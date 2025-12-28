Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам

О котором из Потопов речь — вот правильный вопрос. Много их было. Потопов, следы которых наука не может опровергнуть со слов источников к науке отношения не имеющих. Летописи вымышленных событий такими сообщениями просто пестрят. Так что, вымышленные Потопы и рассматривать не стоит.

Действительные же были, — такие, как Черноморский, или волна смывшая Доггерленд. Но в летописях, включая альтернативные, подлинные потопы, обычно, не фигурируют, так как происходили без грамотных свидетелей. За исключением одного, важнейшего — с культурной точки зрения — Месопотамского потопа, ставшего прообразом Всемирного Ноева потопа в ближневосточных мифологиях.

Потому что, его запомнили шумеры, за 2950 лет до новой эры уже жившие в низовьях Тигра и Ефрата. Затем уже, превратившись в легенду седой древности, подлинные события отразились в преданиях прочих народов.

Нагрузил его всем, что имел я,

Нагрузил его всем, что имел серебра я,

Нагрузил его всем, что имел я злата,

Нагрузил его всем, что имел живой я твари,

Поднял на корабль всю семью и род мой.

Скот степи, зверей степи, всех мастеров я поднял

Сказание об Утнапиштиме

Но, во-первых, о низовьях. Пять тысяч лет назад Персидский залив простирался куда дальше на Север. Тигр и Ефрат в то время не сливались, а имели отдельные дельты. Суша же наступала на море благодаря речным наносам. Мелоководье покрывалось множеством низменных заболоченных островков, разделённых заросшими тростником протоками. На таких островах — в Убейде —шумеры и поселились, построив одни из древнейших городов. Ирригационная цивилизация в их исполнении подразумевала не орошение, а осушение земель.

Неопровержимый след потопа — достигающий толщины 2-3 метра слой песка, разделяющего слои культурные, — был найден при раскопках древнейших шумерских поселений. Именно так следы потопа выглядеть и должны. Судя по найденным отложениям, уровень подъёма воды достигал 8 метров, длится же бедствие должно было несколько дней.

О природе потопа можно лишь строить гипотезы. Метеоритная или тектоническая представляются маловероятными. Цунами стремительно накатывается, но быстро — раньше, чем успел бы сформироваться слой чистого песка, означающий, что смытый грунт оседал, разделяясь на фракции, в сравнительно спокойной воде, —отступает. Скорее всего, причиной наводнения, как и в случае периодических наводнений в Петербурге, стал штормовой нагон. Высота известных истории нагонов достигает 10 метров. Но и восьми метров вполне хватило, чтобы вся известная шумерами суша ушла под воду.