионизма, социализма с «человеческим лицом»), так как за внешними фасадами часто скрывается иная, зачастую деструктивная суть.
7. Гиперболизация угроз и апелляция к самодеятельности
Звучит мысль, что мир стоит перед экзистенциальным выбором: «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», никто кроме самих граждан (в данном случае — граждан России и их союзников в интернационалистском движении) не сможет изменить ситуацию в лучшую сторону.
8. Призыв к интеллектуальному сопротивлению
Главная линия — борьба за интеллектуальную гегемонию, разоблачение лжи и пропаганды, укрепление единства в борьбе против разрушительных веяний глобализма, капитализма и подрывных идеологий.
---
Выводы
Беседа представляет собой характерный синтез мировой критики, марксистской риторики и привычной для позднесоветского и постсоветского политического дискурса схемы: «нас обманывают», «миром правит закулиса», «всё хуже, но мы должны сплотиться». Налицо стремление объяснять сложности мира теорией всемирного заговора и глубинного государства, где все события — не серия случайностей или объективных процессов, а результат продуманных деструктивных сценариев групп элиты.
Показательна почти религиозная вера в идею единственной правильной альтернативы (где КПРФ становится чуть ли не единственным спасением), а также отчаяние по поводу внутреннего разложения, фрагментации и апатии. Первый план занимает ощущение глобального «раската», риторика угрозы внешнего врага и необходимости мобилизации «ветхозаветной» веры в победу справедливости и коммунизма.
Однако, если взглянуть шире, возникает вопрос: насколько подобная интеллектуальная мобилизация, построенная на культе разоблачения, помогает ориентироваться в реальном многообразии мотивов, конфликтов и интересов? Не ведёт ли она к новой форме догматизма, где любые альтернативные объяснения или сомнения дискредитируются как подрывные?
Как часто бывает в идеологизированных дискуссиях, истина оказывается не столько целью, сколько инструментом обоснования своей правоты и поиска врага. За энергией разоблачения, увы, часто утрачивается тонкое, но необходимое звено — открытость к сложности и противоречивости мира, готовность признать неразрешимость многих его вопросов.
Открытый вопрос
Если истина всегда собирается из неполных, часто подменённых «пазлов», то какие критерии мы можем использовать для ориентации — чтобы не впасть ни в параноидальный тотальный скепсис, ни в догматический фанатизм? Где граница между здравым сомнением и разрушительной подозрительностью, и как её осознанно различать в эпоху информационной «турбулентности»?